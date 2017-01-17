Где искупаться на Крещение?

А Вы готовы окунуться в ледяную воду?

Им традиционно станет купель в реке Клязьма около бани на улице Набережной. Начало освящения купели — в 22.30.Обряд купания символизирует крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Считается, что, погружаясь с головой в ледяную воду, человек смывает с себя грехи. Многие утверждают, что купание в проруби в Крещение действительно придает силы, бодрости, укрепляет дух и веру.Ковровчане смогут услугами парной, причем совершенно бесплатно. Согреться поможет и горячий чай. На месте купания будут дежурить полицейские, скорая и спасатели.1. Во время крещенских купаний окунаться (купаться) следует в специально оборудованной проруби у берега.2. За несколько недель до купания необходимо отказаться от алкоголя, так как он увеличивает нагрузку на сердце и способствует быстрому переохлаждению.3. За 2 часа до купания следует плотно поесть. Это повысит холодоустойчивость организма.4. Перед погружением в проруби необходимо разогреть мышцы. Сделайте приседания, наклоны, помашите руками. Тогда купание пройдет с меньшим стрессом для организма.5. Женщинам для купания в проруби следует выбрать сплошные купальники, а мужчинам – свободные плавки-шорты.6. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легко снимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Идти нужно медленно и внимательно, убедившись, что лестница для спуска в воду устойчива. Для подстраховки пользуйтесь поручнями, которыми оснащены места спуска в воду.7. Во время погружения все движения должны быть медленными и чёткими. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. При входе в воду первый раз необходимо достигнуть сразу нужной глубины, но не плавать.8. При погружении в прорубь ребёнка следует быть особенно бдительными: испугавшийся ребёнок может легко забыть, что он умеет плавать.9. При выходе из проруби надо держаться за поручни, использовать сухое полотенце. Вылезать в вертикальном положении трудно и опасно. Сорвавшись, можно уйти под лёд. Необходима страховка и помощь других людей.10. После купания следует растереть себя и ребёнка махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Чтобы не получить переохлаждение, выпейте горячий чай, лучше всего из ягод и фруктов из предварительно подготовленного термоса.