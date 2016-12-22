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Ежик Стёпа уже готов к Новому Году. А ты?

Анна Постникова
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Ежик Стёпа прожил этот год счастливо и увлекательно. Давайте порадуемся за Стёпу!



Ёжики — самые добрые мультипликационные персонажи детей всего мира. Ёжик – умный, любопытный, находчивый и очаровательный. Настоящий пример для подражания! А что с настоящими колючими зверюшками?

В Коврове, например, есть карликовый африканский ёж — Стёпа. Он живёт в обычной квартире. У этого обаятельного игольчатового парня даже есть аккаунт в Instagram.

Стёпа родился в 2016 году. С мамой он расстался совсем маленьким, когда его привезли в зоомагазин, где его купила новая хозяйка Маша.
Маша настолько полюбила Степана, что везде брала его с собой. И на прогулку, и купаться.


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Стёпа любит сидеть на руках. Любит залезать под одежду, таскать её лапками и зубами. Ночью он бегает в колесе, но когда включается свет, он бегом бежит в свой домик.


hedgehogs_stepa_sofia Good morning#Goodmorning #ежидзе

Питается домашний ёж сухим кормом «Royal Canin». А «на сладкое» у Стёпы — червяки.


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Ему нравится играть с огоньками, которые висят на стене. Также играет с мишурой, которая лежит под ёлкой, он таскает её по комнате в зубах.
Раз в две недели Стёпа купается. Ванну он любит принимать с пеной. Потом с гелем для душа Маша бережно чистит его колючки зубной щёткой.

— Особенно, любит когда моют пузико щёткой, — говорит Маша. — Он сворачивается и будто улыбается.


hedgehogs_stepa_sofia Немножечко испугался водички #еж #степа #hedgehog #stepa


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Он просто обожает, когда его держат под струёй воды. Он полностью вытягивается и закатывает глаза.

У Стёпы есть друзья: кот и черепаха.


hedgehogs_stepa_sofia Big cat and little hedgehog #cat #animal #nature

У Стёпы в этом году даже девушка появилась! Блондинка София разнообразила жизнь Стёпы. Даже мишуру теперь таскают вместе.


hedgehogs_stepa_sofia

Вот такая насыщенная жизнь у Стёпы! А как год прошел у тебя? Не так весело? Делай выводы и вперед в 2017 за новыми приключениями!


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