Обо всём
Инстаграмщицы Коврова. ТОП-5 самых раскрученных
0 1314
Тысячи подписчиков наблюдают за их жизнью. Знают, на каких машинах они ездят, в каких ресторанах обедают, где покупают «топшмот» и с кем встречаются. Привлекают снимки со смартфонов последних моделей, лакшери-аксессуары, профессиональные фотосеты их идеальных тел. Их фишки пробуждают гамму эмоций, от восторга до зависти. Они в топе. Кто они, ковровские инстаграмщицы?
Итак, insta-girls местного масштаба.
Прежде, чем назвать имена и ники, оговоримся: мы анализируем только аккаунты в открытом доступе и только «человеческие» профили. Котиков, собачек и прочих енотов, которые «освоили» интернет, в расчёт не берём, ибо fake-news.
Забегая вперёд, можно отметить, что залог популярности в Instagram, как это ни странно, не красота как таковая. Во всяком случае, иметь симпатичное лицо недостаточно.
Тут важна система. Надо постоянно напоминать о себе, постить фотки ежедневно, разные, интересные и оригинальные.
В чём оригинальность? По сути, просто: чем чуднее, тем моднее. Никаких соплей и «усипуси», душещипалки не катят. Только блеск и гламур, улыбаемся и машем.
А ещё важен текст. Всё по Чехову: краткость — сестра таланта. Короткие броские фразы, приправленные смайлами и значками. Глубина мысли не требуется, важен эффект. Будете удивлены, но нередко insta-girls пишут намеренно простоватые комментарии, можно сказать косят под наив. Что делать, умные девушки скорее настораживают, чем привлекают.
В тренде всё, что связано с индустрией красоты: косметика, парфюм, средства по уходу за поверхностями дамского тела и волосистой его частью, в общем, девочки поймут. А ещё — спорт. ЗОЖ — это наше всё. Общая задача insta-girls — создать у подписчиков впечатление, что они только и делают, что красят губки, подводят бровки и непрерывно приседают, нагибаются, подпрыгивают, в общем — пыжатся на все лады. Стандартрный задний план фото и видео — фитнес-зал или бутик. Ну, или…
И еда! Но не какие-то там макароны по-флотски, а что-то эдакое, гламурненькое.
При этом заядлая инстаграмщица непременно отслеживает соотношение лайков и подписчиков. В Инсте лайки не столь важны. А вот количество подписчиков — это тема. В национально-глобальных масштабах, если в вашем «фан-клубе» счёт идёт на сотни тысяч, всё это сумасшествие можно начинать монетизировать. Что, в общем-то, и происходит. Но это уже отдельная история.
Ну, что, готовы? Поехали — топ-5 ковровско-владимирских insta-girls.
Виктория Уколова позиционирует себя как фотомодель. Аккаунт заполнен профессиональными фотографиями, различных рекламных компаний и акций. Модельная внешность и внимание к этой девушке экспертов красоты сделало ее одной из самых популярных девушек нашего города.
У Виктории 2 327 подписчиков. Среднее количество лайков — 250.
Ангелина Балакина публикует в своем профиле фото путешествий, а также различные профессиональные фотосессии. Белоснежная улыбка и великолепные золотисто-русые волосы девушки собирают большое количество лайков и восторженных комментариев.
В ее аккаунте 2530 подписчиков. Среднее количество лайков — 350.
Ася Жигалова публикует в своем аккаунте модные look, фото из путешествий, фото еды, косметики и профессиональные снимки известных в городе фотографов. Эта девушка отличается безупречным стилем и модельной фигурой.
У Аси 3240 подписчиков, а среднее колличество лайков — 300.
Анастасия Маркеева вне сомнений одна из самых популярных девушек в нашем городе. Ей восхищаются как парни, так и девушки. Разнообразные look, селфи и порой даже откровенные снимки девушка публикует ежедневно. Общее число подписчиков Насти в Инстаграм — 3433. Среднее количество лайков — 200. Стоит отметить, что под фотографиями большое колличество положительных комментариев.
Популярнее девушек со статусом VIP стала спортсменка Анастасия Хрипунова. Несмотря на то, что Настя не вхожа в «гламурную тусовку», как другие участницы ТОП-5, её жизнь интересна 4014 подписчикам. Среднее количество лайков — 600. И это местный рекорд! Спортсменка с модельной внешностью публикует в своем аккаунте фото спортивных сборов, тренировок и соревнований. Без внимания не остается и ее досуг с друзьями и бой-френдом.
Вот как-то так.
Хотите стать insta-girl? Тогда вам необходимо вплотную заняться своей внешностью, чаще бывать в элитных заведениях, покупать вещи у известных дизайнеров и делать качественные фотографии!
Всё это очень красиво и заманчиво. Главное, не забыть о том, что настоящая жизнь всё-таки не в мобильном приложении. А ещё — при наличии тысяч подписчиков запросто можно не иметь ни одного настоящего друга. И уж конечно же, всем вашим insta-поклонникам нет и не будет никакого дела ни до ваших проблем, ни до ваших переживаний.
Жестокая штука, этот Instagram. Но только не наш аккаунт. Мы — добрые и отзывчивые. Мы-то всех вас действительно любим и каждую неделю ждём новых фото.
