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Гороскоп на 2017 год. Мы узнали, что принесёт Год Петуха ковровским VIPам
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В этом году NASA опубликовало новые даты распределения знаков зодиака.
Многие с переменами не согласны. Не хотят львы раками становиться! Поддерживаем и предлагаем вниманию читателей гороскоп классический. Всё по старинным заветам! Уж, рак — так рак. А скорпион — значит, скорпион. Короче, всё, как у людей. Кстати, о людях. Они в нашем городе есть, попадаются известные и у каждого, заметьте, имеется собственный зодиакальный знак, который характеризует каждого с наилучшей стороны. Судите сами!
Мы свои предсказания не с потолка берём, а из проверенных источников. Итак…
Петух представляет собой интересный «коктейль»… Благожелательность и некоторая воинственность, категоричность и нежелание выслушивать критику в свой адрес, деловитость и тяготение к созерцательности — всё это умещается в одном символе, формируя сложный характер, который со стороны может казаться нелогичным и противоречивым.
Ведь Петух любит быть в центре внимания, но в то же время трепетно оберегает своё личное жизненное пространство, он легко заводит новые знакомства, однако, может довести человека до исступления своей дотошностью и скрупулёзностью.
Впрочем, глядя на то, как все эти черты уживаются в конкретных людях, можно уверенно и с удовольствием констатировать: Петух наделяет своих «подопечных» удачным для них набором свойств, которые позволяют им комфортно чувствовать и достойно вести себя в самых разных ситуациях и обстоятельствах. Ну а что касается симпатий к ним, то всё это, как говорится, дело личного вкуса. Но всегда нужно помнить, что, прежде чем судить, неплохо бы попытаться понять…
Люди родившиеся под знаком Овна ощутят неимоверный прилив сил в этом году, даже несмотря на то, что их будет поджидать потенциальная опасность. Вроде бы причин для волнения нет: все дела станут течь своим чередом, размерено и даже апатично, но предельную осторожность придется проявить. В противном случае, может нагрянуть неожиданный удар от судьбы и его последствия будут не обратимыми. Самая лучшая тактика, которой должны придерживаться Овны в 2017 году — это выжидание. Торопиться не стоит — жизнь от них не убежит, а они сохранят все то, что имеют.
Кто у нас из земляков является иллюстрацией к вышесказанному? Да, взять хотя бы Стивена нашего Сигала! Самый, что ни на есть, ковровский человек. Вот он, кстати, на ЗиДе, в компании друзей. Мистер Сигал помимо того, что с некоторых пор гражданин РФ, ещё и с давних пор «официальное лицо ЗиДа».
Да что там Сигал! У нас и без него Овнов хватает. Например, директор одного из старейших Дворцов культуры Дмитрий Рачков! И у него, судя по гороскопу в 2017-м запланирован невероятный прилив творческих сил!
Желаем ДК им. Ногина и его руководителю творческих успехов и… идём дальше по зодиакальному кругу.
Год обещает стать плодотворным периодом для всех Тельцов. В начале года необходимо будет проявить бдительность и молниеносную реакцию в любом деле, за которое они вздумают взяться. 2017 год запомнится представителям “рогатого” знака прежде всего неожиданно приятными подарками судьбы. Они могут проявляться в разных сферах: в деловой, в любовной, в семейной.
А вы знаете, что у нас мэр — Телец?! Анатолий Владимирович Зотов — это он (Телец) и есть, чистая правда, мы проверяли.
Есть у нас и Тельцы, представительницы прекрасного пола — прославленная спортсменка Инна Филимонова — настоящая… Телец.
Всем Тельцам удачи, энергии и блеска! А мы идём дальше. Кто у нас там?
В первую очередь, в 2017 году Близнецам необходимо уделять время семье. Взаимоотношения между родными и близкими окажутся на первом плане, притесняя заботы, связанные с профессиональной реализацией, увлечениями или учебой. Вполне вероятно появятся какие-то любовные приключения, о которых Близнецы даже не задумывались. Еще один важный момент, которому необходимо будет уделить внимание в рассматриваемом периоде — разрешение старых и затянувшихся проблем, а также принятие важных решений.
