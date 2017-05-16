Инстаграмщицы Коврова. ТОП-5 самых раскрученных

№5 @victoriyaukolova

№4 @angelina_balakina

№3 @asenkazhigalova

№2 @as_markeya

№1 @nastya_hripunowa

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Итак, insta-girls местного масштаба.Прежде, чем назвать имена и ники, оговоримся: мы анализируем только аккаунты в открытом доступе и только «человеческие» профили. Котиков, собачек и прочих енотов, которые «освоили» интернет, в расчёт не берём, ибо fake-news.Забегая вперёд, можно отметить, что залог популярности в Instagram, как это ни странно, не красота как таковая. Во всяком случае, иметь симпатичное лицо недостаточно.Тут важна система. Надо постоянно напоминать о себе, постить фотки ежедневно, разные, интересные и оригинальные.В чём оригинальность? По сути, просто: чем чуднее, тем моднее. Никаких соплей и «усипуси», душещипалки не катят. Только блеск и гламур, улыбаемся и машем.А ещё важен текст. Всё по Чехову: краткость — сестра таланта. Короткие броские фразы, приправленные смайлами и значками. Глубина мысли не требуется, важен эффект. Будете удивлены, но нередко insta-girls пишут намеренно простоватые комментарии, можно сказать косят под наив. Что делать, умные девушки скорее настораживают, чем привлекают.В тренде всё, что связано с индустрией красоты: косметика, парфюм, средства по уходу за поверхностями дамского тела и волосистой его частью, в общем, девочки поймут. А ещё — спорт. ЗОЖ — это наше всё. Общая задача insta-girls — создать у подписчиков впечатление, что они только и делают, что красят губки, подводят бровки и непрерывно приседают, нагибаются, подпрыгивают, в общем — пыжатся на все лады. Стандартрный задний план фото и видео — фитнес-зал или бутик. Ну, или…И еда! Но не какие-то там макароны по-флотски, а что-то эдакое, гламурненькое.При этом заядлая инстаграмщица непременно отслеживает соотношение лайков и подписчиков. В Инсте лайки не столь важны. А вот количество подписчиков — это тема. В национально-глобальных масштабах, если в вашем «фан-клубе» счёт идёт на сотни тысяч, всё это сумасшествие можно начинать монетизировать. Что, в общем-то, и происходит. Но это уже отдельная история.Ну, что, готовы? Поехали — топ-5 ковровско-владимирских insta-girls.Виктория Уколова позиционирует себя как фотомодель. Аккаунт заполнен профессиональными фотографиями, различных рекламных компаний и акций. Модельная внешность и внимание к этой девушке экспертов красоты сделало ее одной из самых популярных девушек нашего города.У Викторииподписчиков. Среднее количество лайков —Ангелина Балакина публикует в своем профиле фото путешествий, а также различные профессиональные фотосессии. Белоснежная улыбка и великолепные золотисто-русые волосы девушки собирают большое количество лайков и восторженных комментариев.В ее аккаунтеподписчиков. Среднее количество лайков —Ася Жигалова публикует в своем аккаунте модные look, фото из путешествий, фото еды, косметики и профессиональные снимки известных в городе фотографов. Эта девушка отличается безупречным стилем и модельной фигурой.У Асиподписчиков, а среднее колличество лайков —Анастасия Маркеева вне сомнений одна из самых популярных девушек в нашем городе. Ей восхищаются как парни, так и девушки. Разнообразные look, селфи и порой даже откровенные снимки девушка публикует ежедневно. Общее число подписчиков Насти в Инстаграм —. Среднее количество лайков —. Стоит отметить, что под фотографиями большое колличество положительных комментариев.Популярнее девушек со статусом VIP стала спортсменка Анастасия Хрипунова. Несмотря на то, что Настя не вхожа в «гламурную тусовку», как другие участницы ТОП-5, её жизнь интереснаподписчикам. Среднее количество лайков —. И это местный рекорд! Спортсменка с модельной внешностью публикует в своем аккаунте фото спортивных сборов, тренировок и соревнований. Без внимания не остается и ее досуг с друзьями и бой-френдом.Вот как-то так.Хотите стать insta-girl? Тогда вам необходимо вплотную заняться своей внешностью, чаще бывать в элитных заведениях, покупать вещи у известных дизайнеров и делать качественные фотографии!Всё это очень красиво и заманчиво. Главное, не забыть о том, что настоящая жизнь всё-таки не в мобильном приложении. А ещё — при наличии тысяч подписчиков запросто можно не иметь ни одного настоящего друга. И уж конечно же, всем вашим insta-поклонникам нет и не будет никакого дела ни до ваших проблем, ни до ваших переживаний.Жестокая штука, этот Instagram. Но только не наш аккаунт. Мы — добрые и отзывчивые. Мы-то всех вас действительно любим и каждую неделю ждём новых фото.Если что — наш хэштег #gk33. Ну, вы всё поняли?..Фото из социальных сетей девушек