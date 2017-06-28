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Old school production. Наши Спилберги и Стоуны. Обзор видео выпускников
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Участники нашумевшего видео выпускников уже получили сертификат на поездку на VK FEST от представителя «ВКонтакте».
Тем временем свои выпускные ролики выложили и другие классы выпускников. Посмотрим?
На просторах «Ютуб» по запросу «Выпускники-2017» можно обнаружить сразу пять видео выпускников 21 школы.
Видео снято профессиональным видеографом.
Работы достойны всероссийского конкурса.
Как нам удалось выяснить, видеограф — папа выпускницы.
Вот такое милое и трогательное видео с записанной самими родителями песней создал Александр Шолев на выпускной своей дочери.
Видео обоих выпускных классов выполнено в стиле музыкальных клипов. В кадре дети поют и танцуют.
Мистическими мотивами заманивали гостей на свой последний звонок ученики школы №1 «Гимназия им. А.Н.Барсукова».
А вот танцевать на последнем звонке стоит поучиться у выпускников из Курска. Видео их танца набрало в YouTube более трёх миллионов просмотров.
Самый популярный ролик выпускников, который посмотрело пять миллионов человек, сняли в Подмосковном Королёве.
И так каждый год… Новые люди подрастают, празднуют окончание школьной поры, снимают «кино». Для тех, у кого эта замечательная пора уже позади, думается, нет лучшего повода достать с дальней полки шкафа «те самые» диск или флэшку. Или даже видеокассету. И пересмотреть. Если, конечно (как в случае с кассетой) в доме ещё сохранился соответствующий аппарат для прокрутки…
Тем временем свои выпускные ролики выложили и другие классы выпускников. Посмотрим?
На просторах «Ютуб» по запросу «Выпускники-2017» можно обнаружить сразу пять видео выпускников 21 школы.
Видео снято профессиональным видеографом.
Работы достойны всероссийского конкурса.
Как нам удалось выяснить, видеограф — папа выпускницы.
Вот такое милое и трогательное видео с записанной самими родителями песней создал Александр Шолев на выпускной своей дочери.
Видео обоих выпускных классов выполнено в стиле музыкальных клипов. В кадре дети поют и танцуют.
Мистическими мотивами заманивали гостей на свой последний звонок ученики школы №1 «Гимназия им. А.Н.Барсукова».
А вот танцевать на последнем звонке стоит поучиться у выпускников из Курска. Видео их танца набрало в YouTube более трёх миллионов просмотров.
Самый популярный ролик выпускников, который посмотрело пять миллионов человек, сняли в Подмосковном Королёве.
И так каждый год… Новые люди подрастают, празднуют окончание школьной поры, снимают «кино». Для тех, у кого эта замечательная пора уже позади, думается, нет лучшего повода достать с дальней полки шкафа «те самые» диск или флэшку. Или даже видеокассету. И пересмотреть. Если, конечно (как в случае с кассетой) в доме ещё сохранился соответствующий аппарат для прокрутки…
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