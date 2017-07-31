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Глубоко копают! На Грибоедова дело - труба?
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Обычно на такие события выезжают работники печатных СМИ. Коммунальная текучка — исключительно их «гардеробчик». Но тут ситуация настолько накипела, что даже мы не могли пройти мимо. А как тут пройти? Всё же перекопано!
Процесс длится уже третью неделю. Такое впечатление, что стало известно о кладе, спрятанном в недрах улицы Грибоедова. Причём. о кладе известно достоверно, а вот точное место «закладки» устанавливать приходится методом научного тыка.
«Кладоискатели», похоже, никуда не торопятся, роют с чувством, толком и расстановкой. А не задействованные в поиске сокровищ жители улицы Грибоедова всё это время ищут фарватер, разрабатывают маршруты.
Они бы, конечно, могли просто на время оставить место раскопок, обойти стороной. Но дело в том, что ямы выкопаны аккурат на пути следования в детский сад. А это, как известно, дорога жизни.
Вот и карабкаются люди каждое утро через горы строительного мусора, преодолевают барханы песка, прыгают по вывороченным вкривь и вкось бетонным плитам. Тот ещё квест, надо заметить!
Находчивые и сильные духом и телом граждане даже одну из плит в качестве мосточка приспособили.
Пейзажи на Грибоедова эстетических восторгов не вызывают, скажем прямо. И это ещё при том, что съёмка проходила в погожий солнечный день. Представляете, что там творится после дождей, на которые этим летом нам везёт как никогда?!
Фото опубликованы в группе «Подсмотрено Ковров»
В комментариях шутят:
К зиме, надеюсь, закопают или снегом припорошит.
А теперь официально, комментарий пресс-службы мэрии:
Ремонтные работы проводит компания «Владимиртеплогаз». Срок окончания работ — 15 августа. По завершении ремонта теплосетей компания обязана восстановить дорогу в исходное состояние.
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