В созвездии Лиры падают звёзды. Загадывайте желания!

Если небо будет чистое, то на нем есть на что посмотреть и без метеоров. В случае Лирид, нужна открытая юго-восточная часть неба. Лучше ехать в деревню Репники (за Клязьменским городком). По времени, то лучше сегодня после полуночи. Но опять же надеемся на утешительные прогнозы!

… только тсс: никому не рассказывайте, что загадали.

По такому случаю, грех не спросить у главного любителя звёзд и руководителя группы в ВК «АстроКовров» —. Главные вопросы: куда ехать, чтобы лучше увидеть это явление? И какой выбрать день, чтобы попасть на пик звездопада?Астрономы утверждают, что звездный дождь продолжится до 25 апреля, хоть и станет слабее. Был случай, в далёком 1803 году, когда пронесся настоящий метеорный шторм, число падающих звезд достигало 700 в час. На этот раз настоящий пик метеорного потока будет 21-22 апреля. Можно будет увидеть до 15 падающих звезд в час.