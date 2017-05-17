Скоро в Коврове! Ролики для детей и взрослых

Так что, самое время достать из шкафа ролики. Отдыхайте правильно и с пользой!

Проводить уроки будут 27 мая и 10 июня в парке Дегтярева, 20 мая, 3 и 17 июня в СК Молодежный. Вас научат основам движения вперёд, три способа торможения, технике поворотов и безопасного катания на роликах в городе.К тому же, это отличный способ похудеть к пляжному сезону. Только на этот раз начинаем худеть не с понедельника, а с субботы. Так что с 20 мая инструкторы вас ждут.Кроме медицинских преимуществ: укрепляет сердце, не перегружает суставы, улучшает моторику, очищает организм и т.д. Есть и другие преимущественные факторы. Ну, например, снимает стресс да и добраться можно везде, куда только ведут асфальтовые дороги и тротуары.Про время.(площадка у фонтана) — дети с 16:00 до 17:00, взрослые с 17:30 до 18:30(площадка у «Арсенала» со стороны летнего кафе — дети с 16:00 до 17:00, взрослые с 17:30 до 18:30(площадка у фонтана) — дети с 16:00 до 17:00, взрослые с 17:30 до 18:30(площадка у «Арсенала» со стороны летнего кафе — дети с 16:00 до 17:00, взрослые с 17:30 до 18:30(площадка у фонтана) — дети с 16:00 до 17:00, взрослые с 17:30 до 18:30