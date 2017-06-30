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Грозовой фронт и тропический ливень. Готовим ковчег?
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Сегодня во Владимирской области ожидаются сильные дожди, грозы, в отдельных районах град, усиление юго-западного ветра с порывами 15-20 м/с.
По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода испортится в период с 15-ти до 19-ти часов, и далее в вечернее время, с сохранением ночью и утром на 1-го июля.
Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.
Тем временем в Москве ждут «Всемирный потоп». Как сообщает «ТВ Центр», в центре погоды «Фобос» заявили, что в Москве 30 июня ожидается большой тропический ливень. Выпадет до 30-40 миллиметров осадков, что равняется половине месячной нормы. В сообщении синоптики привели выдержки из Ветхого завета о Всемирном потопе.
Разбушуется природа или нет, узнаем уже очень скоро, однако два последних «штормовых» предупреждения не сбылись.
Как бы то ни было, во время прохождения грозового фронта в 33 регионе МЧС просит по возможности не выходить на улицу и не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями.
По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода испортится в период с 15-ти до 19-ти часов, и далее в вечернее время, с сохранением ночью и утром на 1-го июля.
Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.
Тем временем в Москве ждут «Всемирный потоп». Как сообщает «ТВ Центр», в центре погоды «Фобос» заявили, что в Москве 30 июня ожидается большой тропический ливень. Выпадет до 30-40 миллиметров осадков, что равняется половине месячной нормы. В сообщении синоптики привели выдержки из Ветхого завета о Всемирном потопе.
Разбушуется природа или нет, узнаем уже очень скоро, однако два последних «штормовых» предупреждения не сбылись.
Как бы то ни было, во время прохождения грозового фронта в 33 регионе МЧС просит по возможности не выходить на улицу и не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями.
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