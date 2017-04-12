И зайцы не горят... Твой ночной город

и басы из багажников возле круглосуточных ларьков

покоритель ушастой вершины

А лампочки для фонарей — дело наживное.

Здание вокзала — в какой-то степени лицо города. «Наше» — весьма симпатичное, но макияж, так скажем, немного смазан. В принципе, догадаться, что «воал» — это «вокзал», несложно. Было бы забавнее, если бы не «горела» только буква «з». «Железнодорожный вокал» — в этом определенно есть нечто романтичное: слышится шум поездов, музыкальные «номера» попрошаек в пригородных электричкахВ остальном тут всё хорошо. Вокзальную площадь в прошлом году облагородили: стоят лавочки, светят фонари и по-прежнему гуляет местная знаменитость Серёжа (правда, известен он под разными именами).С новой автостоянки возле тех самых ларьков открывается красивый вид на «Ковров — Молл». Вывеска «Наша Радуга» сияет над пешеходным мостом. Храм в честь Феодоровской иконы Божей Матери придаёт виду ещё более удивительную атмосферу.Территория возле проходных ЗиДа — просто райское местечко. Потрясающее для нашего города освещение, клумбы и прочая красота.Говорят, что иногда подсветка подводит завод: некоторые буквы гаснут и ЗиД превращается «Завод имени Де… рева». Сегодня — всё в порядке.Погаснувшие буквы — больная тема ковровских фасадов. Так, год-два ковровчан озадачило появление в городе объекта под странным названием «Ледовый центр овец». Разумеется, это «Ковровец». Сейчас «ковр» горит и это — хорошо.Вспомнив про другие потенциальные, ну очень забавные комбинации, мы проверили РК «Арсенал» иодин из салонов мебели, видимо, на свой страх и риск, решивший организовать подсветку своей вывески. «Е» на фотографии получилась более четкой, чем в реальности. И радует, что именно «е», а не какая-нибудь её буква-соседка.Многострадальные зайцы на проспекте Ленина тоже мерцают лишь частично. Перегорели лампочки или нашёлся очереднойлюбитель экстрима? Помните, как однажды накануне Нового года некий молодой человек забрался на конструкцию и объяснил это тем, что: «никогда не сидел на зайцах, но всегда об этом… мечтал»? Тогда, а это был 2013 год, в мэрии приняли решение об организации постоянной охраны ушастого символа города. Интересно, сейчас его охраняют?Светящиеся вывески — полдела. Одного их света для вечерней прогулки определённо мало. Площадь воинской славы — городская гордость и новое место. К стеле возлагают цветы во время патриотических и памятных мероприятий, не раз здесь побывала губернатор Орлова. Но это днём. Что же происходит на площади, когда на город опускается ночь?Со стороны кажется, что всё в порядке: горят огни, прохаживаются или сидят на лавочках ковровчане, плитка, которая отваливалась, давно прилажена.А как-то раз здесь разбушевались и разбили несколько фонарей некие вандалы. В мэрии очень переживали по этому поводу. Разбитые плафоны, конечно, заменили, но площадь освещена не полностью.Наше резюме: на площади не горит 24 лампочки. У трёх «маленьких фонариков» и у 21 — «большого». Из последних полностью не горят три конструкции.На площади Победы освещение ещё интереснее. На момент нашей фотосъёмки фонари и фонарики на правой стороне площадь и аллею освещают,а на левой — нет. Печально.В общем, вечерний променад, даже для гостей из других городов, в Коврове, вполне можно. Главное, не придираться к мелочам и не показывать недовольство родным городком. Тем более, что вопреки всей критике, он стремится стать лучше.