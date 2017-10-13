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Versus Battle по-ковровски. Как это будет?
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Влоги снимают с различной мотивацией. Изначально это просто самовыражение, но уже есть успешная практика монетизации. И не только в глобальной сети, но и в Рунете. Российские ютуберы за последнюю пару лет совершили колоссальный рывок, десятки миллионов просмотров — это уже не такое редкое явление. Прямое следствие — влоги привлекают рекламодателей, а создатели видеопосланий зарабатывают, причём, очень неплохо.
И что бы не говорили про «любит наш народ всякое г...», обратная связь в интернете — это жёсткий фактор, который стимулирует качество контента.
Откровенно бездарные и бессодержательные видео либо не набирают просмотры, либо «гасятся» дизлайками, либо «выстреливают» и быстро забываются. Уже есть статистика эффективности и жизнеспособности видеопосланий. Кстати говоря, дольше всего в топе держатся мемы, но это уже отдельная тема.
Мы-то сейчас про Versus Battle или просто про Versus. Создатели таких видео, их участники — это нередко люди, для которых видеотворчество не является профессией. Либо хобби, либо так называемая «индивидуальная трудовая деятельность» типа видеосъёмки на свадьбах и корпоративах (эти себя гордо именуют видеографами и вполне серьёзно про себя думают, что они профи). И эти «многостаночники» порой достигают высоких результатов.
Взять хотя бы Radu Today. Видеоблогер и пранкер, а в свободное от увлечения время свадьбы снимает и монтирует. О том, насколько хороши свадебные видосы Рады, сведений нет, а вот видео-пранки и пикапы его набирают до трёх миллионов просмотров.
Всё популярнее становится тема коучинга (натаскивания) успешного ведения влогов. Правда, последний пример ютуберской «фабрики звёзд», проекта HYPE CAMP, наглядно доказал, что с умением кого-то чему-то научить у наших ютуберов ещё… есть, над чем работать.
Хотя ведь всё же зависит от целей и задач, что, собственно также наглядно продемонстрировал ютубер Соболев.
От Соболева едва ли не больше других досталось ютуберше lizzka (в миру — Елизавета Неред). Мы подобрались к самой сути.
Именно её видео и вдохновило написать данный топик. Дисс — ещё одно новое для непродвинутых слово. Если коротко — это «ответка» на чёй-то вызов либо осуждение чего-то в художественно-музыкальном формате. Толкование слова «дисс» есть тут.
В топ, как известно, lizzka вышла благодаря публикации дисса на другого ютубера, Атеву. За пару месяцев видео набрало более 19 миллионов просмотров.
Сняла ютуберша этот дисс, и Атева тут же соорудил музыкальный видеоответ.
Число просмотров — ключевой показатель, но не менее важным является соотношение «лайков» и «дизлайков». Это и есть обратная связь, которая демонстрирует отношение пользователей: нравится или не нравится. Если «дизов» значительно больше, чем «лайков», это удар по репутации ютубера, как следствие — отписка, нередко перерастающая в массовую отписку ну и — забвение. По вышеприведённому примеру: у lizzka на данный момент — 912 тысяч лайков и всего 58 тысяч дизов. У Атевы наоборот: 85 тысяч лайков и 750 тысяч дизов. Понятно, что зашло, а что нет.
Тут, кстати говоря, ситуация может очень быстро поменяться. Та же lizzka после успеха с диссом на Атеву, уже успела потерпеть фиаско с подачи Соболева (надеемся, понятно, о чём идёт речь).
К чему мы всё это ведём? Кто-то скажет, что GK в очередной раз ловит хайп. А вот и нет. Обо всех перечисленных интернет-звёздах вспомнилось в связи с небывалым для GK
Талантливые ребята. Взять хотя бы ковровского видеографа Вячеслава Макарова. Говорят, снимает свадьбы. Говорят, весьма неплохо.
Остальные участники диспута тоже имеют к видеосъёмке непосредственное отношение. Более того, по некоторым данным, и к съёмкам рэперских видео отношение имеют. Так почему ж тогда всё так консерванивно, дедовскими методами?! Вместо десятков коментов под топиком сняли бы дисс. Вот это было бы круто…
Впрочем, всё это мечты. Поэтому продолжаем следить за перипетиями HYPE CAMP.
4 комментария
срачдискуссию проводить?