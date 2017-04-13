Ковровчане пойдут пешком. Движение ограничено

Как сообщает сайт мэрии, верующие пройдут крестным ходом от монастыря святой Троицы до храма Феодоровской иконы Божьей Матери.— ул. Первомайская от ул. Краснознаменная до ул. Социалистическая;— ул. Социалистическая от ул. Первомайской до пр. Ленина;— пр. Ленина от ул. Социалистическая до ул. Труда;— ул. Малеева от пр. Ленина до ул. Лопатина;— ул. Лопатина от ул. Малеева до пешеходного железнодорожного перехода.В этот день во всех храмах Коврова пройдут праздничные богослужения. Впервые богослужение состоится в часовне, расположенной на территории строящегося храма святого Владимира в микрорайоне им. Малеева и Кангина. Начало службы — 16 апреля в 13.00.