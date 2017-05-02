Кто тут обезьяна с гранатой? Вызов парням

Какой водитель вы? Ответ в комментариях. Удачи на дорогах!

Да, стиль вождения отличается. И что? Некоторые мужчины уверены, что женщины непредсказуемы, поэтому за руль ни в коем случае, не пускать! В случае чего, поддаются панике и просто кричат. Однако, мужчины не отрицают полезность во всём этом. После отдыха в хорошей компании, где-нибудь на природе, можно девушку и за руль посадить. Хитрые?!Психологи ещё что-то там говорят про женскую природу. Якобы у женщин периферическое зрение, в то время как мужчины не обращают внимание на детали и не отвлекаются на всякую там мелочь. Ещё про ориентацию в пространстве в темноте. А ещё чаще попадаем в аварии и медленнее думаем. Видимо, те психологи были тоже мужчинами. Девушки, мы-то с вами знаем, кто лучше водит машину!И кстати вот, что думают на этот счёт опытные ковровские автоледи:Давайте уважать друг друга на дорогах! Что за бои? И ведь совершенно неважно, мальчик за рулём или девочка. Лично я, чувствую себя за рулём комфортно, люблю дорогу. Считаю, что за рулём проявляется истинный характер и воспитание. Чаще на дорогах создают аварийную ситуацию именно мужчины!Неважно какой пол, важно то, как ведут себя на дороге. Плохих водителей хватает и среди мужчин, и женщин. Бывает, что сидя и на пассажирском кресле, когда за рулём мужчина, становится страшно. Не спорю, есть девушки, которым просто не дано водить машину. Вызубрив правила, она не станет хорошим водителем. По статистике больше серьезных аварий именно по вине мужчин. Ну, и кто тут обезьяна с гранатой?, у которых стаж уже более трёх лет, также опровергают этот стереотип. Говорят, всё индивидуально. И женщина за рулём может ездить получше некоторых парней.Юмор поднимает настроение. Женский пол уже не так сильно обижаются на фразу «Обезьяна с гранатой». Это прошлый век! В зависимости от темперамента, интеллекта и срока управления автомобилем есть следующие классификации:1. Стаж меньше месяца — «улитка».2. Стаж до полугода — «гусеница».3. Стаж до года — «оса».4. Ну, и всё, что после года — «пчёлка».