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Идеальная мэрия. Научно-фантастический лайфхак
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Говорят, что «пятый» нельзя просто снести — историческая ценность. Честно говоря, списки ЮНЕСКО не проверяли. Значится там этот адрес или нет, бог его знает. Примем на веру.
Тогда ремонтировать? Не единожды составлялись проекты, бизнес-планы. И всегда выходило, что овчинка выделки не стоит. Либо слишком дорого и нерентабельно, либо реконструкция повлечёт необратимые изменения, которые убъют весь историзм момента.
Немаловажная деталь — зданием владеют несколько собственников, в числе которых муниципалитет, частные компании и (до недавних пор) — это были просто «физики», владельцы квартир. Вроде бы с собственниками квартир разобрались — предоставили квартиры в рамках программы расселения из аварийного жилья. Хотя, доведись проводить реконструкцию, вполне возможно, что «всплывут» какие-нибудь наследники со своими правами на собственность.
Во многом именно разномастные формы собственности являются барьером, тормозящим дело преображения «пятого». Но при всех осложнениях, думается, определяющим фактором является отсутствие воли решить проблему. Так сказать, ввиду отсутствия волшебного пендаля. Что могло бы таковым пендалем стать?
Каким бы волюнтаристским не был процесс, финансовая подкладка всё-таки нужна. Взять хотя бы феерические метаморфозы на проспекте Ленина в канун форума «Россия — спортивная держава». Ведь все же понимали, что тупо прогиб и показуха. Но при этом существовала (и существует, кстати) программа реконструкции, замкнутая на Фонд капитального строительства.
Любое мало-мальски заметное дело на муниципальном уровне связано с подтягиванием средств бюджетов региона и федерации. Просто потому, что люфт возможностей у городской казны настолько жалок, что даже в рамках частного домовладения (если речь о семье с доходами чуть выше среднестатистического показателя) вряд ли что-то достойное сотворишь.
Стало быть, необходима ситуация, при которой сверху поступит сигнал, который не обсуждают, а выполняют, без вариантов. И при всём физиологическом отторжении, местные чиновники должны быть кровно заинтересованы в том, чтобы решить задачу максимально хорошо. Этот прыщ должен настолько зудеть и чесаться, чтобы местные начальники не забывали о нём денно и нощно, не останавливались и не успокаивались ни на секунду, вплоть до полного и окончательного завершения начатого.
Итак, у нас есть заброшенный и маргинализированный дом по адресу Октябрьская, 15. Есть мечта сделать из него архитектурное украшение. В качестве неизвестной в уравнении — причина, которая бы мощно заставила чиновников заняться воплощением этой мечты в реальность. Это при условии, что дополнительное финансирование из бюджетов вышестоящих уровней будет гарантировано, более того, дедлайны, которые, как правило, проставляют при таких схемах — это дедлайны в прямом смысле слова: не сделаешь к сроку, будешь объясняться со специально обученными людьми.
Что способно мотивировать чиновников нашей мэрии настолько, чтобы однажды запущенный механизм реконструкции «пятого» шёл так, чтобы дым стоял? Коррупционные сценарии не рассматриваем. Мы про наших чиновников только хорошее думаем.
Тогда что?
Пожалуй, единственное решение, которое бы одновременно являлось и стимулом, и дамокловым мечом, было жёсткое решение переселить мэрию из «серого» дома в «пятый». Допустим, решение бы исходило в качестве рекомендации из дома «белого»?
А что «ха-ха»? Если без комплексов и стереотипов, лучше места для мэрии и не найти! Даже удивительно, что ещё никому не пришло в голову пролоббировать данный прожект. Расположение здания идеально — центр города, доступность подъезда на общественном транспорте из всех точек города. Вокзал, гостиница — это для командировочных — тоже рядом.
Перспектива покабинетного размещения просто чудесна. Да ещё во дворе (если посносить к едрене фене сараи-гнилушки) великолепная парковка, а не то плоскогорье, что сейчас напротив здания на Краснознамённой.
В общем, вы как хотите, а мы идём производить планировку! Что у нас тут?
Вот, широкая лестница главного входа. Отделать панелями или плиткой, новые поручни. Можно в стиле модерн, а можно — сталинский ампир. Ходить по такой лестнице на работу — одно удовольствие! А какой простор возможностей фото-видеосъёмки! Даже как-то завидуешь PR-щикам будущего (надеемся, не далёкого)…
Ну да, мрачновато. Но это же только сейчас. Включайте фантазию! Что, если стены в нежно-фисташковый? Или в сдержанно-персиковый?.. Так и видятся таблички с золотыми буквами…
На первом этаже традиционно разместился бы отдел по работе с обращениями граждан. Чтобы далеко ходить людям не приходилось. Сюда же депутатов. Они к первому этажу давно приучены. Кстати, о туалетах. Они тут практически везде, причём, в самом хорошем смысле слова — на каждые 5-6 апартаментов санузел. Цивилизация, однако…
А какой вид из некоторых кабинетов!
На втором этаже комфортно бы почувствовали себя сотрудники управления городского хозяйства, архитекторы и экономисты. Чиновники, они же бывают разных видов. Правда, мы в этих сортах, скажем откровенно, не очень хорошо разбираемся. Ну, ОК, пусть бросают жребий, кому, где сидеть.
Третий этаж идеально бы подошел для переговорных, залов для брифингов и общественных собраний. Здесь же можно было бы разместить буфет. На балконе.
Балконов в здании три, можно было бы разместить столики буфета.
Дополнить это прекрасным видом и свежим воздухом и это станет любимым местом отдыха гостей и самих мэрцев.
В перерывах между решением городских проблем, можно выйти на балкон с чашкой кофе в руках и абстрагироваться на мгновение от суеты… Глядишь, и решения будут более взвешенными.
Кстати, на круглом балконе можно было бы разместить небольшие дачные диванчики, столик, озеленить тут всё. При желании можно пентхаус замутить. Впрочем, нет. Это уже перебор, пожалуй, всё наше начальство там как засядет с утрянки, так до работы руки и не дойдут…
Где бы получше мэра разместить. О!
Большая площадка на пятом этаже. Вроде бы, неплохо, а? Тут вам и самоё кабинет, и переговорная зона. Эх… Как-то даже в мэры захотелось.
В аналогичном помещении, но этажом ниже, можно расположить пресс-службу. Вид из окон не менее захватывающий, но к народу уже ближе, приземлённее. Интерактив, однако.
На самый верх, на пятый этаж, наверное, будет разумно
«Пятый» ждёт… Периодически напоминает о себе большими и малыми пожарами и прочими мелко-криминальными инфоповодами.
Ведь несмотря на то, что официально дом расселили, определённые формы разумной жизни продолжают существовать и развиваться. Вот, типичный пример местного фэншуя.
… Однако вернёмся к началу топика. Ведь всё это только мечты, догадки и допущения. А если серьёзно и по правде, шансов на чудесное преображение у «пятого» немного. Но…
Мы никогда не сдаёмся! Сдаются только квартиры!
Фотограф Игорь Селезнёв
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