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Хайпанули. Красочные хулиганы нашлись
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Оказалось, что разрисовали автомобили их же владельцы! Веселая компания молодых людей решила позабавиться со своими машинами и обкидала их красками «холи». На следующий день они отправились на мойку. Собственно, по их словам, это была мотивация отправиться на мойку. О том, что удивят соседей молодые люди даже не думали. Шок вызвало то, что фотографии появились на GK.
— Вот так хайпанули! — пишет одна из участниц красочной шутки.
Соседние машины задеты никак не были, молодые люди поиздевались только над своими автомобилями.
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