Под знаком близнецов родился директор школы борьбы дзюдо, самбо имени Рыбина Алексей Гусев.
Вот уж кто без сомнения уделит внимание решению старых проблем и принятию важных решений!
Легкая напряженность в 2017 году для представителей этого знака будет присутствовать все время. Возможно, на них посыплется череда мелких неприятностей, для которых придется мобилизовать все имеющиеся силы и мужество.
После всех этих взбунтовавшихся обстоятельств Раков будет ждать полный штиль в жизни.
У Рака появится возможность проявить себя с лучшей стороны, осуществить что-то приятное и полезное для себя и для общества.
Как же без легкого напряжения у спортсменов?
Надеемся, что Анастасия Хрипунова,
представительница этого знака,
порадует нас новыми успехами в 2017 году!
Люди, родившиеся под знаком Льва, в 2017 году испытают некие трудности в деловой и профессиональной сфере. Поэтому необходимо проявлять максимальную бдительность во время подписания договоров или в работе с документами. Еще одной потенциальной опасной сферой для Львов может оказаться семья. Необходимо следить за своими поступками и речью, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Лучше не выяснять отношения, а дать буре утихнуть.
А знаете, кто у нас Лев? Обладательница титула «Миссис Россия 2016», преданная жена и любящая мать, великолепная Наталья Баранкова!
Настоящая Львица! Желаем Наталье оставаться такой же ослепительной, необыкновенно позитивной и энергичной, какой мы её знаем!
Этот год обещает быть довольно эмоциональным, импульсивным и раздраженным для Дев. Представители этого знака будут изнывать от излишней возбужденности, тем самым добавляя себе проблем в жизни. Им придется приложить усилия, чтобы унять эту нервозность и привести в порядок нервную систему. Лучшим вариантом будет переключение на какой-то нейтральный объект, который поможет Девам справиться с собственными эмоциями.
Наша Дева Наш представитель знака Дева — это режиссёр театра «Вертикаль» Евгений Соколов.
Мы уверены, что жизненные проблемы обойдут Евгения Соколова стороной! А эмоциональность в его деятельности — это несомненный плюс!
Ещё из «наших людей» под знаком Девы рождён музыкант Руслан Бобрулько и хореограф Анна Петрова!
Вот такие в Коврове творческие Девы!
2017 год — это период, когда Весам придется подвести итог всех своих законченных и незаконченных дел. Все те вопросы, которые их терзали долгое время, разрешатся сами по себе. Также людям, рожденным под этим знаком, стоит опасаться внезапно возникших проблем. Эти инциденты легко могут выбить из колеи, поэтому не стоит поддаваться на провокации судьбы.
Под этим знаком родился радиоведущий Денис Швецов и председатель Совета народных депутатов Ирина Зотова.
Решения всех проблем гарантированы! Эти люди на провокации судьбы точно не поддадутся.
Скорпионы смогут почувствовать эпоху перемен и неожиданных приятных сюрпризов в 2017 году. В это поразительное время к ним в одночасье придет множество интересных открытий и происшествий. Что касается отношений с людьми, то здесь Скорпионам необходимо проявлять лояльность и дружелюбность. Таким образом, им удастся заручиться поддержкой друзей и близких, которая временами будет очень полезна. Скорпионов ожидает буря страстей и интриг — не нужно слишком доверять людям!
Вот уж кому поддержки друзей не занимать, так это скорпиону Вадиму Садретдинову!
Приятных сюрпризов и побольше!
В 2017 году Стрельцам очень повезет. Почва для развития новых отношений, закрепления давно сложившихся уз будет благоприятной, поэтому нужно постараться не упустить такую удачу. Людей этого знака ждут милые романтические моменты, трогательные вечера с любимой половинкой, которые прочно осядут в памяти. Год Огненного Петуха — это период завести новые и полезные для дальнейшей жизни знакомства.
