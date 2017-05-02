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Кто тут обезьяна с гранатой? Вызов парням
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Кто лучше водит машину? Мужчины или женщины? Раз и навсегда прекращаем этот спор. Пока мужчины говорят, что женщина за рулём — обезьяна с гранатой, вспоминают про женскую логику и придумывают массу шуток на этот счёт, представительницы прекрасного пола успевают и колесо поменять, и карбюратор перебрать (шутка, в современном автопроме используются инжекторные системы).
Да, стиль вождения отличается. И что? Некоторые мужчины уверены, что женщины непредсказуемы, поэтому за руль ни в коем случае, не пускать! В случае чего, поддаются панике и просто кричат. Однако, мужчины не отрицают полезность во всём этом. После отдыха в хорошей компании, где-нибудь на природе, можно девушку и за руль посадить. Хитрые?!
Психологи ещё что-то там говорят про женскую природу. Якобы у женщин периферическое зрение, в то время как мужчины не обращают внимание на детали и не отвлекаются на всякую там мелочь. Ещё про ориентацию в пространстве в темноте. А ещё чаще попадаем в аварии и медленнее думаем. Видимо, те психологи были тоже мужчинами. Девушки, мы-то с вами знаем, кто лучше водит машину!
И кстати вот, что думают на этот счёт опытные ковровские автоледи:
Анна Петрова, стаж 12 лет: Давайте уважать друг друга на дорогах! Что за бои? И ведь совершенно неважно, мальчик за рулём или девочка. Лично я, чувствую себя за рулём комфортно, люблю дорогу. Считаю, что за рулём проявляется истинный характер и воспитание. Чаще на дорогах создают аварийную ситуацию именно мужчины!
Екатерина Жильцова, стаж 8 лет: Неважно какой пол, важно то, как ведут себя на дороге. Плохих водителей хватает и среди мужчин, и женщин. Бывает, что сидя и на пассажирском кресле, когда за рулём мужчина, становится страшно. Не спорю, есть девушки, которым просто не дано водить машину. Вызубрив правила, она не станет хорошим водителем. По статистике больше серьезных аварий именно по вине мужчин. Ну, и кто тут обезьяна с гранатой?
Юлия Соловьёва и Лариса Никонова, у которых стаж уже более трёх лет, также опровергают этот стереотип. Говорят, всё индивидуально. И женщина за рулём может ездить получше некоторых парней.
Юмор поднимает настроение. Женский пол уже не так сильно обижаются на фразу «Обезьяна с гранатой». Это прошлый век! В зависимости от темперамента, интеллекта и срока управления автомобилем есть следующие классификации:
1. Стаж меньше месяца — «улитка».
2. Стаж до полугода — «гусеница».
3. Стаж до года — «оса».
4. Ну, и всё, что после года — «пчёлка».
Да, стиль вождения отличается. И что? Некоторые мужчины уверены, что женщины непредсказуемы, поэтому за руль ни в коем случае, не пускать! В случае чего, поддаются панике и просто кричат. Однако, мужчины не отрицают полезность во всём этом. После отдыха в хорошей компании, где-нибудь на природе, можно девушку и за руль посадить. Хитрые?!
Психологи ещё что-то там говорят про женскую природу. Якобы у женщин периферическое зрение, в то время как мужчины не обращают внимание на детали и не отвлекаются на всякую там мелочь. Ещё про ориентацию в пространстве в темноте. А ещё чаще попадаем в аварии и медленнее думаем. Видимо, те психологи были тоже мужчинами. Девушки, мы-то с вами знаем, кто лучше водит машину!
И кстати вот, что думают на этот счёт опытные ковровские автоледи:
Анна Петрова, стаж 12 лет: Давайте уважать друг друга на дорогах! Что за бои? И ведь совершенно неважно, мальчик за рулём или девочка. Лично я, чувствую себя за рулём комфортно, люблю дорогу. Считаю, что за рулём проявляется истинный характер и воспитание. Чаще на дорогах создают аварийную ситуацию именно мужчины!
Екатерина Жильцова, стаж 8 лет: Неважно какой пол, важно то, как ведут себя на дороге. Плохих водителей хватает и среди мужчин, и женщин. Бывает, что сидя и на пассажирском кресле, когда за рулём мужчина, становится страшно. Не спорю, есть девушки, которым просто не дано водить машину. Вызубрив правила, она не станет хорошим водителем. По статистике больше серьезных аварий именно по вине мужчин. Ну, и кто тут обезьяна с гранатой?
Юлия Соловьёва и Лариса Никонова, у которых стаж уже более трёх лет, также опровергают этот стереотип. Говорят, всё индивидуально. И женщина за рулём может ездить получше некоторых парней.
Юмор поднимает настроение. Женский пол уже не так сильно обижаются на фразу «Обезьяна с гранатой». Это прошлый век! В зависимости от темперамента, интеллекта и срока управления автомобилем есть следующие классификации:
1. Стаж меньше месяца — «улитка».
2. Стаж до полугода — «гусеница».
3. Стаж до года — «оса».
4. Ну, и всё, что после года — «пчёлка».
1 комментарий
Садишься на пассажирское, открываешь бутылочку и наслаждаешься прекрасными пейзажами за окном под любимую музыку.
Главное — спрятать свои советы куда подальше, а лучше нахваливать спутницу, как хорошего водителя.
Тогда вы получите умиротворение в душе и прятное тепло (или прохладу), разливающееся по пищеводу. Ещё можно вздремнуть часок-другой.