Обо всём

Хайпанули. Красочные хулиганы нашлись

Анна Постникова
1 833
Вчера, 5 ноября, мы опубликовали фото авто, разукрашенных на одной из дворовых стоянок. И тут же нам поступило сообщение: «Это сделали мы!».



Оказалось, что разрисовали автомобили их же владельцы! Веселая компания молодых людей решила позабавиться со своими машинами и обкидала их красками «холи». На следующий день они отправились на мойку. Собственно, по их словам, это была мотивация отправиться на мойку. О том, что удивят соседей молодые люди даже не думали. Шок вызвало то, что фотографии появились на GK.

— Вот так хайпанули! — пишет одна из участниц красочной шутки.



Соседние машины задеты никак не были, молодые люди поиздевались только над своими автомобилями.

Соседи, спите спокойно!

1 комментарий

avatar
На вчерашних фотках видно, что краска попала на соседнюю красную девятку. Понятно, что это краска холи и хорошо отмывается. Но все же, злоумышленники, размахивая своим «хайпом», зацепили чужое имущество.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.