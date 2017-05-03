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Где получить ленточку? Акция в честь Дня Победы
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Вчера в Коврове стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка», посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нашем городе планируют раздать более 11 тысяч Георгиевских лент.
Акцию проводит отдел по молодёжной политике, семье и детству администрации и ковровский городского штаб Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Об этом сообщает сайт мэрии.
Именно волонтёры будут раздавать Георгиевские ленточки и памятки об истории символа и его правильном использовании. Все ленточки распространяются абсолютно бесплатно.
План проведения акции:
3 мая в 15.00 – Площадь Победы;
4 мая в 15.00 – Площадь Победы;
5 мая в 15.00 – Площадь Победы;
6 мая в 11.00 – Площадь Воинской Славы;
8 мая в 10.00 – Площадь Воинской Славы;
9 мая в 9.00 – Площадь Победы.
Кроме перечисленных мест, Георгиевские ленточки будут выдаваться и на городских мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы.
Акцию проводит отдел по молодёжной политике, семье и детству администрации и ковровский городского штаб Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Об этом сообщает сайт мэрии.
Именно волонтёры будут раздавать Георгиевские ленточки и памятки об истории символа и его правильном использовании. Все ленточки распространяются абсолютно бесплатно.
План проведения акции:
3 мая в 15.00 – Площадь Победы;
4 мая в 15.00 – Площадь Победы;
5 мая в 15.00 – Площадь Победы;
6 мая в 11.00 – Площадь Воинской Славы;
8 мая в 10.00 – Площадь Воинской Славы;
9 мая в 9.00 – Площадь Победы.
Кроме перечисленных мест, Георгиевские ленточки будут выдаваться и на городских мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы.
1 комментарий
Я своему сыну объяснила, в чем разница между Гвардейской и Георгиевской лентой. Дети должны знать свою историю!..
Изначально Георгиевская лента была учреждена Екатериной Второй 26 ноября 1769 года во время русско-турецкой войны 1768—1774 годов для поощрения верности, храбрости и благоразумия во благо Российской империи. Название лента получала от имени Георгия Победоносца. Лента широко использовалась и приобрела всенародную известности в таких наградах, как Георгиевский крест (солдатский «Егорий») четырёх степеней и Георгиевские медали также четырёх степеней.
С приходом советской власти вся старая царская атрибутика и система наград была упразднена. Но с началом войны схожая по внешнему виду лента вновь появляется на колодках медалей солдат. В частности, учрежденная награда для младшего состава трех степеней – Орден Славы, как раз получил черно-оранжевую ленту. Но ни о какой «георгиевской» ленте, конечно не могли идти и речи.
С осени 1941 года частям, соединениям и кораблям, за мужество и героизм их личного состава, который они проявили при защите Отечества, присваивалось почётное звание «гвардейская», «гвардейский». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 мая 1942 года для гвардейцев был учреждён нагрудный знак «Гвардия». Несмотря на то что знак «Гвардия» был учрежден как единый, в ВМФ ВС СССР решили учредить свой гвардейский знак (народное название — «Морская Гвардия»). Нарком ВМФ адмирал Николай Кузнецов своим приказом № 142 от 10 июня 1942 года утвердил эти знаки отличия. В этом приказе она носит название «Гвардейской». Так что сомнений не остается: именно Гвардейская лента имеет прямое отношение к периоду ВОВ. По крайней мере символ носил это название.
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