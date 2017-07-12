Хайпанём немножечко? TV vs Youtube

… война уже давно началась!

Имя (ник) автора —Его творчество очень похоже на КВНовские заготовки.И вместе с тем — свежо. Уже семь частей вышло. Сетезрители глотают залпом.Блогеру активно пишут и требуют продолжения «сериала».То самое «шоу на ровном месте». Съёмочная площадка — ж/д платформа, с которой блогер каждое утро отправляются на работу.Дикция — никакая, внешний вид — ну, видите сами. А теперь посмотрите на количество лайков и извинитесь.Ещё один хайп сезона — 62-летняя пенсионеркаОна на своей волне. В её видео-матрицах она то «на море», то «на космических просторах», то ещё бог знает в каких экстремальных дебрях. И неизменно: где она, там успех!Видеороликнабрал более трёх миллионов просмотров. Команда друзей во главе с Михалычем и боевой подругой Танюхой. Правда, в этом ролике Танюхи нет. На одном из сайтов Дмитрий рассказывает: «В интернете нам часто пишут: мужики, спасибо, у меня трое детей, раньше с друзьями так же отдыхали, как и вы. Сейчас нет возможности. А я просто вечером включаю вас. Вы для меня как друзья. Онлайн-друзья мы, получается»«Данное видео — не фейк» — говоритСергей создал на YouTube свой канал. Транслирует собственное шоу в стиле «Необъяснимо, но факт». С очень серьёзным видом несёт ахинею.И, конечно же, мемы от Дружко! Ведь вы их знаете: «Рашим, посоны», «Необъяснимо, но факт», «Мне пришлось подключить свою чакру и Wi-Fi чтобы докопаться до истины», «Маг Сергей Дружко, звучит неплохо».Красавчег)))Макс+100500 метко подметил, что Дружко словно намеренно начитывает текст с продуманно расставленными паузами. Словно приглашает: «Делайте вайны!».Ну, и относительный свежак. Этот канал начал входить в моду примерно пару месяцев назад:Серия шоу-интервью под брендом «вДудь». Это по фамилии блогера (не то, о чём вы подумали). Блогер обрёл славу благодаря «неправильным» вопросам и заразительным жестам. Кстати, это самый Дудь «в миру» спортивный репортёр, то есть человек из телевизора. Но в Сети прижился. Так бывает далеко не всегда.Более того, именно успешные телевизионные шоумены, как правило «не всходят» в интернете. И наоборот, попытки блогеров «выстрелить на ТВ» приводят к досадным неудачам. Как это случилось, например, с Максом+100500, который вылетел из прайм-тайма на казалось бы столь близком духу интернета канале «Пятница».И кто там ещё говорит, что битва века состоится между холодильником и телевизором? ТВ vs Сеть! Вот это будет баттл. Впрочем…