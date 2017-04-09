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Газ в пол, леди! Покажи своё мастерство
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Внимание! По объективным причинам конкурс перенесён. О дате проведения сообщим позже. Следите за новостями.
В Коврове стартует конкурс «АвтоЛеди 2017»! Смелых автомобилисток, готовых
Конкурс пройдёт в мае в два этапа. Первый — на автодроме автошколы «БИК», второй — на сцене ДК. Но уже сейчас участниц ждут тренировки на автодроме, репетиции, подбор автоприкида и не только. Не будем раскрывать все секреты.
Помимо яркого «Автоприкида» весьма любопытен конкурс «Визитная карточка».
Так, в прошлом году в «визитке» кто-то рассказывал стихи, кто-то пел, многие участницы подготовили презентацию из фотографий, а несколько конкурсанток показали зрителям и жюри забавные и лиричные видеоролики о своей ласточке.
Конкурс пройдёт в нашем городе в четвёртый раз. Это совместный проект ковровской Госавтоинспекции, автошколы «БИК» и ДК «Современник».
Безумно любишь свою машину, жаждешь новых эмоций и приключений?
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