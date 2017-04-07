Ковровские «street girls» VS «Грибы»?

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Ковровские девчонки в очках и кепках снимают клип. Совсем скоро он выйдет в свет и с огромной вероятностью будет иметь успех: девчонки полностью вошли в образ, популярность песни растёт с космической скоростью. Рассказываем о съёмках третьей части ковровской версии известного ролика.Концепцию клипа продумали. Кроме них в съёмках участвовали. Обозначили стиль — «street girls». И за работу! Первую часть сняли дома, вторая — на остановке, а третью — … в микрорайоне Текстильщик. Причём образ девушек каждую часть — разный.О всех образах и первых двух частях, оставим в тайне, на сладкое! Всё увидите сами! Третья часть — подробно: съёмки прошли в самом устрашающем районе города — на Текстильщике. Девушки не зря выбрали этот район, образу нужно соответствовать. Вот та самая маршрутка словно в клипе «Грибов».Их движение стало просто бомбическим. Вроде бы ничего такого парни не делали. Тем не менее, движение в тренде.— На самом деле песня-то о любви, но «тает лёд» в буквальном смысле, это такая жизненная фраза, — отмечают девчонки.Всё как надо: маски, движения, кассетный магнитофон. Пародию на оригинал всегда тяжелее снимать. Ведь нужно повторить лучшие моменты.По-моему, девчонки справились!