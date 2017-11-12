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GK: «Пожалуйста, не обманывайте нас больше»..
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Искренние слёзы Алины не оставили равнодушными миллионы людей по всему миру. GK внимателен к новинкам YouTube, и топик по теме мы разместили, когда счёт количества просмотров шёл ещё не на миллионы, а на сотни тысяч.
Ещё тогда мы не исключили, что у многих возникнет желание поймать на Алине хайп. И не ошиблись.
Вначале репортёры Life-news (телеканал прекратил существование, но их жизнь в интернете продолжается) записали ролик, в котором девочка и её мама объясняются с подписчиками.
Явно отрепетированная улыбка девочки, а главное — финальное выступление мамы не оставляло сомнений: хайпа уже не будет.
У GK есть забавный опыт взаимодействия с Life-news. Эти прекрасные люди, насколько знаем, давно и внимательно следят за всеми нашими проектами, периодически звонят и просят помочь с той или иной информацией.
Иногда помогаем, а иногда… Вот сами посудите, чем мы можем помочь, когда, прочитав (как мы понимаем, по диагонали) топик о том, что на месте Клязьминского Городка было древнее поселение, лайфовцы просят взять интервью у… потомков древних людей, которые (по мнению столичных журналистов) до сих пор там сидят в мазанках и палят лучины? Наша попытка объяснить «топ-репортёрам», что за последние пятьсот лет в Ковровском районе кое-что изменилось, успехом не увенчалась:
Ну, что вам, трудно что ли? Найдите там каких-нибудь бомжей, да подснимите…
Ещё одной «просьбой» от Life-news можно считать идею фотосессии с одной из участниц первого сезона «Городской красавицы», которая имела неосторожность разместить в Instagram фото с любимой собакой. Реакция москвичей:
Что у неё за костюм? Очень похоже на шкуру животного?
Наши увещевания и разъяснения, что у девушки просто цвет пижамы отдалённо похож на окрас её пса, результата не дали. Какое там:
Заставьте её выйти в этом наряде на улицу и отснимите! А мы дадим репортаж о том, что в Коврове люди одеваются так же, как их домашние животные!
После данной просьбы, мы с «креативщиками» больше старались не связываться.
Но в случае с Алиной, думается, был определённый здравый смысл. Во-первых, совершенно понятно, что девочка преодолела стресс. Во-вторых, родители прониклись тем, что за ребёнком надо всё-таки присматривать. То, что дочка в своей комнате «тихо-мирно» сидит перед компьютером – это ещё не значит, что можно не заморачиваться. Ну, а то, что хайп не поймали, бог с ним, с хайпом.
В конце недели на слезах Алины в YouTube вновь попробовали «подзаработать! Вот, «челлендж» предлагают: слабо не заплакать?
Реакция в коментах показывает, что у большинства попытка похайпить вызвала возмущение. Однако свои полмиллиона просмотров видео всё же набрало. Но, согласитесь, не дело это – пытаться обрести популярность и славу путём комментирования искреннего, пусть и нелепого, порыва 10-летнего ребёнка. Меж тем, мы добрались до самой сути.
Возможно, у кого-то уже руки потянулись к «клаве» писать комментарии, мол, сами-то начали с попытки копировать Алину? Мы именно и хотели показать, что ничего, кроме недоумения такие попытки не могут вызвать.
И ещё. Так получилось, что в последнее время, на GK тема ютубовских трендов появляется довольно часто. Часть читателей упрекают нас, мол, при чём тут Ковров, зачем нам это всё надо?
Да затем, ребята, что это свершившаяся реальность, нравится вам она или нет. И мы будем о ней говорить. Не только и не столько копировать. Мы будем обсуждать это, сравнивать, искать ответы на вопросы «почему» и «зачем».
Ну, а тем, кто считает, что хроника перемещений по городу разнообразных официальных лиц, криминальные сводки и чей-то политический пиар – это более достойные и близкие городу темы, в принципе, грех жаловаться – в Коврове предостаточно ресурсов, которые обо всём этом рассказывают постоянно и очень подробно.
У нас не формат «политики и прочих заумностей». Хотя мы всегда готовы откликнуться на сигналы ковровчан, связанные с какими-то проблемами, если достучаться в официальные двери им не удалось.
Но и про ютуберов рассказывать тоже будем. Жаль, что пока к нам никто из них не пришёл…
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