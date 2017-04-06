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Дворовая территория. Где гуляют дети?
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Тёплые весенние деньки как бы намекают, что пора больше времени проводить на улице. Особенно это актуально для детей и подростков. В каком состоянии детские площадки и куда стоит отпускать детей на прогулку.
Мы уже рассказывали о новой спортивной площадке, которая прекрасно подходит для активных игр и времяпрепровождения детей и подростков. А как дела во дворах?
Детские площадки в микрорайонах мы разделили на несколько номинаций. Так в каждом микрорайоне нашлись детские площадки достойные внимания.
Наше небольшое путешествие по детским площадкам Коврова началось с детского городка в малеевском сквере.
По будням здесь тихо и нет детей, а вот в выходные и каникулы это главное место скопления детворы и подростков со всей «малеевки».
Этот микрорайон действительно страдает от недостатка детских площадок во дворах, а потому основная масса гуляющих стягивается именно сюда. Нередко здесь можно увидеть ковровчан на пробежке. Или на лавочке, читающих книгу.
К сожалению, площадка совершенно не защищена от вандалов. Свидетельство тому, сломанные лавочки.
По словам жителей микрорайона, нередко в сквере можно натолкнуться на шумные компании подростков, которые могут подпортить семейный отдых.
О споре жителей дома 7«а» по улице Волго-Донская мы рассказывыали еще осенью.
По словам старшего по дому, владельцы автомобилей решили не дожидаться согласия всех жителей дома и самовольно сделали автомобильную стоянку, ограничив детскую площадку.
Теперь во дворе кипят страсти. Детских площадок в этом районе крайне мало, но автомобилистов это не смущает.
По словам одной из жительниц, уже был случай, когда играющий на «урезанной» детской площадке ребенок во время игры повредил автомобиль, и мама сорванца была вынуждена выплачивать владельцу машины немалую сумму денег.
И как быть? Детям теперь и вовсе не играть во дворах? Это становится угрозой материальному положению родителей? Автомобилями сейчас заставлен каждый двор, эта проблема масштабнее, чем кажется. Не потому ли многие родители в целях безопасности оставят ребёнка сидеть дома за планшетом или компьютером. А как насчёт гиподинамии и физическом здоровье? К тому же, в интернете опасностей, как показывает практика, не меньше, чем во дворах.
Автомобилистов тоже можно понять. Кому-то лень идти до машины лишние 200 метров, кто-то и вовсе не может найти места для парковки в радиусе километра от своего дома. Естественно, о детских песочницах уже никто не думает. И — алягер ком алягер.
Малеевка — это такой мини-город на холмах. Одна из детских площадок на улице Туманова находится на весьма большой (в детском понимании) возвышенности.
Просто удивительно, что такой большой пустырь до сих пор не облюбовали автолюбители. Видимо, у жителей прилегающих домов есть, куда парковать автотранспорт? Счастливые люди!
Площадка чистая, видно, что ее регулярно убирают. Так же, в целости и сохранности, пребывают лавочки и качели. А ведь совсем не новые!
Летом эта детская площадка напоминает смотровую площадь. А как интересно, а главное полезно бегать вверх-вниз по такому склону! Можно поиграть в догонялки и казаки-разбойники!..
Молодежь и дети со всего города стягиваются на площадку по улице Машиностроителей. Здесь чисто и сухо. Есть спортивный городок для детей, подростков и взрослых.
Несмотря на всё великолепие этого спортивного городка, находятся и недовольные жители. Недовольство их связано с тем, что некоторые приходят на площадку с целью распития спиртных напитков. Ужасно, когда это делают родители, гуляющих на площадке детей. Кстати, у нас в стране с некоторых пор это занятие квалифицируется как правонарушение.
Подобных площадок в городе около двадцати. Как пример, мы взяли площадку в глубине дворов на Транспортной. Силами спонсоров в наших дворах появляются детские городки и площадки для воркаута.
