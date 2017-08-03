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«Экстрасенсы ведут расследование» в Ковровском районе
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Экстрасенсы в Ковровском районе стали настоящим сюрпризом. Первый день съемки велись в квартире главной героини, которой по нашей информации, является родственница бывшей главы поселка Галины Куиной. Женщина похоронила уже трёх своих мужей.
Расследование вели Виктория Райдос и Зираддин Рзаев.
Быстро скопившихся зевак к месту съемок близко не подпускали. Расслышать речь экстрасенсов не представлялось возможным. Потом съемочная группа отправилась на местное кладбище, а затем — в седьмой микрорайон поселка, уже в другую квартиру.
Экстрасенсы от общения со зрителями отказались, но некоторым всё-таки удалось их уговорить пообщаться «не под запись». Некоторым удалось сделать совместное фото с экстрасенсами. В их числе, кстати, финалистка реалити от GK «Городская красавица» Марина Андрейченко!
Слухи о приезде ясновидцев по посёлку распространялись молниеносно, более того — выходили за пределы. Уже и ковровчане поймали хайп! Некоторые из них догоняли столичных эзотериков уже в городе, на вокзале, откуда «колдуны» планировали вернуться в Москву.
Напоследок гости заверили, что «ковровско-мелеховский» выпуск реалити появится в эфире «ТНТ» уже в сентябре.
Так что…
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