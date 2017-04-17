Гараж №86. Среда обитания старых панков

Тут тесно, но места хватит всем!

— Всё началось в 2008 году. У меня появилась группа. Нам было негде репетировать и мы искали помещение.Перепробовав кучу мест, мы пришли к выводу, что своя база – идеальный вариант. Промониторив газету объявлений мы нашли гараж рядом с домом. Посмотрели, всё устроило, начали играть.Затем группа распалась, и я остался один с оборудованной базой. Тогда в голову и пришла мысль помогать молодым талантам.— Жизнь в гараже просто бурлила и я подумал: раз уж здесь постоянно играют, то необходимо сделать концерт. Мероприятие удалось и гаражные выступления переросли в традицию. Этот гаражник по счёту четырнадцатый.— Бывало, возникали трудности. Во время одного из концерта мне сломали петли, вышибли гаражную дверь. Из-за этого инцедента мне пришлось тут заночевать т.к. выбитая железная дверь просто валялась на земле. На утро я нашёл соседа по, которы приварил петли на место.— Пару лет назад у меня было что-то вроде депрессии. Мне все надоели, перестал пускать на базу людей. Тогда я понял, что необходимо выплеснуть свою энергию в другое русло. Я увлёкся работой с деревом. Хандра прошла, а хобби осталось.— Сейчас играю в двух группах. Одна из них без названия, а вторая ASTOVER. Она никогда не распадётся потому что основной состав состоит из меня и моей жены, а остальные приходят и уходят.— Сейчас репетирует два коллектива. У меня попросту дешевле. Я занимаюсь этим для души, а не ради прибыли. Бывает, беру символические 100 рублей в час, чтобы немного покрыть амортизацию оборудования, но зачастую пускаю репетировать бесплатно. Частенько что-то ломается и рвётся. Хотя, я понимаю, что это по-неопытности.— Мой гараж – проклятье для кошелька. В ноль ничего не уходит. Нет никакой стабильности. Сейчас, например, нужно ремонтировать крышу. У входа висит ящик с пожертвованиями. Надеюсь на порядочность гостей.— Безусловно. Даже относительно гаражника: раньше была куча заявок и я из 12 групп выбирал 5. Сейчас приходится зазывать, уговаривать. В общем, Ковровский рок резко пошёл на спад.Гараж №86 – пристанище неформалов, которым некуда податься. Эта база объединяет творческих людей, начинающим помогает встать на ноги.