Заглянем за угол этого дома. Во дворе «остатки былой роскоши». Деревянный домик(с сами знаете, с чем), качели в руинах, естественно, и — автотранспортное царствие…
Думаю, и та, и другая площадки являются типичными для Коврова.
В Северной части города найти приличную детскую площадку нам не удалось. Если вы знаете, где гуляют там дети, пишите в комментариях.
Решили заехать на территорию военного городка. Прямо перед общежитием для военных и КПП детская площадка для самых маленьких.
Ну, разве не прелесть?
Многообразием детских площадок не может похвастать и район «шестерка». Но один из дворов на Муромской, действительно, был незаслуженно забыт.
Когда-то на этой коробочке собирались дворовые команды, проводились мини-турниры по хоккею.
Таких дворов в городе крайне мало. Коробочки есть на Грибоедова, Еловой, Тургенева, Белинского и Восточной.
Сейчас коробочка скорее носит декоративный характер, даже зимой, в ней редко встретишь катающихся детей.
Вот уж где, действительно, часто можно встретить дворовые команды, так это на поле на Еловой, напротив «больничного комплекса». Поле пока что не застроено и даже не перекопано. Футбольные ворота здесь спокойно пережили зиму и уже ждут футболистов на игру.
Самая большая концентрация детских площадок на Строителей и Еловой. Это связанно с большой концентрацией там новостроек. Это одновременно и плюс, и недостаток этого района.
В других районах города ситуация с детскими площадками неутешительная. Подростки часто выбирают времяпрепровождения на территории школьных дворов, детских садов, несмотря на то, что это всегда огороженная и охраняемая зона.
Для прогулок с детьми родители чаще всего выбирают парковые зоны: парк им. Дегтярева, парк Эксковаторостроителей, Сенную площадь и сквер на малеевке.
А вот молодежь больше привлекают различные заброшенные объекты.
Фотограф Игорь Селезнёв
Мы уже рассказывали о новой спортивной площадке, которая прекрасно подходит для активных игр и времяпрепровождения детей и подростков. А как дела во дворах?
Детские площадки в микрорайонах мы разделили на несколько номинаций. Так в каждом микрорайоне нашлись детские площадки достойные внимания.
Наше небольшое путешествие по детским площадкам Коврова началось с детского городка в малеевском сквере.
Номинация «Детский эпицентр»
По будням здесь тихо и нет детей, а вот в выходные и каникулы это главное место скопления детворы и подростков со всей «малеевки».
Этот микрорайон действительно страдает от недостатка детских площадок во дворах, а потому основная масса гуляющих стягивается именно сюда. Нередко здесь можно увидеть ковровчан на пробежке. Или на лавочке, читающих книгу.
К сожалению, площадка совершенно не защищена от вандалов. Свидетельство тому, сломанные лавочки.
По словам жителей микрорайона, нередко в сквере можно натолкнуться на шумные компании подростков, которые могут подпортить семейный отдых.
Номинация «Война соседей»
О споре жителей дома 7«а» по улице Волго-Донская мы рассказывыали еще осенью.
По словам старшего по дому, владельцы автомобилей решили не дожидаться согласия всех жителей дома и самовольно сделали автомобильную стоянку, ограничив детскую площадку.
Теперь во дворе кипят страсти. Детских площадок в этом районе крайне мало, но автомобилистов это не смущает.
По словам одной из жительниц, уже был случай, когда играющий на «урезанной» детской площадке ребенок во время игры повредил автомобиль, и мама сорванца была вынуждена выплачивать владельцу машины немалую сумму денег.
И как быть? Детям теперь и вовсе не играть во дворах? Это становится угрозой материальному положению родителей? Автомобилями сейчас заставлен каждый двор, эта проблема масштабнее, чем кажется. Не потому ли многие родители в целях безопасности оставят ребёнка сидеть дома за планшетом или компьютером. А как насчёт гиподинамии и физическом здоровье? К тому же, в интернете опасностей, как показывает практика, не меньше, чем во дворах.
