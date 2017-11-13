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Этап кубка «Динамо». Новый уровень ковровских фигуристов
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Занимаются с фигуристами в нашем городе два тренера: Вера Кислова и Елена Коптева. Елена Михайловна ставила на коньки самых первых ковровских фигуристов, которые только делали шаги в спорт. В месте со своими воспитанниками она прошла процесс воспитание фигуриста с нуля, как тренер. В то время, как Вера Юрьевна уже имела существенный вес в мире российского фигурного катания, ее воспитанники уже добивались внушительных результатов.
Тренер взяла шефство над старшими воспитанниками, которые уже уверено стояли на коньках и нуждались в повышении своего профессионализма, также знаменитый в 33 регионе тренер начала воспитывать и перспективных юных спортсменов. В общем, команда работающая на общий результат — становление фигурного катания в Коврове, сложилась, и вот первые плоды.
Воспитанница Веры Кисловой Алёна Белоусова успешно откатала программу кандидата в мастера спорта и стала лучшей на прошедших соревнованиях. Екатерина Кленкова выступала в программе первого юношеского разряда и стала третьей, а вот в программе второго юношеского разряда отличился Артем Кленков, который одержал уверенную победу.
В программе третьего юношеского разряда в своих возрастных группах лучшими стали воспитанники Елены Коптевой. Первые места заняли Полина Кириенко и Анна Чернявская.
Также в программе третьего разряда второе место заняли Ирина Оганова, Яна Тарасова и Софья Карпова.
Среди третьеразрядников у Веры Кисловой отличилась Алина Бутылина. А Арина Горностаева стала третьей.
Особого внимания заслуживают самые младшие фигуристы, которые выступали в категории «Юный фигурист».
Юный фигурист, мальчики:
1 место – Леонид Гусев (тренер Вера Кислова).
Юный фигурист, девочки:
2 место – Арина Родина (тренер — Вера Кислова)
Юный фигурист 2010 г.р., девочки:
1 место — Ксения Лукина, (тренер — Елена Коптева)
Юный фигурист 2012 г.р., девочки:
1 место – Анастасия Мурашёва (тренер — Вера Кислова)
2 место – Валерия Чернявская (тренер — Елена Коптева)
3 место – Анастасия Дереглазова (тренер — Вера Кислова)
Фотограф Александр Соколов
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