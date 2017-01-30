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Хорошее дело браком не назовут? Тест-драйв подачи заявления в ЗАГС
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Готовитесь к тому самому дню? Кто-то скажет: «Самое главное событие в жизни…». А кто-то: «Ну вот, конец свободным денькам». Свадьба – это начало проекта под названием «Совместная жизнь». Будет этот проект успешным или «что-то пошло не так»?
Всё, на самом деле, зависит только от вас. А пока предлагаем «лайфхак» для молодоженов. От начала и
до конца до венца. Казалось бы, что тут сложного?
Между предложением руки и сердца и «жили они долго и счастливо» — подготовка к свадьбе.
Этот квест начинается задолго до торжественной регистрации. Тут целая система действий!
Предварительно надо позвонить или прийти в отдел ЗАГС для предварительной записи. Вы называете дату, которая устраивает вас и вашего спутника (спутницу). Но ещё не факт, что именно эта дата свободна! Скорее всего, предложат несколько вариантов возможного дня регистрации.
Если дата и время определены, не сомневайтесь — распишут именно в этот день и час. Но это всё пока что на словах и в «книжечках у тётенек». А вам назначают дату… подачи заявления. Да-да, во время «нулевого» визита у вас даже заявление не примут. Такая вот бюрократия…
Может, оно и верно? Кто знает, что там между вами может произойти? Милые, конечно, бранятся как тешатся, но можно и (слово за слово) рассориться в пух и прах.
Ну, оно и к лучшему. Если пара по каким-то причинам не смогла прийти в назначенный день и подать заявление, запись аннулируется.
Кстати, «нулевого» визита можно избежать. Подавайте заявку через интернет и не тратьте время на походы. Портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации вам в помощь.
Выбирайте родной регион — Владимирская область, заходите в раздел «Электронные услуги», далее — «Департамент записи актов гражданского состояния», и — вперёд, пишите и заявляйте. В ответ получите SMS с датой, когда прийти подать заявление.
Имейте в виду, что в ЗАГС с пустыми руками не ходят! С собой необходимо иметь:
— паспорта обоих лиц;
— оплаченную квитанцию государственной пошлины (размер госпошлины — 350 рублей).
На территории Коврова работают два отдела ЗАГС, городской и районный:
— Дегтярева, 19. Телефон: 8 (49232) 6-59-30, 8 (49232) 2-23-48 — городской;
— Абельмана, 86. Телефон: 8 (49232)2-14-19 — районный.
После того, как заявление подано, самое время подумать, где именно пройдёт процедура регистрации. Тут есть варианты.
Самый простой способ — это расписаться прямо в отделе ЗАГС, по указанным выше адресам. Но если хочется гламура на пленэре, к вашим услугам:
— «Доброград»; телефон: 8 (800) 200-80-50
— «Дворец счастья» в посёлке Мелехово; телефон: 8 (49232) 2-14-19
— Усадебный комплекс Танеевых в Маринино; телефон: 8 (49232) 2-10-22
Урбанистический сценарий:
— Музей природы и этнографии; телефон: 8 (49232) 2-21-19
— ДК им.Ленина; телефон: 8 (49232) 359-04
За все перечисленные варианты, как за городом, так и в его черте, придётся отдельно доплачивать.
О предполагаемых датах этого, 2017 года, надо сказать отдельно. Хотя, в принципе, всё как всегда. В преддверии ключевых жизненных моментов все или почти все мы становимся необычайно суеверными. Почему-то вполне себе взрослые и образованные люди начинают на полном серьёзе рассуждать о «магии чисел», гороскопах и прочей ерунде.
В этом году мода на цифру 17. Уже началась настоящая борьба за «красивые даты»: 07.07.17 и 17.07.17. Вот оно, раздолье для всех, кто занят в околосвадебной индустрии — фотографов, видеооператоров, ведущих, рестораторов и проч.
Чиновники ЗАГСа не отстают от коммерсантов-свадебщиков — открыли предварительную запись на «семнадцатилетние» регистрации.
