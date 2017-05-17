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Скоро в Коврове! Ролики для детей и взрослых
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У них есть примета: «Если встретить взрослого человека на роликах — к счастью». Вот и хотят ребята поделиться счастьем со всеми ковровчанами. Школа Роллер Спорта приглашает на открытые бесплатные уроки по базовым навыкам катания на роликах для детей и взрослых.
Проводить уроки будут 27 мая и 10 июня в парке Дегтярева, 20 мая, 3 и 17 июня в СК Молодежный. Вас научат основам движения вперёд, три способа торможения, технике поворотов и безопасного катания на роликах в городе.
К тому же, это отличный способ похудеть к пляжному сезону. Только на этот раз начинаем худеть не с понедельника, а с субботы. Так что с 20 мая инструкторы вас ждут.
Кроме медицинских преимуществ: укрепляет сердце, не перегружает суставы, улучшает моторику, очищает организм и т.д. Есть и другие преимущественные факторы. Ну, например, снимает стресс да и добраться можно везде, куда только ведут асфальтовые дороги и тротуары.
Про время. 20 мая СК Молодёжный (площадка у фонтана) — дети с 16:00 до 17:00, взрослые с 17:30 до 18:30
27 мая парк Дегтярёва (площадка у «Арсенала» со стороны летнего кафе — дети с 16:00 до 17:00, взрослые с 17:30 до 18:30
3 июня СК Молодёжный (площадка у фонтана) — дети с 16:00 до 17:00, взрослые с 17:30 до 18:30
10 июня парк Дегтярёва (площадка у «Арсенала» со стороны летнего кафе — дети с 16:00 до 17:00, взрослые с 17:30 до 18:30
17 июня СК Молодёжный (площадка у фонтана) — дети с 16:00 до 17:00, взрослые с 17:30 до 18:30
Проводить уроки будут 27 мая и 10 июня в парке Дегтярева, 20 мая, 3 и 17 июня в СК Молодежный. Вас научат основам движения вперёд, три способа торможения, технике поворотов и безопасного катания на роликах в городе.
К тому же, это отличный способ похудеть к пляжному сезону. Только на этот раз начинаем худеть не с понедельника, а с субботы. Так что с 20 мая инструкторы вас ждут.
Кроме медицинских преимуществ: укрепляет сердце, не перегружает суставы, улучшает моторику, очищает организм и т.д. Есть и другие преимущественные факторы. Ну, например, снимает стресс да и добраться можно везде, куда только ведут асфальтовые дороги и тротуары.
Про время. 20 мая СК Молодёжный (площадка у фонтана) — дети с 16:00 до 17:00, взрослые с 17:30 до 18:30
27 мая парк Дегтярёва (площадка у «Арсенала» со стороны летнего кафе — дети с 16:00 до 17:00, взрослые с 17:30 до 18:30
3 июня СК Молодёжный (площадка у фонтана) — дети с 16:00 до 17:00, взрослые с 17:30 до 18:30
10 июня парк Дегтярёва (площадка у «Арсенала» со стороны летнего кафе — дети с 16:00 до 17:00, взрослые с 17:30 до 18:30
17 июня СК Молодёжный (площадка у фонтана) — дети с 16:00 до 17:00, взрослые с 17:30 до 18:30
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