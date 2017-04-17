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Гараж №86. Среда обитания старых панков

Вячеслав Жуков
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Порой хочется музыки погромче, компании потеплее, да и обстановки попроще. Куда в этом случае податься? Правильно! В гараж №86! Отец этого проекта – металлист со стажем Василий Лютницкий. Во время беседы с ним GK узнал цели и задачи данного панк-пространства.



GK: Как ты вообще додумался до создания проекта «Гараж 86»?

— Всё началось в 2008 году. У меня появилась группа. Нам было негде репетировать и мы искали помещение.
Перепробовав кучу мест, мы пришли к выводу, что своя база – идеальный вариант. Промониторив газету объявлений мы нашли гараж рядом с домом. Посмотрели, всё устроило, начали играть.

Затем группа распалась, и я остался один с оборудованной базой. Тогда в голову и пришла мысль помогать молодым талантам.



— Жизнь в гараже просто бурлила и я подумал: раз уж здесь постоянно играют, то необходимо сделать концерт. Мероприятие удалось и гаражные выступления переросли в традицию. Этот гаражник по счёту четырнадцатый.



GK: Сложно содержать одному концертную площадку?
— Бывало, возникали трудности. Во время одного из концерта мне сломали петли, вышибли гаражную дверь. Из-за этого инцедента мне пришлось тут заночевать т.к. выбитая железная дверь просто валялась на земле. На утро я нашёл соседа по, которы приварил петли на место.



GK: Ты ещё и по дереву режешь?

— Пару лет назад у меня было что-то вроде депрессии. Мне все надоели, перестал пускать на базу людей. Тогда я понял, что необходимо выплеснуть свою энергию в другое русло. Я увлёкся работой с деревом. Хандра прошла, а хобби осталось.



GK: Сам не бросил заниматься музыкой?

— Сейчас играю в двух группах. Одна из них без названия, а вторая ASTOVER. Она никогда не распадётся потому что основной состав состоит из меня и моей жены, а остальные приходят и уходят.



GK: Сколько у тебя сейчас репетирует групп? Почему идут именно к тебе, а не в ДК?

— Сейчас репетирует два коллектива. У меня попросту дешевле. Я занимаюсь этим для души, а не ради прибыли. Бывает, беру символические 100 рублей в час, чтобы немного покрыть амортизацию оборудования, но зачастую пускаю репетировать бесплатно. Частенько что-то ломается и рвётся. Хотя, я понимаю, что это по-неопытности.



GK: Удаётся выйти хотя бы «в ноль»?

— Мой гараж – проклятье для кошелька. В ноль ничего не уходит. Нет никакой стабильности. Сейчас, например, нужно ремонтировать крышу. У входа висит ящик с пожертвованиями. Надеюсь на порядочность гостей.



GK: Рок в Коврове умирает?

— Безусловно. Даже относительно гаражника: раньше была куча заявок и я из 12 групп выбирал 5. Сейчас приходится зазывать, уговаривать. В общем, Ковровский рок резко пошёл на спад.



Гараж №86 – пристанище неформалов, которым некуда податься. Эта база объединяет творческих людей, начинающим помогает встать на ноги.

Тут тесно, но места хватит всем!


Фото: Игорь Селезнёв.

1 комментарий

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Третья статья за год, которая была действительно интересна (первые две про детдом и внедорожных мужиков и про православную гимназию). Остальное -пиар местного бомонда. Ошибок бы ещё поменьше.
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