Всем, кто именно в этом году решил перейти в формат «супружеская пара», от всей души желаем — пусть именно та дата, которую выбрали вы, и станет самой красивой, верной и счастливой.
Фото на главной Александра Соколова
Всё, на самом деле, зависит только от вас. А пока предлагаем «лайфхак» для молодоженов. От начала и
Между предложением руки и сердца и «жили они долго и счастливо» — подготовка к свадьбе.
Этот квест начинается задолго до торжественной регистрации. Тут целая система действий!
Предварительно надо позвонить или прийти в отдел ЗАГС для предварительной записи. Вы называете дату, которая устраивает вас и вашего спутника (спутницу). Но ещё не факт, что именно эта дата свободна! Скорее всего, предложат несколько вариантов возможного дня регистрации.
Если дата и время определены, не сомневайтесь — распишут именно в этот день и час. Но это всё пока что на словах и в «книжечках у тётенек». А вам назначают дату… подачи заявления. Да-да, во время «нулевого» визита у вас даже заявление не примут. Такая вот бюрократия…
Может, оно и верно? Кто знает, что там между вами может произойти? Милые, конечно, бранятся как тешатся, но можно и (слово за слово) рассориться в пух и прах.
Ну, оно и к лучшему. Если пара по каким-то причинам не смогла прийти в назначенный день и подать заявление, запись аннулируется.
Кстати, «нулевого» визита можно избежать. Подавайте заявку через интернет и не тратьте время на походы. Портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации вам в помощь.
Выбирайте родной регион — Владимирская область, заходите в раздел «Электронные услуги», далее — «Департамент записи актов гражданского состояния», и — вперёд, пишите и заявляйте. В ответ получите SMS с датой, когда прийти подать заявление.
Имейте в виду, что в ЗАГС с пустыми руками не ходят! С собой необходимо иметь:
— паспорта обоих лиц;
— оплаченную квитанцию государственной пошлины (размер госпошлины — 350 рублей).
На территории Коврова работают два отдела ЗАГС, городской и районный:
— Дегтярева, 19. Телефон: 8 (49232) 6-59-30, 8 (49232) 2-23-48 — городской;
— Абельмана, 86. Телефон: 8 (49232)2-14-19 — районный.
После того, как заявление подано, самое время подумать, где именно пройдёт процедура регистрации. Тут есть варианты.
Самый простой способ — это расписаться прямо в отделе ЗАГС, по указанным выше адресам. Но если хочется гламура на пленэре, к вашим услугам:
— «Доброград»; телефон: 8 (800) 200-80-50
— «Дворец счастья» в посёлке Мелехово; телефон: 8 (49232) 2-14-19
— Усадебный комплекс Танеевых в Маринино; телефон: 8 (49232) 2-10-22
Урбанистический сценарий:
— Музей природы и этнографии; телефон: 8 (49232) 2-21-19
— ДК им.Ленина; телефон: 8 (49232) 359-04
За все перечисленные варианты, как за городом, так и в его черте, придётся отдельно доплачивать.
О предполагаемых датах этого, 2017 года, надо сказать отдельно. Хотя, в принципе, всё как всегда. В преддверии ключевых жизненных моментов все или почти все мы становимся необычайно суеверными. Почему-то вполне себе взрослые и образованные люди начинают на полном серьёзе рассуждать о «магии чисел», гороскопах и прочей ерунде.
В этом году мода на цифру 17. Уже началась настоящая борьба за «красивые даты»: 07.07.17 и 17.07.17. Вот оно, раздолье для всех, кто занят в околосвадебной индустрии — фотографов, видеооператоров, ведущих, рестораторов и проч.
Чиновники ЗАГСа не отстают от коммерсантов-свадебщиков — открыли предварительную запись на «семнадцатилетние» регистрации.
Всем, кто именно в этом году решил перейти в формат «супружеская пара», от всей души желаем — пусть именно та дата, которую выбрали вы, и станет самой красивой, верной и счастливой.
Совет да любовь!
Фото на главной Александра Соколова
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