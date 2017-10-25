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Хеллоуин-2017. Уровень страха - 100%. Зарядки - 2%?
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Пользователь под ником fordr015 вырезал на тыкве батарею гаджета и представил на суд общественности.
В итоге «ужасную тыкву» увидели больше миллиона посетителей, более 70 тысяч оценок и более тысячи комментариев со страшными историями про разрядившийся телефон.
Это та самая тыква, которая пугает каждого современного человека. При чём это не окончательно севшая батарея, а с двумя процентами. Согласитесь, ничто так не заставляет нервничать.
Поразил пользователей Интернета некто под никто PositiveJeffBrown. Он из тыквы вырезал Пеннивайза. Это тот страшный клоун из фильма «Оно». Не просто создал и раскрасил, но и воссоздал картину из фильма. Правда, по сравнению с «батареей», намного меньше лайков.
Оно и понятно. «Телефон сдох» — как же это всё-таки символично звучит.
Хеллоуин совсем скоро, 31 октября. В прошлом году команда GK отметила это праздник как полагается: наряды, тыква, спецэффекты, музыка и ужасное веселье. Что будет в этом году? Тайна. Как, а главное в чём, ковровчане отпразднуют Хеллоуин-2017? Скоро на сайте.
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