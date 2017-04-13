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Ковровчане пойдут пешком. Движение ограничено
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В Пасху 16 апреля в Коврове ограничат движение. Это связано с проведением крестного хода.
Как сообщает сайт мэрии, верующие пройдут крестным ходом от монастыря святой Троицы до храма Феодоровской иконы Божьей Матери.
С 17.00 часов до 18.00 часов нельзя будет проехать по улицам:
— ул. Первомайская от ул. Краснознаменная до ул. Социалистическая;
— ул. Социалистическая от ул. Первомайской до пр. Ленина;
— пр. Ленина от ул. Социалистическая до ул. Труда;
— ул. Малеева от пр. Ленина до ул. Лопатина;
— ул. Лопатина от ул. Малеева до пешеходного железнодорожного перехода.
В этот день во всех храмах Коврова пройдут праздничные богослужения. Впервые богослужение состоится в часовне, расположенной на территории строящегося храма святого Владимира в микрорайоне им. Малеева и Кангина. Начало службы — 16 апреля в 13.00.
Фото на главной из архива GK
Как сообщает сайт мэрии, верующие пройдут крестным ходом от монастыря святой Троицы до храма Феодоровской иконы Божьей Матери.
С 17.00 часов до 18.00 часов нельзя будет проехать по улицам:
— ул. Первомайская от ул. Краснознаменная до ул. Социалистическая;
— ул. Социалистическая от ул. Первомайской до пр. Ленина;
— пр. Ленина от ул. Социалистическая до ул. Труда;
— ул. Малеева от пр. Ленина до ул. Лопатина;
— ул. Лопатина от ул. Малеева до пешеходного железнодорожного перехода.
В этот день во всех храмах Коврова пройдут праздничные богослужения. Впервые богослужение состоится в часовне, расположенной на территории строящегося храма святого Владимира в микрорайоне им. Малеева и Кангина. Начало службы — 16 апреля в 13.00.
Фото на главной из архива GK
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