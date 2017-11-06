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Хованский на GK. Эксклюзивное интервью удалось?

Екатерина Кокшарова
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Юрий Хованский — популярный блогер. Его ролики собирают более миллиона просмотров. Скандальный standup комик и яркая персона современного YouTube. Скетчи и блоги настолько острые, что ежедневно количество фолловеров увеличивается в разы. И да, мы ему написали в ВК. Сказать, что Юрий был в шоке — ничего не сказать?



О чём говорили — расскажем позже. А пока познакомим, кто ещё не знаком, с Хованским.

Родился в Пензенской области, город Никольск. 19 января будет 28 лет. Отец — директор Федерального Государственного Унитарного Предприятия. Окончил Петербургский экономический университет. До блогерства работал промоутером, официантом, курьером, оператором call-центра.

Карьера пошла в гору только в 2011 году. Придумал себе имя «Тот парень с гитарой». И исполнял разные песенки аудитории. Потом начал переводить стендапы иностранных комиков. Это и стало предпосылкой.



Юрий создал собственный русский канал «Russian standup». Выглядело это примерно так: парень на фоне кирпичной стены высказывал своё мнение на разные актуальные события. Ролики отличались резкостью высказываний. Пипл хавал, просмотры росли.

«Красноречивость» роликов настолько били все рейтинги, что блогер решил снять второй сезон. Успех.

Далее, это случайное знакомство с Мэддисоном. И плюс миллион фолловеров от этой дружбы на канал Хованского.



Аудитория растёт. Круто. Поэтому Юрий решился на выпуск третьего сезона. На этот раз взрыва не было. Провал. Снял четвёртый сезон, но так же увы и ах. Появилась конкуренция и проект вовсе блогер закрыл.

Сейчас снимает вайны, лайф-блоги на остросоциальные темы, ролики-пародии, обзоры.



На сегодня видос набрал 22 217 795 просмотров, 900 тысяч лайков и 46 тысяч дизов. Лёгкий способ пикапа. Как заполучить сердце девушки? Просто прихвати на свидание Дмитрия Маликова.

Теперь о главном. Остросоциальная тема, всё как и любит Хованский — «TV против YouTube». Смесь довольно взрывоопасная, но долгоиграющая. Интересно, как сын крупного видеохостинга легенда YouTube, относится к TV? А вдруг даже есть любимая передача? «Смешные люди. Мужское/Женское» на Первом и «История Российского Видеоблога» на России-24 — не в счёт.



Волнующие вопросы написали блогеру. Тот сообщение прочитал. Но пока думает над ответом.

Понимаем, в этом деле нужно всё хорошенько обдумать.



Ну, подождём:-)


2 комментария

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Хованский, кстати, похож на гу… А еще есть в интернетах начинающий перспективный блогер Оля Зимина, кстати, родом из Шуи. www.youtube.com/watch?v=NJtrw6RAg44
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Интересно. Спасибо за наводку :)
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