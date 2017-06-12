Котэ-директор, медведь-пилонист и другие. Хиты интернета-2017

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Медведь Ферапонт

Лебединая песня

Лис не упорот

Самая блаженная улыбка

Пиво безалкогольное?

Сеть, дай ответ! Не даёт ответа...

Достать всех своим инстаграмом, наглухо забить ленту в ВК. Яичницу и кофе в кругленькой такой, беленькой чашечке на бежевой салфеточке. Знакомо?Народ освоился, процесс пошёл, теперь чашечку с салфеточкой дополнили огрызки огурцов. У меня тут на днях в инсте одна за другой — тарелка с недоеденным борщом, потом — щами, и, наконец (примета наступающего лета) — окрошки. Русский креатив, чо.Но это всё бытовуха. А бывают и чудеса, достойные архивов Макса +100500.Самое поразительное, что все эти странные люди действительно существуют. Ведь откуда-то берутся эти безумные видосы, снятые в момент экселента.Не берусь называть нижеследующую подборку топом. Просто, общеизвестные приколы, которые набрали максимальное количество просмотров и лайков. Любит наш народ…В офисной одежде он выглядит более презентабельно. Подчинённые директора зовут — Босси. Мистер Босси вместо печати накладывает лапу, на работу ездит исключительно в лимузине с четырьмя секретаршами. Зарплату получает в разы больше, чем среднестатистический россиянин. Почти 150. Плюс премия — кошачий элитный корм.Зажигательный танец медведя в Висимском заповеднике. Люди заметили, что хищник каждый раз идёт по одному направлению — к старой ели. И проводит там много времени. Установили камеру, так называемую видеоловушку.Шокированы были все. Оказалось, медведь там танцует. В момент «танца» в заповеднике никакой музыки не играет, но медведь не обделён чувством ритма. Причем, как отмечают многие пользователи, танцует он не хуже, чем девушка вокруг пилона.Обычный день в России: медведь помогает на даче картошку сажать. Про нас думают, что медведи ходят по улице с балалайками. То теперь всё по-другому. Пользователи до сих пор не могут понять, где снимали видео. Даже организовали флешмоб — «Сними своего медведя за работой. И выложи его в Интернет».Почему опоздал? Потому что лебедь не давал дорогу поезду. Смешно, но это чистая правда.В пригороде Лондона лебедь долго шагал по шпалам перед пассажирским поездом. Поезду пришлось красться за ним три километра. Те кто увидел подобное, шоу снимали на мобильные. На гудки, чтобы спугнуть птицу — лебедь не реагировал. Более того, такая реакция машиниста лебеду не понравилась. И он просто сел на шпалы. Увеличив тем самым время ожидания.Англичане объясняют: давным давно был принят закон об охране этих птиц. И нарушителям грозит чуть ли не уголовное дело. Считалось что, поссориться с лебедем тоже самое, что и поссориться с королевой. Она очень сильно любит лебедей. Отсюда и такая наглость птицы.Лиса-сладкоежка прибегает на стройку в надежде, что её угостят шоколадными конфетами. Она совсем не боится людей и с удовольствием ест конфеты. А подкармливает её водитель экскаватора в Амурской области.Вот после таких видосов в офисах случаются драки за график отпусков. Казалось бы, всё просто. Есть гамак, есть зверёк. Всё соединить и подложить старую добрую музычку времён молодости наших бабушек, и…Нет, правда, это не мы одни вопросом задаёмся. Рекламные блоки ТВ забиты феерическими рекламными роликами про пиво. За кадром назойливо повторяют: «Безалкогольное». И вы правда верите, что в трезвом сознании нормальный человек способен катить на багажнике велосипеда со стаканом пенного в руках?..Уж если рекламировать безалкогольное, так в стиле и духе скандинавского экстремальщика Зета Фрейбургхауса. Этого парня сложнее всего заподозрить в нетрезвости. Ведь утонет же к чертям собачьим!..Просто забейте в поисковик: «Перевернуться на каяке, не расплескав банку пива». Если бы рекорды на чемпионатах определяли по количеству просмотров, этот парень собрал бы все награды.Всякий раз, обнаруживая в сети очередной хайп-видос, задаёшься вопросам: «Почему именно эта фигня?».