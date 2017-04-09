Газ в пол, леди! Покажи своё мастерство

Внимание! По объективным причинам конкурс перенесён. О дате проведения сообщим позже. Следите за новостями.

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«АвтоЛеди-2017» ждёт именно тебя!

Конкурс пройдёт в мае в два этапа. Первый — на автодроме автошколы «БИК», второй — на сцене ДК. Но уже сейчас участниц ждут тренировки на автодроме, репетиции, подбор автоприкида и не только. Не будем раскрывать все секреты.Помимо яркого «Автоприкида» весьма любопытен конкурс «Визитная карточка».Так, в прошлом году в «визитке» кто-то рассказывал стихи, кто-то пел, многие участницы подготовили презентацию из фотографий, а несколько конкурсанток показали зрителям и жюри забавные и лиричные видеоролики о своей ласточке.Конкурс пройдёт в нашем городе в четвёртый раз. Это совместный проект ковровской Госавтоинспекции, автошколы «БИК» и ДК «Современник».Безумно любишь свою машину, жаждешь новых эмоций и приключений?