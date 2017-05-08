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Живёт моя отрада. Городские легенды
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В воскресенье в парке Пушкина прошла «Экскурсия выходного дня», организованная Ковровским историко-мемориальным музеем. Её для всех интересующихся историей родного города провел специалист по культурно-образовательной деятельности Михаил Котомин.
Про этот парк мы уже писали не раз. Это место — уникальный исторический памятник, расположенный на месте старейшего городского кладбища.
Летом-2015 им занялся Ковровский историко-мемориальный музей. Новое имя объекта культурного наследия — Ковровский историко-мемориальный парк.
Раньше мы гуляли по парку без экскурсовода. Начнем также с общего впечатления.
Если два года назад состояние парка оказалось плачевным, в прошлом году отремонтировали так называемую входную конструкцию — ворота и надгробия, которые валялись на земле, установили вдоль тротуара.
Сегодня парк, если так можно выразиться, буквально расцвёл. Заметно и приятно, что за ним ухаживают. Экскурсия началась у Памятного креста, установленного в 2006 году на месте разрушенной часовни из белого известняка над могилами князей Ковровых. Так, в 1531 году здесь был погребен князь Василий Андреевич Ковёр.
Часовня исчезла с приходом советской власти. Иоанно-Воинское кладбище разравнивали бульдозером. Могилы сравнивали, надгробия вывозили и использовали в качестве строительного материала.
Надгробиями частично была вымощена улица Абельмана, также они использовались для фундаментов домов, построенных в Коврове в 30-х годах прошлого века.
Парк Пушкина был открыт в 1937 году — ровно через сто лет после гибели поэта на дуэли. отчего и получил это название. Сейчас от «советских времён» здесь тоже почти ничего не осталось, разве что вазоны.
Неподалеку от креста похоронен Николай Ильич Шаганов — один н из первый ковровских краеведов. Слышали романс «Живет моя отрада»? История, рассказанная в песне, основана на реальных события. Прототип героя — Николай Шаганов.
В 1838 году в Коврове случилась история, которая, как говорится сейчас, вызвала широкий общественный резонанс. Шаганов (из богатой купеческой семьи) влюбился в дворянку Надежду Лоптеву. Если брак между девушкой из купеческой семьи и дворянином считался допустимым, то между купцом и дворянкой — настоящим мезальянсом.
Родители Ломтевой выступили против. Но влюблённый купец не растерялся и организовал похищение возлюбленной. Он обратился к другу — офицеру, ветерану войны 1812 года и тот, будучи, как тоже сейчас говорится, «за любую авантюру», без раздумий согласился.
К окнам дома Ломтевых подкатила тройка с санями и невеста спрыгнула из окна. Влюблённые обвенчались и уехали в Вязники к родственникам Шаганова.
В архивах даже есть уголовное дело на Надежду Ломтеву «по статье» «вышла замуж без родительского благословения». Но дело ход не получило, наверняка, стараниями богатого купеческого семейства.
Постепенно страсти улеглись. Брак оказался удачным, Шагановы прожили сорок лет, воспитали сыновей. Эту историю в своём стихотворении «Удалец» описал ковровчанин Сергей Рыскин.
Во время экскурсии было рассказано немало интересных историй. В истории парка — их ещё больше.
Уникальный исторический памятник, расположенный на месте старейшего городского кладбища хранит много тайн.
Фотограф Алексей Голубев
Про этот парк мы уже писали не раз. Это место — уникальный исторический памятник, расположенный на месте старейшего городского кладбища.
Летом-2015 им занялся Ковровский историко-мемориальный музей. Новое имя объекта культурного наследия — Ковровский историко-мемориальный парк.
Раньше мы гуляли по парку без экскурсовода. Начнем также с общего впечатления.
Если два года назад состояние парка оказалось плачевным, в прошлом году отремонтировали так называемую входную конструкцию — ворота и надгробия, которые валялись на земле, установили вдоль тротуара.
Сегодня парк, если так можно выразиться, буквально расцвёл. Заметно и приятно, что за ним ухаживают. Экскурсия началась у Памятного креста, установленного в 2006 году на месте разрушенной часовни из белого известняка над могилами князей Ковровых. Так, в 1531 году здесь был погребен князь Василий Андреевич Ковёр.
Часовня исчезла с приходом советской власти. Иоанно-Воинское кладбище разравнивали бульдозером. Могилы сравнивали, надгробия вывозили и использовали в качестве строительного материала.
Надгробиями частично была вымощена улица Абельмана, также они использовались для фундаментов домов, построенных в Коврове в 30-х годах прошлого века.
Парк Пушкина был открыт в 1937 году — ровно через сто лет после гибели поэта на дуэли. отчего и получил это название. Сейчас от «советских времён» здесь тоже почти ничего не осталось, разве что вазоны.
Неподалеку от креста похоронен Николай Ильич Шаганов — один н из первый ковровских краеведов. Слышали романс «Живет моя отрада»? История, рассказанная в песне, основана на реальных события. Прототип героя — Николай Шаганов.
В 1838 году в Коврове случилась история, которая, как говорится сейчас, вызвала широкий общественный резонанс. Шаганов (из богатой купеческой семьи) влюбился в дворянку Надежду Лоптеву. Если брак между девушкой из купеческой семьи и дворянином считался допустимым, то между купцом и дворянкой — настоящим мезальянсом.
Родители Ломтевой выступили против. Но влюблённый купец не растерялся и организовал похищение возлюбленной. Он обратился к другу — офицеру, ветерану войны 1812 года и тот, будучи, как тоже сейчас говорится, «за любую авантюру», без раздумий согласился.
К окнам дома Ломтевых подкатила тройка с санями и невеста спрыгнула из окна. Влюблённые обвенчались и уехали в Вязники к родственникам Шаганова.
В архивах даже есть уголовное дело на Надежду Ломтеву «по статье» «вышла замуж без родительского благословения». Но дело ход не получило, наверняка, стараниями богатого купеческого семейства.
Постепенно страсти улеглись. Брак оказался удачным, Шагановы прожили сорок лет, воспитали сыновей. Эту историю в своём стихотворении «Удалец» описал ковровчанин Сергей Рыскин.
Во время экскурсии было рассказано немало интересных историй. В истории парка — их ещё больше.
Уникальный исторический памятник, расположенный на месте старейшего городского кладбища хранит много тайн.
Продолжение следует.
Фотограф Алексей Голубев
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