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Где церковь, там тюрьма! Каким был Ковров?
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Прогуливаешься по центру города, вокруг современные магазины: «Атак», «Мандарин», «Наша Радуга». Толпа людей идёт с работы. Все спешат. Невольно начинаешь разглядывать образы людей. Все стараются следовать моде или быть не как все. А интересно, как было тогда, раньше? Ещё несколько десятков лет назад?
Всегда было интересно знать историю места, где ты живёшь. А вдруг это какое-нибудь таинственное место, где раньше был дворец, например? А может быть тюремное помещение? На днях мы наткнулись на фотографии старого Коврова. А вы знали, в «красной» церкви в советское время была тюрьма? А на берегу Клязьмы — торговые ряды?
На улицах Никонова, Володарского и Советской раньше располагалось православное Петро-Павловское кладбище, открытое в 1870. Рядом с православным кладбищем был выделен участок под иноверческое кладбище на Фёдорова и татарского кладбища. Со стороны татарского находилось ещё и еврейское кладбище. Далее, на Фёдорова будет открыта начальная школа № 106. Школа была деревянная, одноэтажная. Стояла на высоком фундаменте, на крыльцо вели ступеньки. На уроках сидели в куртках. Тетрадей не было. Писали между строк в газетах, чернила делали из свекольного сока. Это был далёкий 1825, КовровЪ.
Имена улицам давали сами горожане. Правда, ещё в 1788 года их было всего шесть, потом 18. Улица Базарная, сейчас Першутова. Вторая – Московская, сейчас — Абельмана. Следующая – Павловская улица, сейчас Дегтярёва. И Муромская, сейчас Челюскинцев. Теме улиц мы уделим больше времени. Следите за новостями.
На месте ДК Ленина был клуб. Город рос и развивался. Старый клуб уже не вмещал всех желающих участвовать в кружках. Построили новый Дворец Культуры. Тогда ещё газета «Экскаваторщик» писала: «В ДК есть лекционный зал на 150 мест, спортивный зал с мужской и женской душевыми, художественно оформленный вестибюль, комната отдыха, читальный зал, библиотека для взрослых и детей, 8 комнат для кружковой работы. Для лучшей демонстрации кинокартин установлена новейшая киноаппаратура и электрооборудование со сценическими регуляторами и темнителями...»
Смотрели фильм «Полёт с космонавтом»? Снят в 1980 на ковровских улицах.
Фильм о русском деревенском пареньке Сене Брусничкине, который настойчиво шел к цели. Он мечтал стать космонавтом. А вот что пишут ценители киноиндустрии:
На углу улиц Абельмана и Октябрьской — сейчас пиццерия «То-То». А ведь раньше там был автовокзал. Автовокзал существовал там до 2006 года. Первый этаж — автовокзал, второй — ковровский дом учителя. «То-То» оставили первоначальный облик старинного здания.
Насчёт любимых дорог. Технология приготовления асфальта и укладки дорог сильно изменилась за десятилетия. Это сейчас приезжает грузовик с готовой смесью. А тогда асфальт варили на месте и укладывали ручными катками.
Парк КЭЗ. Парк раньше называли сад имени В.И. Ленина.
Дом на Абельмана 33 принадлежал ковровским предпринимателям и купцам Куренковым. Собственники дом сдавали в аренду. Здесь торговали железно-скобяными изделиями. Сын Куренкова — Пётр, держал там столярную мастерскую и возглавлял страховое общество «Россия». Время идёт. Дом стал Вольной аптекой.
Это сейчас, возвращаясь с работы, люди спешат на автобус. А тогда на работу и с работы народ шёл пешком.
Ковров всегда считался спортивным. В СССР почти все занимались спортом. Не было понятия — дорогой вид спорта. Закупали самолёты, мотоциклы, лодки… Постоянно проводились легкоатлетические эстафеты.
Двор дома №5 по улице Молодогвардейской.
О красивых местах и прессе. Бульвар на улице Абельмана — считался самым красивым. Флористы, садовники создавали красоту. У входа в бульвар располагался стенд с газетами. Всю свежую прессу в развернутом виде укладывали под стекло. Что творилось в Коврове и районе можно было прочитать.
Магазин «Радиотовары», тот что на Лопатина. В тот момент были огромные скидки на телевизоры.
Кстати, о магазинах. Магазины называли по номерам. «Сороковой» около бани в «Черемушках», «Шестидесятый», «Первый» напротив ДК Дегтярева, «Пятьдесят девятый», «Тринадцатый гастроном» в микрорайоне имени Малеева и Кангина.
И книжную лотерею-то устраивали за 25 копеек.
Проезжая мимо этого здания, невозможно не заметить. Это мы о «Бизнес-центре». Красивое большое строение из темно-красного кирпича. А ведь именно это здание — историческое ядро Коврова. Сначала это был торговые ряды. При Советской власти это был молокозавод. Далее — гостиный двор, потом — торговые ряды.
О клубе Ногина. А ведь раньше это был дом фабриканта Мосальского.
Узнаёте Дегтярёвский парк?
День Победы на площади. В принципе тоже самое, только вместо пионеров — кадеты школы №4.
Кстати о Дегтярёвском парке. Сейчас — «Арсенал», раньше — кинотеатр. Первый широкоэкранный кинотеатр.
И ведь когда-то мост через Клязьму выглядел именно так.
