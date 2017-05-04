Ковров при параде. Движение ограничат

Уже в эту субботу, 6 мая в районе площади Победы будет проходить генеральная репетиция военного парада. В связи с этим с 20.30 до 22.30 на проспекте Ленина от улицы Краснознаменная до улицы Малеева, на улицы Лепсе от проспекта Ленина до улицы Социалистическая.— ул. Социалистическая от ул. Муромская до пр. Ленина с 08.30 до 11.30;— ул. Социалистическая от ул. Либерецкая до пр. Ленина с 08.45 до 14.00;— ул. Лепсе от ул. Социалистическая до пр. Ленина с 09.00 до 14.00;— пр. Ленина – от ул. Октябрьская до ул. Чкалова с 09.30 до 11.30;— пр. Ленина – от ул. Социалистической до ул. Чкалова с 11.30 до 14.00;— по пр. Ленина от пр. Брюсова до ул. Чкалова с 21.30 до 23.00;— ул. Чкалова от ул. Ватутина до ул. Комсомольской с 09.45 до 14.00 и с 21.30 до 23.00;— ул. Ватутина от пр. Ленина до ул. Чкалова с 09.45 до 14.00 и с 21.30 до 23.00.