Автомобилистов тоже можно понять. Кому-то лень идти до машины лишние 200 метров, кто-то и вовсе не может найти места для парковки в радиусе километра от своего дома. Естественно, о детских песочницах уже никто не думает. И — алягер ком алягер.
Номинация «Царь горы»
Малеевка — это такой мини-город на холмах. Одна из детских площадок на улице Туманова находится на весьма большой (в детском понимании) возвышенности.
Просто удивительно, что такой большой пустырь до сих пор не облюбовали автолюбители. Видимо, у жителей прилегающих домов есть, куда парковать автотранспорт? Счастливые люди!
Площадка чистая, видно, что ее регулярно убирают. Так же, в целости и сохранности, пребывают лавочки и качели. А ведь совсем не новые!
Летом эта детская площадка напоминает смотровую площадь. А как интересно, а главное полезно бегать вверх-вниз по такому склону! Можно поиграть в догонялки и казаки-разбойники!..
Номинация «Образцовая площадка»
Молодежь и дети со всего города стягиваются на площадку по улице Машиностроителей. Здесь чисто и сухо. Есть спортивный городок для детей, подростков и взрослых.
Несмотря на всё великолепие этого спортивного городка, находятся и недовольные жители. Недовольство их связано с тем, что некоторые приходят на площадку с целью распития спиртных напитков. Ужасно, когда это делают родители, гуляющих на площадке детей. Кстати, у нас в стране с некоторых пор это занятие квалифицируется как правонарушение.
Номинация «Типичный двор»
Подобных площадок в городе около двадцати. Как пример, мы взяли площадку в глубине дворов на Транспортной. Силами спонсоров в наших дворах появляются детские городки и площадки для воркаута.
Заглянем за угол этого дома. Во дворе «остатки былой роскоши». Деревянный домик(с сами знаете, с чем), качели в руинах, естественно, и — автотранспортное царствие…
Думаю, и та, и другая площадки являются типичными для Коврова.
Номинация «Счастливое детство»
В Северной части города найти приличную детскую площадку нам не удалось. Если вы знаете, где гуляют там дети, пишите в комментариях.
Решили заехать на территорию военного городка. Прямо перед общежитием для военных и КПП детская площадка для самых маленьких.
Ну, разве не прелесть?
Номинация «Назад в прошлое»
Многообразием детских площадок не может похвастать и район «шестерка». Но один из дворов на Муромской, действительно, был незаслуженно забыт.
Когда-то на этой коробочке собирались дворовые команды, проводились мини-турниры по хоккею.
Таких дворов в городе крайне мало. Коробочки есть на Грибоедова, Еловой, Тургенева, Белинского и Восточной.
Сейчас коробочка скорее носит декоративный характер, даже зимой, в ней редко встретишь катающихся детей.
Номинация «Футбол на районе»
Вот уж где, действительно, часто можно встретить дворовые команды, так это на поле на Еловой, напротив «больничного комплекса». Поле пока что не застроено и даже не перекопано. Футбольные ворота здесь спокойно пережили зиму и уже ждут футболистов на игру.
Самая большая концентрация детских площадок на Строителей и Еловой. Это связанно с большой концентрацией там новостроек. Это одновременно и плюс, и недостаток этого района.
В других районах города ситуация с детскими площадками неутешительная. Подростки часто выбирают времяпрепровождения на территории школьных дворов, детских садов, несмотря на то, что это всегда огороженная и охраняемая зона.
Для прогулок с детьми родители чаще всего выбирают парковые зоны: парк им. Дегтярева, парк Эксковаторостроителей, Сенную площадь и сквер на малеевке.
А вот молодежь больше привлекают различные заброшенные объекты.
Главное понимать, что важно не место, где гуляет молодежь. А то, чем они заняты!
Фотограф Игорь Селезнёв
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