Фотографии старого Коврова. А вдруг узнаете свою улицу? Или свой любимый магазин?
Фотографии: группа в ОК «Старый Ковров»
Всегда было интересно знать историю места, где ты живёшь. А вдруг это какое-нибудь таинственное место, где раньше был дворец, например? А может быть тюремное помещение? На днях мы наткнулись на фотографии старого Коврова. А вы знали, в «красной» церкви в советское время была тюрьма? А на берегу Клязьмы — торговые ряды?
На улицах Никонова, Володарского и Советской раньше располагалось православное Петро-Павловское кладбище, открытое в 1870. Рядом с православным кладбищем был выделен участок под иноверческое кладбище на Фёдорова и татарского кладбища. Со стороны татарского находилось ещё и еврейское кладбище. Далее, на Фёдорова будет открыта начальная школа № 106. Школа была деревянная, одноэтажная. Стояла на высоком фундаменте, на крыльцо вели ступеньки. На уроках сидели в куртках. Тетрадей не было. Писали между строк в газетах, чернила делали из свекольного сока. Это был далёкий 1825, КовровЪ.
Имена улицам давали сами горожане. Правда, ещё в 1788 года их было всего шесть, потом 18. Улица Базарная, сейчас Першутова. Вторая – Московская, сейчас — Абельмана. Следующая – Павловская улица, сейчас Дегтярёва. И Муромская, сейчас Челюскинцев. Теме улиц мы уделим больше времени. Следите за новостями.
На месте ДК Ленина был клуб. Город рос и развивался. Старый клуб уже не вмещал всех желающих участвовать в кружках. Построили новый Дворец Культуры. Тогда ещё газета «Экскаваторщик» писала: «В ДК есть лекционный зал на 150 мест, спортивный зал с мужской и женской душевыми, художественно оформленный вестибюль, комната отдыха, читальный зал, библиотека для взрослых и детей, 8 комнат для кружковой работы. Для лучшей демонстрации кинокартин установлена новейшая киноаппаратура и электрооборудование со сценическими регуляторами и темнителями...»
Смотрели фильм «Полёт с космонавтом»? Снят в 1980 на ковровских улицах.
Фильм о русском деревенском пареньке Сене Брусничкине, который настойчиво шел к цели. Он мечтал стать космонавтом. А вот что пишут ценители киноиндустрии:
На углу улиц Абельмана и Октябрьской — сейчас пиццерия «То-То». А ведь раньше там был автовокзал. Автовокзал существовал там до 2006 года. Первый этаж — автовокзал, второй — ковровский дом учителя. «То-То» оставили первоначальный облик старинного здания.
Насчёт любимых дорог. Технология приготовления асфальта и укладки дорог сильно изменилась за десятилетия. Это сейчас приезжает грузовик с готовой смесью. А тогда асфальт варили на месте и укладывали ручными катками.
Парк КЭЗ. Парк раньше называли сад имени В.И. Ленина.
Дом на Абельмана 33 принадлежал ковровским предпринимателям и купцам Куренковым. Собственники дом сдавали в аренду. Здесь торговали железно-скобяными изделиями. Сын Куренкова — Пётр, держал там столярную мастерскую и возглавлял страховое общество «Россия». Время идёт. Дом стал Вольной аптекой.
Это сейчас, возвращаясь с работы, люди спешат на автобус. А тогда на работу и с работы народ шёл пешком.
Ковров всегда считался спортивным. В СССР почти все занимались спортом. Не было понятия — дорогой вид спорта. Закупали самолёты, мотоциклы, лодки… Постоянно проводились легкоатлетические эстафеты.
Двор дома №5 по улице Молодогвардейской.
О красивых местах и прессе. Бульвар на улице Абельмана — считался самым красивым. Флористы, садовники создавали красоту. У входа в бульвар располагался стенд с газетами. Всю свежую прессу в развернутом виде укладывали под стекло. Что творилось в Коврове и районе можно было прочитать.
Магазин «Радиотовары», тот что на Лопатина. В тот момент были огромные скидки на телевизоры.
Кстати, о магазинах. Магазины называли по номерам. «Сороковой» около бани в «Черемушках», «Шестидесятый», «Первый» напротив ДК Дегтярева, «Пятьдесят девятый», «Тринадцатый гастроном» в микрорайоне имени Малеева и Кангина.
И книжную лотерею-то устраивали за 25 копеек.
Проезжая мимо этого здания, невозможно не заметить. Это мы о «Бизнес-центре». Красивое большое строение из темно-красного кирпича. А ведь именно это здание — историческое ядро Коврова. Сначала это был торговые ряды. При Советской власти это был молокозавод. Далее — гостиный двор, потом — торговые ряды.
О клубе Ногина. А ведь раньше это был дом фабриканта Мосальского.
Узнаёте Дегтярёвский парк?
День Победы на площади. В принципе тоже самое, только вместо пионеров — кадеты школы №4.
Кстати о Дегтярёвском парке. Сейчас — «Арсенал», раньше — кинотеатр. Первый широкоэкранный кинотеатр.
И ведь когда-то мост через Клязьму выглядел именно так.
Фотографии старого Коврова. А вдруг узнаете свою улицу? Или свой любимый магазин?
Следите за новостями и узнаете больше о месте, в котором живёте! Ковровъ.
Фотографии: группа в ОК «Старый Ковров»
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