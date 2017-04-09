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Газ в пол, леди! Покажи своё мастерство

Anna_Kalinina
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Внимание! По объективным причинам конкурс перенесён. О дате проведения сообщим позже. Следите за новостями.



В Коврове стартует конкурс «АвтоЛеди 2017»! Смелых автомобилисток, готовых прикрепить к машине хвост и уши показать городу свои таланты и водительское мастерство уже ждут в ДК «Современник».

Архив GK

Конкурс пройдёт в мае в два этапа. Первый — на автодроме автошколы «БИК», второй — на сцене ДК. Но уже сейчас участниц ждут тренировки на автодроме, репетиции, подбор автоприкида и не только. Не будем раскрывать все секреты.

Помимо яркого «Автоприкида» весьма любопытен конкурс «Визитная карточка».

Так, в прошлом году в «визитке» кто-то рассказывал стихи, кто-то пел, многие участницы подготовили презентацию из фотографий, а несколько конкурсанток показали зрителям и жюри забавные и лиричные видеоролики о своей ласточке.

Архив GK

Конкурс пройдёт в нашем городе в четвёртый раз. Это совместный проект ковровской Госавтоинспекции, автошколы «БИК» и ДК «Современник».

Безумно любишь свою машину, жаждешь новых эмоций и приключений?

«АвтоЛеди-2017» ждёт именно тебя!

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