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Им нужны еда и кров. Акция помощи бездомным животным
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Хвостатым подопечным волонтёров необходимо все: сухой корм, мясные продукты, крупы, а также наполнители для туалетов, лотки, миски и лекарства.
Можно оставить и денежные пожертвовании. Они пойдут на лечение, стерилизацию и содержание «бездомышей» на передержках. Для кого-то это мелочь, а для животных — спасение от голода и холода.
Напомним, в Коврове нет приюта для животных. Волонтёры — активисты группы помощи, а это всего несколько человек, делают все, что в их силах: дают временную крышу над головой, лечат, собирают средства в помощь животным.
Отчёт о всех тратах с чеками и объявления о животных, нуждающихся в помощи и доме, всегда можно посмотреть в группе «Хочу домой».
Волонтеры будут ждать неравнодушных ковровчан с 11 до 16.00 на площадке возле ТЦ «Треугольник».
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