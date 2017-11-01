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Фарфоровое лицо и бархатное платье. Кукольная коллекция
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Столько кукол в одном месте — это круто. И ведь в каждой своя уникальность, своя история. В коллекции Марины — более 800 экспонатов. Более того, есть куклы которым за сто лет.
Куклы эти колесят по стране вот уже пять лет. В Коврове — во второй раз.
Сама Марина — искусствовед. Окончила МГУ и параллельно продолжила коллекционировать.
С 13 лет собирает кукол и всю атрибутику к ним: мебель, посуда, аксессуары, одежда.
Такое хобби «захватило» всю семью коллекционера. Бабушка недавно закончила курсы по созданию кукол, а мама шьет одежду.
Куклы приобретались в различных странах во время поездок: в США, Германии, Англии, Китае и, разумеется, в России.
Самая большая фарфоровая кукла в коллекции ростом 110 см. Есть и те, которые полностью созданы из фарфора. Хотя другие, например, имеют только фарфоровую голову, а тело сделано из текстиля.
На выставке нет экскурсовода и нет хотя бы малейшей информации на бумаге про каждую куклу. А так интересно было бы знать: откуда та или иная кукла? Какой тираж? Сколько лет? Как зовут? И т.д.
А нет. На одном экспонате нашлась информация:
А вот и та самая «прекрасная няня» собственной персоной. Знакомьтесь!
И всё. А дальше просто любуемся красотой кукл:
Сначала это была игра в куклы. Постепенно переросло всё в заботу: Марина шила одежду, подбирала кроватку, коляску и прочую детскую атрибутику. Тогда ещё манекеном для одежды служила знаменитая кукла Барби.
Когда придёте в музей, обязательно сделайте фото с Фаиной Раневской и Чарли Чаплином. Зачем? Да просто так. Для портфолио и лайков, как сейчас любят говорить.
И да, кстати, фотосъёмка бесплатная.
Стоимость входного билета на выставку: для взрослых — 150 рублей, для пенсионеров — 120 рублей, дети от пяти лет — 100 рублей. Детям до пяти лет — бесплатно. А ещё инвалидам всех групп, детям из многодетных семей, детей-сирот, участников Великой Отечественной войны.
На выставке присутствует тема «Народного искусства». Есть экспонаты аж 19-20 веков. Наиболее ценная коллекция, по словам коллекционера, это рушники.
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