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Городские проблемы и аккаунт мэра. Cелфи не будет?
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В здании администрации GK бывает нечасто, но на эту встречу команда сайта решила меня отправить. Интерес вызвала пресс-конференция Анатолия Зотова.
У журналистов накопилось к мэру достаточное количество вопросов и Анатолий Владимирович решил ответить всем и сразу.
Как активный пользователь социальных сетей я сразу поделилась с подписчиками в своем Instagram, что нахожусь в администрации.
Вопрос о том, зарегистрируется ли наш мэр в социальных сетях, волнует GK уже давно. Этот вопрос мы заранее отправили в пресс-службу администрации и мэр подготовился к ответу:
При всем желании вести аккаунты в социальных сетях, физически это сделать невозможно, потому что у меня очень много работы и всевозможных задач. Просить другого человека делать это за меня, это, конечно, можно сделать, но я считаю, это будет не честно. Это будут не мои мысли, не мои оценки, не мои слова, а слова какого-то моего заместителя. По этому, надеемся, что это все-таки к нам придет и какими-то путями это можно будет реализовать.
Несколькими часами позже Анатолий Зотов был замечен на одном из городских мероприятий, он что-то активно рассматривал в экране своего смартфона.
Может регистрируется?
Ждем, Анатолий Владимирович! И обязательно подпишемся!
Наши коллеги, также предварительно отправили главе города свои вопросы. Вот, что волнует ковровских журналистов:
Дорожный вопрос
В этом году был полностью отремонтирован ряд наиболее нуждающихся в ремонте улиц. Из городского бюджета на ремонт дорог в 2017 году было выделено 17 миллионов 650 тысяч рублей, а доля областного финансирования на дорожные работы в Коврове составила 31 миллион 350 тысяч рублей.
Глава города пояснил, что вопрос о ремонте дорог в нашем городе стоит остро из-за большой загруженности транспортной системы. Большое количество крупных предприятий в самом центре города не дает возможности прекратить большой поток грузового транспорта, который и становится основной причиной недолговечности и износа дорожного покрытия.
Конечно, каждому из нас хотелось бы, чтобы дорогу в их районе и у их дома сделали в первую очередь, это понятно, но мы не можем этого делать. Также нужно понимать, что сделать все дороги разом не представляется возможным, а потому мы ежегодно стараемся улучшить ситуацию. Я сам езжу домой по улице, которая напоминает дорогу после бомбежки, но я не могу сделать дорогу только для себя. Мы полностью привели в порядок въезды в город и ряд основных улиц в этом году
Путепровод через железную дорогу
Ремонтировать путепровод в этом году никто не собирался. Кроме того, только закончилось проектирование плана ремонта. Нужно понимать, что средств на эти работы в бюджете не были предусмотрены. Мы сделали все возможное для устранения риска чрезвычайной ситуации на этом участке дороги. Мост будет отремонтирован, но пока был только разработан проект, мы его увидели и теперь уже можно о чем-то говорить.
Конкретной даты начала работ не было названо, а потому в ближайшее время ремонта Павловского моста ожидать не придется.
Кадровые перестановки в мэрии
В администрации сменились сразу два руководителя отделов. На смену диретору управления городского хозяйства(УГХ) Игорю Некрасову пришел Андрей Васьков. А на смену директора отдела архитектуры и строительства Екатерине Могутиной пришел Александр Григоров.
Анатолий Зотов работал с Екатериной Могутиной и Игорем Некрасовом много лет, вот как он прокомментировал их уход.
Что касается Игоря Некрасова, то он не ушел от нас, а перешел на другую должность, его полномочия стали меньше, но это сфера, которая ему хорошо знакома: начальник отдела благоустройства, ремонта и содержания улично-дорожной сети. На должности начальника УГХ очень долгое время — тяжело, это достаточно нервная работа. Если говорить о Екатерине Могутиной, то всем нам хочется развиваться и двигаться дальше, она выбрала более творческий путь и теперь занимается архитектурой частного города «Доброград».
Две эти смены никак не связаны между собой и не являются личным решением мэра. В ближайшее время кадровых перестановок в администрации не предвидится.
А какой вопрос вы бы задали мэру? Пишите в комментарии!
Фото Игорь Селезнев
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