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И зайцы не горят... Твой ночной город
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Наступила самая настоящая весна. В этом году апрель радует плюсовой температурой и полным отсутствием снега. «Ночной» жизни как в мегаполисах в Коврове, конечно, нет, но по вечерам горожане стремятся выбраться на прогулку. Накануне, как только зажглись первые фонари, мы прогулялись по проспекту (и не только) и выяснили, насколько Ковров располагает к вечернему променаду.
Здание вокзала — в какой-то степени лицо города. «Наше» — весьма симпатичное, но макияж, так скажем, немного смазан. В принципе, догадаться, что «воал» — это «вокзал», несложно. Было бы забавнее, если бы не «горела» только буква «з». «Железнодорожный вокал» — в этом определенно есть нечто романтичное: слышится шум поездов, музыкальные «номера» попрошаек в пригородных электричках
и басы из багажников возле круглосуточных ларьков.
В остальном тут всё хорошо. Вокзальную площадь в прошлом году облагородили: стоят лавочки, светят фонари и по-прежнему гуляет местная знаменитость Серёжа (правда, известен он под разными именами).
С новой автостоянки возле тех самых ларьков открывается красивый вид на «Ковров — Молл». Вывеска «Наша Радуга» сияет над пешеходным мостом. Храм в честь Феодоровской иконы Божей Матери придаёт виду ещё более удивительную атмосферу.
Территория возле проходных ЗиДа — просто райское местечко. Потрясающее для нашего города освещение, клумбы и прочая красота.
Говорят, что иногда подсветка подводит завод: некоторые буквы гаснут и ЗиД превращается «Завод имени Де… рева». Сегодня — всё в порядке.
Погаснувшие буквы — больная тема ковровских фасадов. Так, год-два ковровчан озадачило появление в городе объекта под странным названием «Ледовый центр овец». Разумеется, это «Ковровец». Сейчас «ковр» горит и это — хорошо.
Вспомнив про другие потенциальные, ну очень забавные комбинации, мы проверили РК «Арсенал» и
один из салонов мебели, видимо, на свой страх и риск, решивший организовать подсветку своей вывески. «Е» на фотографии получилась более четкой, чем в реальности. И радует, что именно «е», а не какая-нибудь её буква-соседка.
Многострадальные зайцы на проспекте Ленина тоже мерцают лишь частично. Перегорели лампочки или нашёлся очередной
покоритель ушастой вершины любитель экстрима? Помните, как однажды накануне Нового года некий молодой человек забрался на конструкцию и объяснил это тем, что: «никогда не сидел на зайцах, но всегда об этом… мечтал»? Тогда, а это был 2013 год, в мэрии приняли решение об организации постоянной охраны ушастого символа города. Интересно, сейчас его охраняют?
Светящиеся вывески — полдела. Одного их света для вечерней прогулки определённо мало. Площадь воинской славы — городская гордость и новое место. К стеле возлагают цветы во время патриотических и памятных мероприятий, не раз здесь побывала губернатор Орлова. Но это днём. Что же происходит на площади, когда на город опускается ночь?
Со стороны кажется, что всё в порядке: горят огни, прохаживаются или сидят на лавочках ковровчане, плитка, которая отваливалась, давно прилажена.
А как-то раз здесь разбушевались и разбили несколько фонарей некие вандалы. В мэрии очень переживали по этому поводу. Разбитые плафоны, конечно, заменили, но площадь освещена не полностью.
Наше резюме: на площади не горит 24 лампочки. У трёх «маленьких фонариков» и у 21 — «большого». Из последних полностью не горят три конструкции.
На площади Победы освещение ещё интереснее. На момент нашей фотосъёмки фонари и фонарики на правой стороне площадь и аллею освещают,
а на левой — нет. Печально.
В общем, вечерний променад, даже для гостей из других городов, в Коврове, вполне можно. Главное, не придираться к мелочам и не показывать недовольство родным городком. Тем более, что вопреки всей критике, он стремится стать лучше.
Фотограф Игорь Селезнёв
Здание вокзала — в какой-то степени лицо города. «Наше» — весьма симпатичное, но макияж, так скажем, немного смазан. В принципе, догадаться, что «воал» — это «вокзал», несложно. Было бы забавнее, если бы не «горела» только буква «з». «Железнодорожный вокал» — в этом определенно есть нечто романтичное: слышится шум поездов, музыкальные «номера» попрошаек в пригородных электричках
В остальном тут всё хорошо. Вокзальную площадь в прошлом году облагородили: стоят лавочки, светят фонари и по-прежнему гуляет местная знаменитость Серёжа (правда, известен он под разными именами).
С новой автостоянки возле тех самых ларьков открывается красивый вид на «Ковров — Молл». Вывеска «Наша Радуга» сияет над пешеходным мостом. Храм в честь Феодоровской иконы Божей Матери придаёт виду ещё более удивительную атмосферу.
Территория возле проходных ЗиДа — просто райское местечко. Потрясающее для нашего города освещение, клумбы и прочая красота.
Говорят, что иногда подсветка подводит завод: некоторые буквы гаснут и ЗиД превращается «Завод имени Де… рева». Сегодня — всё в порядке.
Погаснувшие буквы — больная тема ковровских фасадов. Так, год-два ковровчан озадачило появление в городе объекта под странным названием «Ледовый центр овец». Разумеется, это «Ковровец». Сейчас «ковр» горит и это — хорошо.
Вспомнив про другие потенциальные, ну очень забавные комбинации, мы проверили РК «Арсенал» и
один из салонов мебели, видимо, на свой страх и риск, решивший организовать подсветку своей вывески. «Е» на фотографии получилась более четкой, чем в реальности. И радует, что именно «е», а не какая-нибудь её буква-соседка.
Многострадальные зайцы на проспекте Ленина тоже мерцают лишь частично. Перегорели лампочки или нашёлся очередной
Светящиеся вывески — полдела. Одного их света для вечерней прогулки определённо мало. Площадь воинской славы — городская гордость и новое место. К стеле возлагают цветы во время патриотических и памятных мероприятий, не раз здесь побывала губернатор Орлова. Но это днём. Что же происходит на площади, когда на город опускается ночь?
Со стороны кажется, что всё в порядке: горят огни, прохаживаются или сидят на лавочках ковровчане, плитка, которая отваливалась, давно прилажена.
А как-то раз здесь разбушевались и разбили несколько фонарей некие вандалы. В мэрии очень переживали по этому поводу. Разбитые плафоны, конечно, заменили, но площадь освещена не полностью.
Наше резюме: на площади не горит 24 лампочки. У трёх «маленьких фонариков» и у 21 — «большого». Из последних полностью не горят три конструкции.
На площади Победы освещение ещё интереснее. На момент нашей фотосъёмки фонари и фонарики на правой стороне площадь и аллею освещают,
а на левой — нет. Печально.
В общем, вечерний променад, даже для гостей из других городов, в Коврове, вполне можно. Главное, не придираться к мелочам и не показывать недовольство родным городком. Тем более, что вопреки всей критике, он стремится стать лучше.
А лампочки для фонарей — дело наживное.
Фотограф Игорь Селезнёв
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