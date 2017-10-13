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Versus Battle по-ковровски. Как это будет?

Екатерина Кокшарова
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Слышали про Versus Battle? Это же тренд, это кул. В принципе, всё уже было. Литературные дебаты, эпиграммы и пародии. Сейчас у интернет-богемы принято отвечать на вызовы и творчески высказывать своё отношение к тем или иным явлениям в форме скетчей и влогов. Они делают, а мы смотрим.



Влоги снимают с различной мотивацией. Изначально это просто самовыражение, но уже есть успешная практика монетизации. И не только в глобальной сети, но и в Рунете. Российские ютуберы за последнюю пару лет совершили колоссальный рывок, десятки миллионов просмотров — это уже не такое редкое явление. Прямое следствие — влоги привлекают рекламодателей, а создатели видеопосланий зарабатывают, причём, очень неплохо.

И что бы не говорили про «любит наш народ всякое г...», обратная связь в интернете — это жёсткий фактор, который стимулирует качество контента.



Откровенно бездарные и бессодержательные видео либо не набирают просмотры, либо «гасятся» дизлайками, либо «выстреливают» и быстро забываются. Уже есть статистика эффективности и жизнеспособности видеопосланий. Кстати говоря, дольше всего в топе держатся мемы, но это уже отдельная тема.

Мы-то сейчас про Versus Battle или просто про Versus. Создатели таких видео, их участники — это нередко люди, для которых видеотворчество не является профессией. Либо хобби, либо так называемая «индивидуальная трудовая деятельность» типа видеосъёмки на свадьбах и корпоративах (эти себя гордо именуют видеографами и вполне серьёзно про себя думают, что они профи). И эти «многостаночники» порой достигают высоких результатов.

Взять хотя бы Radu Today. Видеоблогер и пранкер, а в свободное от увлечения время свадьбы снимает и монтирует. О том, насколько хороши свадебные видосы Рады, сведений нет, а вот видео-пранки и пикапы его набирают до трёх миллионов просмотров.



Всё популярнее становится тема коучинга (натаскивания) успешного ведения влогов. Правда, последний пример ютуберской «фабрики звёзд», проекта HYPE CAMP, наглядно доказал, что с умением кого-то чему-то научить у наших ютуберов ещё… есть, над чем работать.



Хотя ведь всё же зависит от целей и задач, что, собственно также наглядно продемонстрировал ютубер Соболев.



От Соболева едва ли не больше других досталось ютуберше lizzka (в миру — Елизавета Неред). Мы подобрались к самой сути.



Именно её видео и вдохновило написать данный топик. Дисс — ещё одно новое для непродвинутых слово. Если коротко — это «ответка» на чёй-то вызов либо осуждение чего-то в художественно-музыкальном формате. Толкование слова «дисс» есть тут.

В топ, как известно, lizzka вышла благодаря публикации дисса на другого ютубера, Атеву. За пару месяцев видео набрало более 19 миллионов просмотров.

Сняла ютуберша этот дисс, и Атева тут же соорудил музыкальный видеоответ.



Число просмотров — ключевой показатель, но не менее важным является соотношение «лайков» и «дизлайков». Это и есть обратная связь, которая демонстрирует отношение пользователей: нравится или не нравится. Если «дизов» значительно больше, чем «лайков», это удар по репутации ютубера, как следствие — отписка, нередко перерастающая в массовую отписку ну и — забвение. По вышеприведённому примеру: у lizzka на данный момент — 912 тысяч лайков и всего 58 тысяч дизов. У Атевы наоборот: 85 тысяч лайков и 750 тысяч дизов. Понятно, что зашло, а что нет.



Тут, кстати говоря, ситуация может очень быстро поменяться. Та же lizzka после успеха с диссом на Атеву, уже успела потерпеть фиаско с подачи Соболева (надеемся, понятно, о чём идёт речь).

К чему мы всё это ведём? Кто-то скажет, что GK в очередной раз ловит хайп. А вот и нет. Обо всех перечисленных интернет-звёздах вспомнилось в связи с небывалым для GK срачом диспутом, после публикации интервью с гендиректором GK Кириллом Мольковым. Споры вели (это нам доподлинно известно) не абы кто, а широко известные в узких кругах ковровские видеографы и прочие деятели искусств.

Талантливые ребята. Взять хотя бы ковровского видеографа Вячеслава Макарова. Говорят, снимает свадьбы. Говорят, весьма неплохо.



Остальные участники диспута тоже имеют к видеосъёмке непосредственное отношение. Более того, по некоторым данным, и к съёмкам рэперских видео отношение имеют. Так почему ж тогда всё так консерванивно, дедовскими методами?! Вместо десятков коментов под топиком сняли бы дисс. Вот это было бы круто…

Впрочем, всё это мечты. Поэтому продолжаем следить за перипетиями HYPE CAMP.

Или всё-таки снимут дисс?..

4 комментария

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Так комменты то закрыли, как срач дискуссию проводить?
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Ну, там просто беседа зашла в узко-профессиональную плоскость малопонятную читателям. Такие случаи уже были. И также вынуждены были закрывать, даже по настоятельной просьбе компетентных органов. Когда у комментаторов градус дискуссии зашкаливает, они начинают говорить вещи за гранью российского законодательства.
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Вроде бы даже без мата? Чувст верующих не задели, никого не оскорбили. Ну, а то что беседа зашла в узкий профиль, это же не повод банить, а лишь повод для прислушивания советов ;-)
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Полностью согласна. Лично я всегда за дискуссию))) Но дисс лучше)))
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