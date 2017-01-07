Искусство – главнее некуда. «Синема-Парк»: ничего личного, только бизнес.

Покупал билеты на 8-е число, билетов нет. Всё раскупили.

Хотел посмотреть «Викинг», до 7 января всё занято. Если только ночные сеансы.

Как ездил во Владимир, так и буду! В Коврове за месяц надо брать билеты!

Приятного просмотра!

Весть о том, что билеты в кино надо покупать за день, а то и за два, молниеносно распространилось по сарафанному радио. И это ещё больше подогрело ажиотаж. В первые дни после НГ у билетных касс стояли длиннющие очереди. Всё-таки, большинство ковровчан консервативно – интернет-заказу не доверяют. Это немало порадовало и даже несколько обескуражило торговцев «Нашей радуги»: «вот уж не думали, что все кассы придётся запускать».Необилеченные раздосадованные посетители спускались (ну, раз уж пришли) на шопинг в гипермаркет, который всю осень блистал пустотой залов, и очереди у касс не превышали двух человек. Вскоре, когда стало понятно, что «пива нет» билеты непосредственно перед сеансов купить нереально, толкучка у касс немного рассосалась.Менеджерам «Синема парк» оставалось лишь радостно потирать руки: денежки пошли. И эти ребята, надо отдать им должное, не растерялись. Про обещанные на открытии «от 120 рублей за билет» никто уже не вспоминал – 300 и выше, причём, как на «детские», так и на «взрослые» сеансы. Пипл хавает. Правда, пока.Действительно, зачем платить 340 рублей за то, что можно во Владимире посмотреть за 300? Если на машине всей семьёй или компанией из пятерых человек? Впрочем, думайте сами, считайте деньги сами. Мы в каникулы сходили в ковровский «Синема Парк» на «Ёлки-5». Билеты на сеанс 21.30 покупали за сутки. О впечатлениях.Цена билета – 320 рублей. Во Владимире на тот же фильм – 300 (после 9 января будет вообще — 150 рублей). Зал полный. На просмотр фильма можно купить поп-корн. Цена — 320 рублей за большое ведро (сравните с ценами во Владимире). Персонал не возражает против того, что в залы идут «со своей едой». При этом, в залах контейнеров для мусора нет. После каждого сеанса убирают за киноманами. Пока. Что будет дальше, посмотрим.Кресла. Вроде бы заявлено, что они очень полезные для спины. Сидеть на них, по нашему субъективному мнению, неудобно. В «Руськино» и «Киномаксе» они не менее удобные (на наш, опять-таки, взгляд). Про якобы очень большие пространства между рядами – бла-бла. Во владимирских кинотеатрах вполне комфортно и не тесно.Особо повеселили (правда, смех сквозь слёзы) «места для лиц с ограниченными возможностями». Они в первом ряду, воткнуты в какую-то непонятную нишу, и если сесть (мы попробовали) полэкрана занимает поручень-барьер, который отделяет места зрителей от экрана. Зачем этот поручень, непонятно. Неужели проектировщики думали, что от необычайно реалистичной картинки кто-то захочет в экран нырнуть? Думается, поручни сделаны исключительно, чтобы инвалидам, если надумают в кино сходить, ничего видно не было.Кстати, если соберётесь в «Синема парк», лучше НЕ БЕРИТЕ БИЛЕТЫ В ПЕРВЫЙ РЯД. Эффект — бритвой по глазам. На открытии кинотеатра трогательно рассказывали, что из-за особой любви к ковровчанам в небольших кинозалах не стали жлобствовать и поставили минимальное количество кресел. «Ха-ха» три раза. Зрительских мест там ровно столько, что если хотя бы один ряд добавить, будет стопроцентный эффект погружения в атмосферу лихих 90-х с их видеосалонами (спросите у родителей, как они смотрели «Красную жару», сидя друг у друга на головах).Про кино. «Ёлки» — это на любителя. Нам понравилось, забавная комедия. Вообще, киногод начали с целого букета российских премьер, которые действительно хочется посмотреть в кинозале. Судя по анонсам, отечественный «кинопродакшн» продолжить радовать и в январе, и в феврале. Вот, «Вурдалаком» заинтересовали…Картинка в «Синема Парк» действительно гораздо чётче и ярче, чем в «конкурирующих фирмах» Владимира. Звук очень мощный. Температура в зале комфортная. Вообще, в «Ковров-Молле» реально тепло, что в русскую зиму не может не радовать. Хорошая логистика – гардероб и туалеты рядом. Тут же рядом, несколько кафешек, в которых приятно посидеть с друзьями и обсудить просмотренный фильм. Правда, цены… Ну, сами придёте и всё увидите.При всём критическом настрое общее впечатление о «Синема парк» вполне позитивное. Ну, а про минусы так подробно рассказали именно потому, должен кто-то правду говорить. Согласитесь, хорошие впечатления вы и без нас получите и прочувствуете.