Нет сомнений, что повезет гендиректору СК «Континент» и, по совместительству — Стрельцу, Вадиму Аганину!
Этот знак будет проявлять максимальную активность в приближающемся 2017 году. Их жизнь будет фонтанировать новыми знакомствами, идеями и приключениями. Нужно наслаждаться этим шансом и весело провести время.
Но не стоит расслабляться, ведь возможен факт измены. Но это даже и к лучшему, ведь предавший человек уйдет, тем самым доставит величайшее успокоение и облегчение Козерогу.
Активность, активность и еще раз активность! Ведь речь идет о Козероге Антоне Фолифорове!
Удачи! Успехов! Только вперёд!
2017 год станет периодом, когда Водолеи все чаще начнут оглядываться в прошлое, вспоминать свои поступки, анализировать принятые решения. Возможно даже, что старые дела засверкают опять на горизонте и им придется приложить все усилия, чтобы с ними разобраться. Даже старые знакомые и те неожиданно появятся в жизни Водолея. А это ведь большая удача повидать того, кого давно не видел!
Старые дела могут засверкать на горизонте у предпринимателя Дмитрия Поликанова.
Желаем успехов и удачи! Этот год обещает стать для Водолея как никогда счастливым!
Для представителей этого знака год Огненного Петуха окажется динамичным периодом. Они окунутся в калейдоскоп событий и происшествий с головой. Максимальное наслаждение получат Рыбы от такого положения вещей, ведь такой ритм очень им подходит. Не стоит закрываться от окружающих. 2017 год принесёт максимальное количество удовольствия, поэтому нужно его испытать по максимуму!
Из ярких представителей знака Рыбы, пожалуй, назовём гендиректора ООО «РиАл» Андрея Русанова.
Удовольствия по макссимуму всем Рыбам! Жизнь прекрасна!
Тоже самое — удачи и успехов — мы желаем всем людям города и мира! Здоровье и богатство, разумеется, мы тоже подразумеваем. Но друзья! Не будем забывать, что на «Титанике», в своё время, плыли исключительно богатые и здоровые. И чем закончилось? Так что…
Многие с переменами не согласны. Не хотят львы раками становиться! Поддерживаем и предлагаем вниманию читателей гороскоп классический. Всё по старинным заветам! Уж, рак — так рак. А скорпион — значит, скорпион. Короче, всё, как у людей. Кстати, о людях. Они в нашем городе есть, попадаются известные и у каждого, заметьте, имеется собственный зодиакальный знак, который характеризует каждого с наилучшей стороны. Судите сами!
Мы свои предсказания не с потолка берём, а из проверенных источников. Итак…
Петух представляет собой интересный «коктейль»… Благожелательность и некоторая воинственность, категоричность и нежелание выслушивать критику в свой адрес, деловитость и тяготение к созерцательности — всё это умещается в одном символе, формируя сложный характер, который со стороны может казаться нелогичным и противоречивым.
Ведь Петух любит быть в центре внимания, но в то же время трепетно оберегает своё личное жизненное пространство, он легко заводит новые знакомства, однако, может довести человека до исступления своей дотошностью и скрупулёзностью.
Впрочем, глядя на то, как все эти черты уживаются в конкретных людях, можно уверенно и с удовольствием констатировать: Петух наделяет своих «подопечных» удачным для них набором свойств, которые позволяют им комфортно чувствовать и достойно вести себя в самых разных ситуациях и обстоятельствах. Ну а что касается симпатий к ним, то всё это, как говорится, дело личного вкуса. Но всегда нужно помнить, что, прежде чем судить, неплохо бы попытаться понять…
Овен
Люди родившиеся под знаком Овна ощутят неимоверный прилив сил в этом году, даже несмотря на то, что их будет поджидать потенциальная опасность. Вроде бы причин для волнения нет: все дела станут течь своим чередом, размерено и даже апатично, но предельную осторожность придется проявить. В противном случае, может нагрянуть неожиданный удар от судьбы и его последствия будут не обратимыми. Самая лучшая тактика, которой должны придерживаться Овны в 2017 году — это выжидание. Торопиться не стоит — жизнь от них не убежит, а они сохранят все то, что имеют.