P.S. Если что — наш хэштег #gk33. Ну, вы всё поняли?..
Фото из социальных сетей девушек
Итак, insta-girls местного масштаба.
Прежде, чем назвать имена и ники, оговоримся: мы анализируем только аккаунты в открытом доступе и только «человеческие» профили. Котиков, собачек и прочих енотов, которые «освоили» интернет, в расчёт не берём, ибо fake-news.
Забегая вперёд, можно отметить, что залог популярности в Instagram, как это ни странно, не красота как таковая. Во всяком случае, иметь симпатичное лицо недостаточно.
Тут важна система. Надо постоянно напоминать о себе, постить фотки ежедневно, разные, интересные и оригинальные.
В чём оригинальность? По сути, просто: чем чуднее, тем моднее. Никаких соплей и «усипуси», душещипалки не катят. Только блеск и гламур, улыбаемся и машем.
А ещё важен текст. Всё по Чехову: краткость — сестра таланта. Короткие броские фразы, приправленные смайлами и значками. Глубина мысли не требуется, важен эффект. Будете удивлены, но нередко insta-girls пишут намеренно простоватые комментарии, можно сказать косят под наив. Что делать, умные девушки скорее настораживают, чем привлекают.
В тренде всё, что связано с индустрией красоты: косметика, парфюм, средства по уходу за поверхностями дамского тела и волосистой его частью, в общем, девочки поймут. А ещё — спорт. ЗОЖ — это наше всё. Общая задача insta-girls — создать у подписчиков впечатление, что они только и делают, что красят губки, подводят бровки и непрерывно приседают, нагибаются, подпрыгивают, в общем — пыжатся на все лады. Стандартрный задний план фото и видео — фитнес-зал или бутик. Ну, или…
И еда! Но не какие-то там макароны по-флотски, а что-то эдакое, гламурненькое.
При этом заядлая инстаграмщица непременно отслеживает соотношение лайков и подписчиков. В Инсте лайки не столь важны. А вот количество подписчиков — это тема. В национально-глобальных масштабах, если в вашем «фан-клубе» счёт идёт на сотни тысяч, всё это сумасшествие можно начинать монетизировать. Что, в общем-то, и происходит. Но это уже отдельная история.
Ну, что, готовы? Поехали — топ-5 ковровско-владимирских insta-girls.
№5 @victoriyaukolova
Виктория Уколова позиционирует себя как фотомодель. Аккаунт заполнен профессиональными фотографиями, различных рекламных компаний и акций. Модельная внешность и внимание к этой девушке экспертов красоты сделало ее одной из самых популярных девушек нашего города.
У Виктории 2 327 подписчиков. Среднее количество лайков — 250.
№4 @angelina_balakina
Ангелина Балакина публикует в своем профиле фото путешествий, а также различные профессиональные фотосессии. Белоснежная улыбка и великолепные золотисто-русые волосы девушки собирают большое количество лайков и восторженных комментариев.
В ее аккаунте 2530 подписчиков. Среднее количество лайков — 350.
№3 @asenkazhigalova
Ася Жигалова публикует в своем аккаунте модные look, фото из путешествий, фото еды, косметики и профессиональные снимки известных в городе фотографов. Эта девушка отличается безупречным стилем и модельной фигурой.
У Аси 3240 подписчиков, а среднее колличество лайков — 300.
№2 @as_markeya
Анастасия Маркеева вне сомнений одна из самых популярных девушек в нашем городе. Ей восхищаются как парни, так и девушки. Разнообразные look, селфи и порой даже откровенные снимки девушка публикует ежедневно. Общее число подписчиков Насти в Инстаграм — 3433. Среднее количество лайков — 200. Стоит отметить, что под фотографиями большое колличество положительных комментариев.
№1 @nastya_hripunowa
Популярнее девушек со статусом VIP стала спортсменка Анастасия Хрипунова. Несмотря на то, что Настя не вхожа в «гламурную тусовку», как другие участницы ТОП-5, её жизнь интересна 4014 подписчикам. Среднее количество лайков — 600. И это местный рекорд! Спортсменка с модельной внешностью публикует в своем аккаунте фото спортивных сборов, тренировок и соревнований. Без внимания не остается и ее досуг с друзьями и бой-френдом.
Вот как-то так.
Хотите стать insta-girl? Тогда вам необходимо вплотную заняться своей внешностью, чаще бывать в элитных заведениях, покупать вещи у известных дизайнеров и делать качественные фотографии!
Всё это очень красиво и заманчиво. Главное, не забыть о том, что настоящая жизнь всё-таки не в мобильном приложении. А ещё — при наличии тысяч подписчиков запросто можно не иметь ни одного настоящего друга. И уж конечно же, всем вашим insta-поклонникам нет и не будет никакого дела ни до ваших проблем, ни до ваших переживаний.
Жестокая штука, этот Instagram. Но только не наш аккаунт. Мы — добрые и отзывчивые. Мы-то всех вас действительно любим и каждую неделю ждём новых фото.
Подписывайтесь на @gorodkovrov, и пребудет с вами сила Instagram!
P.S. Если что — наш хэштег #gk33. Ну, вы всё поняли?..
Фото из социальных сетей девушек
0 комментариев