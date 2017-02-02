И на море, и в гараж. Без кота - никуда!

и в огонь, и в воду

В глазах моего Арнольда понятно всё. Он мечтал, как будет въезжать во двор на байке, уверенно и смело держа своими полосатыми лапами руль. Поэтому Арнольд очень любит ездить в машине и наблюдать за теми самыми байками как у Шварценеггера

Вот такие бывают коты-путешественники. Как говорится, миру — мур!

Кот Мурзик из Коврова уже побывал на берегу моря в Анапе. И в планах более длительное путешествие. А куда ещё берут своих любимцев?Это Дейзи. И он в Диснейленде.А вот Кузя каждое лето ездит в «Сергейцево». Конечно же, соблюдая все правила перевозки:Мусь-Марусь из Москвы пока в бассейн ходить стесняется, а вот в парилке уже как своя — рассказывает хозяин. Скоро Мусь-Марусю ожидает сноуборд. А вот ещё одна землячка Куша привыкла ходить по деловым переговорам, ресторанам и самое любимое — в музей.В одиночестве страдают не только кошки, но и сами хозяева. Поэтому или отказываются от длительных поездок, или берут с собой. Так Дуняша и Йота за 5 лет провели в небе около 50 часов. Были и в зоопарке Лос-Анджелеса, в Нью-Йорке в центральном парке. И, конечно, посетили знаменитую площадь в США — Times Square.Но тут уже сложнее! Прививки, оформить ветеринарный паспорт международного образца, купить переноску… и билет. Не во все гостиницы пускают с животными.Барсик из Коврова — настоящий экстремал. 120 км/час, против ветра… Каждый раз, когда хозяин садится на мотоцикл, никогда ему не отказывает. А вот муську ждёт та же учесть, что и Кузю. Это не мотоциклист, конечно, но в переноске тоже удобно наблюдать за происходящим.Хозяйка рассказывала, что по телевизору кот Арнольд всегда внимательно наблюдал за Шварценеггером. Нравился ему этот мускулистый парень и его байк.Юлия Б:Если с другом вышел в путь, веселей дорога! Многие путешественники берут в дорогу своих пушистых любимцев.Кот Граф был на Эльбрусе. Он стал первым котом-восходителем. Для кота хозяин купил комбинезон, чтобы тот не мёрз на большой высоте.