Кто у нас из земляков является иллюстрацией к вышесказанному? Да, взять хотя бы Стивена нашего Сигала! Самый, что ни на есть, ковровский человек. Вот он, кстати, на ЗиДе, в компании друзей. Мистер Сигал помимо того, что с некоторых пор гражданин РФ, ещё и с давних пор «официальное лицо ЗиДа».
Да что там Сигал! У нас и без него Овнов хватает. Например, директор одного из старейших Дворцов культуры Дмитрий Рачков! И у него, судя по гороскопу в 2017-м запланирован невероятный прилив творческих сил!
Желаем ДК им. Ногина и его руководителю творческих успехов и… идём дальше по зодиакальному кругу.
Телец
Год обещает стать плодотворным периодом для всех Тельцов. В начале года необходимо будет проявить бдительность и молниеносную реакцию в любом деле, за которое они вздумают взяться. 2017 год запомнится представителям “рогатого” знака прежде всего неожиданно приятными подарками судьбы. Они могут проявляться в разных сферах: в деловой, в любовной, в семейной.
А вы знаете, что у нас мэр — Телец?! Анатолий Владимирович Зотов — это он (Телец) и есть, чистая правда, мы проверяли.
Есть у нас и Тельцы, представительницы прекрасного пола — прославленная спортсменка Инна Филимонова — настоящая… Телец.
Всем Тельцам удачи, энергии и блеска! А мы идём дальше. Кто у нас там?
Близнецы
В первую очередь, в 2017 году Близнецам необходимо уделять время семье. Взаимоотношения между родными и близкими окажутся на первом плане, притесняя заботы, связанные с профессиональной реализацией, увлечениями или учебой. Вполне вероятно появятся какие-то любовные приключения, о которых Близнецы даже не задумывались. Еще один важный момент, которому необходимо будет уделить внимание в рассматриваемом периоде — разрешение старых и затянувшихся проблем, а также принятие важных решений.
Под знаком близнецов родился директор школы борьбы дзюдо, самбо имени Рыбина Алексей Гусев.
Вот уж кто без сомнения уделит внимание решению старых проблем и принятию важных решений!
Рак
Легкая напряженность в 2017 году для представителей этого знака будет присутствовать все время. Возможно, на них посыплется череда мелких неприятностей, для которых придется мобилизовать все имеющиеся силы и мужество.
После всех этих взбунтовавшихся обстоятельств Раков будет ждать полный штиль в жизни.
У Рака появится возможность проявить себя с лучшей стороны, осуществить что-то приятное и полезное для себя и для общества.
Как же без легкого напряжения у спортсменов?
Надеемся, что Анастасия Хрипунова,
представительница этого знака,
порадует нас новыми успехами в 2017 году!
Лев
Люди, родившиеся под знаком Льва, в 2017 году испытают некие трудности в деловой и профессиональной сфере. Поэтому необходимо проявлять максимальную бдительность во время подписания договоров или в работе с документами. Еще одной потенциальной опасной сферой для Львов может оказаться семья. Необходимо следить за своими поступками и речью, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Лучше не выяснять отношения, а дать буре утихнуть.
А знаете, кто у нас Лев? Обладательница титула «Миссис Россия 2016», преданная жена и любящая мать, великолепная Наталья Баранкова!
Настоящая Львица! Желаем Наталье оставаться такой же ослепительной, необыкновенно позитивной и энергичной, какой мы её знаем!
Дева
Этот год обещает быть довольно эмоциональным, импульсивным и раздраженным для Дев. Представители этого знака будут изнывать от излишней возбужденности, тем самым добавляя себе проблем в жизни. Им придется приложить усилия, чтобы унять эту нервозность и привести в порядок нервную систему. Лучшим вариантом будет переключение на какой-то нейтральный объект, который поможет Девам справиться с собственными эмоциями.
