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Замерзаем. В Коврове не отключат воду
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Отключение воды, запланированное на 13 мая в северной части города, отменяется.
Это связано с тем, что в учреждениях социальной сферы (школах, больницах и детсадах) возобновлён отопительный период, сообщает сайт мэрии.
Соответствующее постановление подписал глава города Анатолий Зотов. Отопление планируют подавать до сезонного потепления.
Напомним, МУП «Водоканал» планировал остановить водозаборные станции (кроме 13 мая) 17 июня и 19 августа (Северная насосная станция), 27 мая, 15 июля и 16 сентября (Южная и Юго-Западная насосные станции), а «Ковровский механический завод» планирует отключить воду 20 мая, 3 июня, 24 июня, 5 августа и 9 сентября.
Это связано с тем, что в учреждениях социальной сферы (школах, больницах и детсадах) возобновлён отопительный период, сообщает сайт мэрии.
Соответствующее постановление подписал глава города Анатолий Зотов. Отопление планируют подавать до сезонного потепления.
Напомним, МУП «Водоканал» планировал остановить водозаборные станции (кроме 13 мая) 17 июня и 19 августа (Северная насосная станция), 27 мая, 15 июля и 16 сентября (Южная и Юго-Западная насосные станции), а «Ковровский механический завод» планирует отключить воду 20 мая, 3 июня, 24 июня, 5 августа и 9 сентября.
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