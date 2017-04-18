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И зайцы не горят...часть 2. Про окраины
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Ранее GK уже рассказывал о вечерней иллюминации нашего любимого города. На этот раз мы прогулялись не по центру и вот что из этого вышло.
Нередко видишь в каком-нибудь сообществе, типа «Подслушано Ковров», приколы в стиле:
Печально, но в нашем городе действительно почти негде погулять вечером. Конечно, есть островки, но по большому счёту ситуация весьма печальна…
По маршруту №6 фонари частично горят. Но СК «Звезда»(казалось бы, центр притяжения) под покровом ночи. Прогуляться по этому микрорайону — это проблема ещё и потому, что тротуарный рельеф в полумраке превратит вечерний променад в поход по пересечённой местности. Надевайте удобную обувь, смотрите под ноги, а ещё лучше захватите с собой
газовый балончик фонарик. На всякий случай. ОК, «шестёрка» — она и есть «шестёрка». А что в центре?
Казалось бы, центральные проходные ОАО «ЗиД», чем не островок комфорта? Но стоит свернуть на «пешеходку» улицы Первомайской, и из источников света только те, что «дотягиваются» — иллюминация площади Воинской славы.
Сама же «Первомайка» без единого фонаря. И зачем тогда было пешеходную зону делать?..
Не лучше дела обстоят в сквере имени Дегтярёва (улица Абельмана). Это ещё одна пешеходная зона. И тоже с полным наличием отсутствия источников света.
Самое обидное, что подсветка предусмотрена, но все три прожектора не работают…
Вот он, сквер за плечами легендарного конструктора. Кому там гулять? Разве что, кошкам — они в темноте отлично видят.
А вот «Парк Экскаваторостроителей» приятно удивил. Иллюминация! Кстати, именно она отчасти спасает сквер Дегтярёва от полного погружения во мрак…
Там, по всей видимости и гуляют жители северной части города.
Ещё один парк, имени Пушкина. Недавно эта территория вошла в состав музейного комплекса, официально закреплена как территория для туристов. Что сказать? Поэта видно. Но заходить в парк после захода солнца — это скорее квест, нежели прогулка. Ни одного фонаря!
Зато красиво подсвечена церковь. Это храм Иоанна Воина.
Ещё один обособленный микрорайон — имени Малеева и Кангина. Или «Малеевка».
Здесь вполне можно прогуляться рядом с ДКиТ «Родина».
Более-менее светло. Кстати, если кто не знает, эта территория находится под видеонаблюдением городской компьютерной сети ITNET. Злоумышленников просьба не беспокоиться — ваш злой умысел будет немедленно разоблачён и зафиксирован на видео.
А в сквере ОАО «КЭМЗ» (напротив детской библиотеки) после захода солнца разве что фонари тестировать. Темнота…
Итоги? Увы, в общем и целом, если ищете свет, сидите дома под торшером. Чай с вареньем пейте. Это полезно и безопасно.
Фото: Игорь Селезнёв.
Нередко видишь в каком-нибудь сообществе, типа «Подслушано Ковров», приколы в стиле:
Недавно приехал в ваш город. Куда мне сходить прогуляться?
Иди на вокзал, покупай билет и быстрее уезжай отсюда!
Печально, но в нашем городе действительно почти негде погулять вечером. Конечно, есть островки, но по большому счёту ситуация весьма печальна…
По маршруту №6 фонари частично горят. Но СК «Звезда»(казалось бы, центр притяжения) под покровом ночи. Прогуляться по этому микрорайону — это проблема ещё и потому, что тротуарный рельеф в полумраке превратит вечерний променад в поход по пересечённой местности. Надевайте удобную обувь, смотрите под ноги, а ещё лучше захватите с собой
Казалось бы, центральные проходные ОАО «ЗиД», чем не островок комфорта? Но стоит свернуть на «пешеходку» улицы Первомайской, и из источников света только те, что «дотягиваются» — иллюминация площади Воинской славы.
Сама же «Первомайка» без единого фонаря. И зачем тогда было пешеходную зону делать?..
Не лучше дела обстоят в сквере имени Дегтярёва (улица Абельмана). Это ещё одна пешеходная зона. И тоже с полным наличием отсутствия источников света.
Самое обидное, что подсветка предусмотрена, но все три прожектора не работают…
Вот он, сквер за плечами легендарного конструктора. Кому там гулять? Разве что, кошкам — они в темноте отлично видят.
А вот «Парк Экскаваторостроителей» приятно удивил. Иллюминация! Кстати, именно она отчасти спасает сквер Дегтярёва от полного погружения во мрак…
Там, по всей видимости и гуляют жители северной части города.
Ещё один парк, имени Пушкина. Недавно эта территория вошла в состав музейного комплекса, официально закреплена как территория для туристов. Что сказать? Поэта видно. Но заходить в парк после захода солнца — это скорее квест, нежели прогулка. Ни одного фонаря!
Зато красиво подсвечена церковь. Это храм Иоанна Воина.
Ещё один обособленный микрорайон — имени Малеева и Кангина. Или «Малеевка».
Здесь вполне можно прогуляться рядом с ДКиТ «Родина».
Более-менее светло. Кстати, если кто не знает, эта территория находится под видеонаблюдением городской компьютерной сети ITNET. Злоумышленников просьба не беспокоиться — ваш злой умысел будет немедленно разоблачён и зафиксирован на видео.
А в сквере ОАО «КЭМЗ» (напротив детской библиотеки) после захода солнца разве что фонари тестировать. Темнота…
Итоги? Увы, в общем и целом, если ищете свет, сидите дома под торшером. Чай с вареньем пейте. Это полезно и безопасно.
А виды вечерне-ночного города? Пока разумнее любоваться ими на фото!
Фото: Игорь Селезнёв.
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