Мы уверены, что жизненные проблемы обойдут Евгения Соколова стороной! А эмоциональность в его деятельности — это несомненный плюс!
Ещё из «наших людей» под знаком Девы рождён музыкант Руслан Бобрулько и хореограф Анна Петрова!
Вот такие в Коврове творческие Девы!
Весы
2017 год — это период, когда Весам придется подвести итог всех своих законченных и незаконченных дел. Все те вопросы, которые их терзали долгое время, разрешатся сами по себе. Также людям, рожденным под этим знаком, стоит опасаться внезапно возникших проблем. Эти инциденты легко могут выбить из колеи, поэтому не стоит поддаваться на провокации судьбы.
Под этим знаком родился радиоведущий Денис Швецов и председатель Совета народных депутатов Ирина Зотова.
Решения всех проблем гарантированы! Эти люди на провокации судьбы точно не поддадутся.
Cкорпион
Скорпионы смогут почувствовать эпоху перемен и неожиданных приятных сюрпризов в 2017 году. В это поразительное время к ним в одночасье придет множество интересных открытий и происшествий. Что касается отношений с людьми, то здесь Скорпионам необходимо проявлять лояльность и дружелюбность. Таким образом, им удастся заручиться поддержкой друзей и близких, которая временами будет очень полезна. Скорпионов ожидает буря страстей и интриг — не нужно слишком доверять людям!
Вот уж кому поддержки друзей не занимать, так это скорпиону Вадиму Садретдинову!
Приятных сюрпризов и побольше!
Cтрелец
В 2017 году Стрельцам очень повезет. Почва для развития новых отношений, закрепления давно сложившихся уз будет благоприятной, поэтому нужно постараться не упустить такую удачу. Людей этого знака ждут милые романтические моменты, трогательные вечера с любимой половинкой, которые прочно осядут в памяти. Год Огненного Петуха — это период завести новые и полезные для дальнейшей жизни знакомства.
Нет сомнений, что повезет гендиректору СК «Континент» и, по совместительству — Стрельцу, Вадиму Аганину!
Козерог
Этот знак будет проявлять максимальную активность в приближающемся 2017 году. Их жизнь будет фонтанировать новыми знакомствами, идеями и приключениями. Нужно наслаждаться этим шансом и весело провести время.
Но не стоит расслабляться, ведь возможен факт измены. Но это даже и к лучшему, ведь предавший человек уйдет, тем самым доставит величайшее успокоение и облегчение Козерогу.
Активность, активность и еще раз активность! Ведь речь идет о Козероге Антоне Фолифорове!
Удачи! Успехов! Только вперёд!
Водолей
2017 год станет периодом, когда Водолеи все чаще начнут оглядываться в прошлое, вспоминать свои поступки, анализировать принятые решения. Возможно даже, что старые дела засверкают опять на горизонте и им придется приложить все усилия, чтобы с ними разобраться. Даже старые знакомые и те неожиданно появятся в жизни Водолея. А это ведь большая удача повидать того, кого давно не видел!
Старые дела могут засверкать на горизонте у предпринимателя Дмитрия Поликанова.
Желаем успехов и удачи! Этот год обещает стать для Водолея как никогда счастливым!
Рыбы
Для представителей этого знака год Огненного Петуха окажется динамичным периодом. Они окунутся в калейдоскоп событий и происшествий с головой. Максимальное наслаждение получат Рыбы от такого положения вещей, ведь такой ритм очень им подходит. Не стоит закрываться от окружающих. 2017 год принесёт максимальное количество удовольствия, поэтому нужно его испытать по максимуму!
Из ярких представителей знака Рыбы, пожалуй, назовём гендиректора ООО «РиАл» Андрея Русанова.
Удовольствия по макссимуму всем Рыбам! Жизнь прекрасна!
Тоже самое — удачи и успехов — мы желаем всем людям города и мира! Здоровье и богатство, разумеется, мы тоже подразумеваем. Но друзья! Не будем забывать, что на «Титанике», в своё время, плыли исключительно богатые и здоровые. И чем закончилось? Так что…
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