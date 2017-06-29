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Если спиннер был, значит должны быть и чевапчичи
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Интернет-мемы — это штука, которая очень слабо поддаётся логическому объяснению. Более того, тут даже с точки зрения женской логики ни понять, ни объяснить ничего невозможно. Чтобы хоть как-то успокоить зудящую душу, люди придумали термин «вирус». Он легко объясняет какое угодно безумие. Один из последних — «чевапчичи». Что это и откуда?
Чевапчичи (чивапчичи) — сербское блюдо в виде жареных колбасок, которое внезапно стало мемом в рунете из-за странного названия и вирусной рекламы полуфабрикатов.
Всё началось с рекламы полуфабрикатов от компании «Мираторг», которую показывали на федеральных каналах еще в начале 2017 года. В первом ролике все персонажи пытаются выговорить слово «чевапчичи».
Во второй рекламе дети говорят дедушке, что хотят есть. Он достает полуфабрикат и говорит: «Не успеете повторить 100 раз чевапчичи, как все будет готово». И дети снова и снова повторяют это слово.
По неизвестной причине слово «чевапчичи» в связке с кадрами из видео с дедом стало мемом в русскоязычных пабликах в конце июня. В основном это были бессмысленные аморальные картинки, основанные на странном забавном слове, которое можно интерпретировать как что-то пошлое.
Народ в ВК на картинки реагирует по-разному.
Кто-то потешается над новым поветрием, кто-то троллит в ответ, а кто-то пытается пристыдить интернет-шалопаев.
Стоит ли?..
Чевапчичи (чивапчичи) — сербское блюдо в виде жареных колбасок, которое внезапно стало мемом в рунете из-за странного названия и вирусной рекламы полуфабрикатов.
Всё началось с рекламы полуфабрикатов от компании «Мираторг», которую показывали на федеральных каналах еще в начале 2017 года. В первом ролике все персонажи пытаются выговорить слово «чевапчичи».
Во второй рекламе дети говорят дедушке, что хотят есть. Он достает полуфабрикат и говорит: «Не успеете повторить 100 раз чевапчичи, как все будет готово». И дети снова и снова повторяют это слово.
По неизвестной причине слово «чевапчичи» в связке с кадрами из видео с дедом стало мемом в русскоязычных пабликах в конце июня. В основном это были бессмысленные аморальные картинки, основанные на странном забавном слове, которое можно интерпретировать как что-то пошлое.
Народ в ВК на картинки реагирует по-разному.
Кто-то потешается над новым поветрием, кто-то троллит в ответ, а кто-то пытается пристыдить интернет-шалопаев.
Стоит ли?..
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