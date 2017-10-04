Обо всём
Идеальное место для медитации. Наедине с мыслями в парке Пушкина
0 329
По федеральной программе благоустройства городской среды на реконструкцию историко-мемориального парка, именно так сейчас называется парк им. Пушкина, выделили шесть миллионов рублей.
По проекту работы обойдутся в два раза дороже, а потому вторую часть запланированного временно отложили. Началась первая фаза реконструкции.
Смотровая площадка, к сожалению, тоже относится ко второй части работ. Поэтому ждать ее в ближайшее время не стоит.
Главная задача — восстановить ограждение парка.
Сейчас полным ходом идет укладка плитки на прогулочных дорожках. Плитка подобна той, что уложена в сквере Оружейников. В осеннем парке смотрится очень красиво.
На территории историко-мемориального парка убрали некоторые деревья и выкорчевали кусты. Все это сделано только для приведения парка в порядок. В своей красоте и озелененности он не потерял.
Также сохранены все мемориалы. В планах — облагородить территорию и привести дорожки возле них в порядок.
Парк имени Пушкина — это одно из самых спокойных и культурных мест в нашем городе. Здесь можно просто прогуляться в одиночестве, а вскоре — почитать книгу на одной из лавочек...
Фотограф Игорь Селезнев
0 комментариев