Old school production. Наши Спилберги и Стоуны. Обзор видео выпускников

… В утреннем небе, подкрашенном солнечными лучами, летел маленький голубой шарик – их общая мечта. ©

Тем временем свои выпускные ролики выложили и другие классы выпускников. Посмотрим?На просторах «Ютуб» по запросу «Выпускники-2017» можно обнаружить сразу пять видео выпускников 21 школы.Видео снято профессиональным видеографом.Работы достойны всероссийского конкурса.Как нам удалось выяснить, видеограф — папа выпускницы.Вот такое милое и трогательное видео с записанной самими родителями песней создална выпускной своей дочери.Видео обоих выпускных классов выполнено в стиле музыкальных клипов. В кадре дети поют и танцуют.Мистическими мотивами заманивали гостей на свой последний звонок ученики школы №1 «Гимназия им. А.Н.Барсукова».А вот танцевать на последнем звонке стоит поучиться у выпускников из Курска. Видео их танца набрало в YouTube более трёх миллионов просмотров.Самый популярный ролик выпускников, который посмотрело пять миллионов человек, сняли в Подмосковном Королёве.И так каждый год… Новые люди подрастают, празднуют окончание школьной поры, снимают «кино». Для тех, у кого эта замечательная пора уже позади, думается, нет лучшего повода достать с дальней полки шкафа «те самые» диск или флэшку. Или даже видеокассету. И пересмотреть. Если, конечно (как в случае с кассетой) в доме ещё сохранился соответствующий аппарат для прокрутки…