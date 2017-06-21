Обо всём
IOWA назвала ковровских выпускников победителями конкурса
0 1338
Выпускники школы №10 стали победителями в конкурсе видеороликов! Результаты конкурса огласила певица IOWA и поздравила ковровчан с победой.
А дома, в Коврове, GK практически первым поздравил с победой школьников.
Один из участников съёмок, Максим Носов, сообщил:
Изначально видео снимали для показа на «Последнем звонке». Помощь в подготовке видео ребятам оказала ковровская ведущая Алина Корнева.
А потом одна из школьниц, Анна Цапенкова, разместила ролик на своей странице с хэштегом #выпускной2к17.
Это и являлось условием участия в конкурсе видеороликов в паблике "Выпускной 2017" ВКонтакте.
Никто из ребят не мог даже представить себе, что из огромного количества клипов со всей России, лучшими станут именно они.
Правда, победителей оказалось сразу три…
Один из трех счастливчиков привезет певицу IOWA в свой город! А остальные два победителя отправятся на концерт сами.
P.S. Пока это всё, что мы просто обязаны были сообщить. Эмоции и гордость за наших переполняют! Но есть подробности, о которых ещё расскажем. Продолжение следует.
А дома, в Коврове, GK практически первым поздравил с победой школьников.
Один из участников съёмок, Максим Носов, сообщил:
Рэп-композицию сочиняли всем классом...
Изначально видео снимали для показа на «Последнем звонке». Помощь в подготовке видео ребятам оказала ковровская ведущая Алина Корнева.
А потом одна из школьниц, Анна Цапенкова, разместила ролик на своей странице с хэштегом #выпускной2к17.
Это и являлось условием участия в конкурсе видеороликов в паблике "Выпускной 2017" ВКонтакте.
Главный приз — концерт певицы IOWA в твоей школе!!!
Никто из ребят не мог даже представить себе, что из огромного количества клипов со всей России, лучшими станут именно они.
Правда, победителей оказалось сразу три…
IOWA объявляет трёх финалистов, ими стали:
— Лицей №1581, город Москва, видео прислал Артем Панфилов.
— Школа №10, город Ковров, видео прислала Анна Цапенкова.
— Гимназия им. Подольских курсантов, город Климовск, видео прислал Иннокентий Махортов.
Ждём объявления школы-победителя, в которую и приедут артисты. Финалисты тоже получат свои призы. Уже скоро!
Один из трех счастливчиков привезет певицу IOWA в свой город! А остальные два победителя отправятся на концерт сами.
Билеты на шоу полагаются ВСЕМУ КЛАССУ! Ребята, вы — красавчики!!!
P.S. Пока это всё, что мы просто обязаны были сообщить. Эмоции и гордость за наших переполняют! Но есть подробности, о которых ещё расскажем. Продолжение следует.
0 комментариев