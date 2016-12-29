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How are you? Ковровчане заказывают по-английски. Шок-видео
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Телеканал «Пятница». Проект «На ножах». Константин Ивлев — ресторанный гуру, мастер — шеф ездит по всей стране, проверяет рестораны. Это не «Ревизорро». Очень похоже, но...! Убыточные рестораны Константин превращает в прибыльный бизнес. На этот раз он побывал во Владимире. Приехали разоблачить обманщиков и наши ковровские ребята, в том числе — КВНщики из команды «Селфи».
Наши — в роли гостей-туристов. Пришли в кафе-бар «Стрелецкая застава», пытались заказать блюдо. Играли роль не просто туристов, а иностранных туристов и объяснялись с работниками кафе на английском. Диалог в итоге не состоялся, так как персонал не знает английского. В итоге, блюда не заказали, в кафе-баре полно тараканов, Константин уехал с пищевым отравлением. Не застава, а подстава какая-то!
Ивлев утверждает, что впервые за время съёмок нашёл дно. Горе-кафе.
О съемках программы мы уже писали: в съемках участвовала и наш внештатный корреспондент Екатерина Горева.
Александр Ким, участник команды КВН:
Смотреть с 24 минуты!
Наши — в роли гостей-туристов. Пришли в кафе-бар «Стрелецкая застава», пытались заказать блюдо. Играли роль не просто туристов, а иностранных туристов и объяснялись с работниками кафе на английском. Диалог в итоге не состоялся, так как персонал не знает английского. В итоге, блюда не заказали, в кафе-баре полно тараканов, Константин уехал с пищевым отравлением. Не застава, а подстава какая-то!
Ивлев утверждает, что впервые за время съёмок нашёл дно. Горе-кафе.
О съемках программы мы уже писали: в съемках участвовала и наш внештатный корреспондент Екатерина Горева.
Александр Ким, участник команды КВН:
Кафе действительно не из лучших. Но в этом и суть. Посмотрите программу и сами всё поймёте.
Смотреть с 24 минуты!
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