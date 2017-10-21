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Gambit 13 в Коврове. Сколько тату нужно настоящему рэперу и как читать без мата?
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Gambit 13 — это ник и псевдоним. Настоящее имя — Сергей Гришин. И GK о нём уже рассказывал.
Внимание привлекла заявка репера из Александрова, которую приняли на одном из музыкальных проектов ТНТ. А ещё то, что для Сергея Ковров — это малая родина. Он давно хотел приехать к нам, не просто в гости, а с концертом.
Реализовать задумку Сергей планирует в ноябре. А пока знакомьтесь, кто ещё не знает: Gambit13 о музыке и жизни.
Ему 24. Помимо рэпа у Сергея масса других увлечений. Например, фотография, футбол и даже бои без правил.
В сущности, он обычный парень, такой как многие из нас. Живёт, работает — менеджер одной из федеральных торговых сетей. А в свободное время пишет песни и батлит. Песни, в основном, о жизни и любви.
Первую песню написал в 17 лет. Тогда же Сергей переживал разрыв отношений. На сегодня — более 60 песен. И все они, так или иначе, связаны со всем, что происходит у рэпера.
GK: Ассоциация при слове рэпер возникает сама собой: парень в балахоне, с цепями на шее, а тело забито тату. Но ты не похож на этот стандарт...
— С цепями, в балахоне — прошлый век. Сейчас всё чаще рэперы на свои выступления одевают рубашку, галстук, брюки. Всё по классике. Чтобы называться рэпером, одежда не главное.
GK: Ты говорил, что на пару дней задержишься в Коврове. Уже узнавали на улице? Брали автограф?
— Я не чувствую себя звездой, как мне многие пишут в ВК. Более того, я открыт для всех. А узнавать — узнавали. И автограф брали. Вообще, почему-то есть такая тенденция, что в малых городах узнают больше, нежели в Москве, например. В каком бы состоянии я не был, даже после рабочего дня, дать автограф или сфотографироваться — пожалуйста! Ты ставишь себя на место этих ребят, которые хотят сфотографироваться. И понимаешь, что самому было бы неприятно, если человек, чьи песни я слушаю, с кислым лицом сказал бы: «Нет, я не фотографируюсь».
GK: Какие, по-твоему, самые странные вопросы задают тебе поклонники?
— Странные — они же типичные, часто задаваемые. Например: «Во сколько лет лишился девственности?». Это девушки. И тут же, следующий: «Стал бы ты со мной встречаться?». Думаю, дело не в том, что я такой уж притягательный, просто девчонки любят всё примерять, в том числе и спутников жизни… Бывает… Ещё считаю странным, когда ежедневно получаю кучу сообщений от незнакомых людей: «Привет. Как дела?», а потом — говорить уже не о чём. Если хочешь добавиться в друзья, наверное, должны быть какие-то конкретные основания…
GK: Кто для тебя «звезда»? За чьим творчеством наблюдаешь? Помимо Black Star, конечно.
— А за Black Star как раз и не наблюдаю. И массовое увлечение батлами тоже не совсем понимаю. Ведь изначально это история о группе людей, которые хорошо понимают, о чём речь, а не о тысячах и миллионах… Мне импонируют группы «Многоточие» и «Баста».
GK: А как же версус Oxxxymiron и Гнойного?
— Честно, не болел ни за того, ни за другого. Не мой формат. Просто из-за того, что все смотрят, все говорят, обсуждают. Ну, ставки делал на Гнойного.
GK: О чём твои песни? Можешь охарактеризовать одним словом?
– Если об этом говорить, то часами. Песни все написаны же от всей души. Есть разные треки — о жизни, о любви, о несчастной любви. Всё под одну гребёнку нельзя подогнать. У автора песен, так же как и у слушателя, бывает разное настроение в последствие чего и рождается та или иная композиция.
GK: Расскажешь про свой новый альбом?
— Скоро выйдет мой альбом, состоящий из 9 треков. Это треки не для аудитории 14-15 лет. Подростки не поймут. Треки о нелёгкой жизни.
GK: На концерте в Коврове есть так же какие-то ограничения по возрасту?
— Ограничений нет. Более того, это первый концерт во Владимирской области. До этого выступал только в Москве, Брянске, Питере и т.д. Очень хочется, чтобы земляки поддержали. Уже сейчас могу сказать точную дату, число, время и т.д. Это будет 24 ноября в 18:00 в РЦ «Арсенале». Космический реп-концерт продлится целых 3 часа!
GK: Зарифмуешь строфу про GK? Вот так вот с ходу?
GK: Йоу! Огонь! С Кридом тоже когда-то батлили?
— Егора я знаю ещё с 2009 года. Гуляли с пивом по Москве, он ещё говорил тогда: «Серёг, как бы стать знаменитым?» В крутом конкурсе ещё участвовали вместе «Алые паруса», только Егор тогда первое место занял, а я третье. А всего нас было более 600 человек. Со Stim хорошо общаемся, Викторией Дайнеко, Elvira T. Да много с кем ещё из звёзд мировой эстрады.
GK: Есть случай, за который тебе стыдно?
— Подобных случаев море. Но, боюсь, они не пройдут цензуру. Да и не будем травмировать читательниц.
— Мне стыдно перед мамой. То, что не оправдал её надежд и то, что совершал «нетакие» поступки. Родители не одобряют моё творчество, не понимают так называемых «матюков». Но это не просто набор слов, он идеально ложится на текст. Людям нравится. Я написал песню «Прости, мама». Надеюсь, что когда-нибудь поймут!..
У Gambit13 шесть татуировок. Все они про музыку: само собой «Gambit 13», скрипичный ключ, слова «Без музыки жизнь была бы скучной». А в свободное время любит не только работать над новым треком, но и смотреть фильмы ужасов и просто гулять один с наушниками в ушах и слушать Басту.
Первый концерт в Коврове будет первым и для звукооператора Максима Касьянова. С недавнего времени с Gambit 13 работают вместе.
Бро, до встречи на концерте? Зацени стаф Gambit!©
Фотограф Дмитрий Кулешов
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