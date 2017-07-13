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«Фините Инкантатем!» Долой плохие воспоминания. Способ.
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Шрамы на теле. Такие, что остаются навсегда. В полиции про такое говорят: особая примета. Но надо ещё понимать, что за каждой такой «зарубкой» непременно какая-то драматичная история. Нередко, несчастный случай или авария. Или что-то из детства, о чём и не помнишь, но родители рассказали...
Но самое тяжёлое — это следы на теле, как последствия насильственных действий. Извне, либо, когда человек, доведённый до последней черты, наносит себе увечья…
Если в конечном счёте человек остаётся в живых, продолжает земной путь, это значит, что он преодолел судьбу. Но тело продолжает напоминать.
В большинстве случаев преодолевшие тот страшный порог в дальнейшем уже не заморачиваются. Но есть и такие, кто больше всего на свете хотел бы избавиться от «знаков», особенно, если они связаны с унижением в прошлом.
Можно пойти к психологу и «проговорить» ситуацию. А можно просто «закрыть» участок на теле. Либо с помощью пластической операции, либо — татуировки. Однако все перечисленные способы недёшевы, это надо отметить сразу.
На самом деле, проблема как таковая не в шрамах, а в плохих воспоминаниях. Их надо уничтожить. По-моему, это примерно, как в сказке про Гарри Потера. Но волшебной палочки под рукой может не оказаться… И как быть?
Один из выходов предложила тату-мастер из Владимира Рина Цунами. Она рассказала о своей акции коллегам из «Зебра-ТВ».
Рина делает татуировки людям, которые получили шрамы при печальных обстоятельствах. Нанесли себе вред сами или стали жертвами домашнего насилия.
Интерес этой работы заключается в том, чтобы перевоплотить шрам в красивый рисунок. Отпустить боль, связанную с получением травмы и сделать его приятным напоминание о том, что человек смог отпустить жизненные трудности.
Татуировщица ведёт блог, в котором с разрешения «клиентов», рассказывает истории преодоления бед. Как уверяет тату-блогер, её цель — не хайп, а попытка мотивировать тех, кто отвергает своё тело из-за следов насилия на нём.
Рина призывает не молчать о проблемах, на будущее «ставить защиту» от тех, кто способен причинить вред, и не стесняться посещать психологов. На самом деле, это не владимирское ноу-хау. Практика «закрывания» татуировками существует во многих странах мира.
Австралийка Уитни Девель стала популярна ьлагодаря акции по бесплатным «перекрытиям» следов суицидальных попыток. «Позорные клейма» превращались в рисунки, иногда даже забавного содержания.
Похожая история у американского тату-мастера Брайана Финна. Он помогал таким образом жертвам домашнего насилия.
Акция Рины тоже благотворительная, то есть ЭТИ татуировки она делает бесплатно. А практикуют ли подобное ковровские тату-мастера.
О шрамах и тату на них я решила поговорить с ковровским тату-мастером Алексеем Ульяновым.
Вот, что он рассказывает о своей работе:
— Мне приходилось работать, как с небольшими шрамами, так и с серьезными. Самой запоминающейся для меня работой стала тату маскирующая шрам на груди девушки, которая поборола рак. Конечно, сделать большой рубец незаметным под татуировкой не просто, но опытные мастера знают, как добиться максимальной маскировки. Маскирующая тату не всегда должна быть чётко на месте шрама. Задача таких татуировок — сделать шрамы незаметными. Например, если это шрам после операции, не нужно делать акцент на нём. Акцент татуировки я бы предпочел сделать на здоровой коже, естественно, тату будет обширнее. Но эффект того стоит.
На вопрос, планируете ли вы присоединиться к акции Рины, ответы были отрицательные. И объяснение не только и не столько в «жажде наживы». Прежде всего, осторожность, если не скепсис, вызывает публичное оглашение житейских драм. Конечно, человека с травмированной психикой можно вызвать на откровенный разговор, он откроет душу и даже почувствует в какой-то момент облегчение. Но потом, перечитав или прослушав запись, словно вновь переживёт то давнее горе. И вряд ли получит заряд позитива.
Не потому ли, профессиональная этика запрещает психологам разглашать содержание бесед со своими пациентами? Да, возможно, для многих чужие несчастья станут занимательными байками, но терапевтический эффект от психологического тренинга будет полностью уничтожен. Более того, человек рискует погрузиться в новую, ещё более глубокую депрессию.
О том, почему на теле появилась новая тату должны знать только двое: мастер и клиент. Так думают мастера в Коврове.
И ещё о «бесплатности». Ситуации, когда тату-мастер по доброте душевной помогает другу или просто давнему клиенту решить подобную проблему, имеют место быть. Но флешмобов из этого никто не делает. Хотя бы потому, что качественная татуировка — это недёшево, даже по себестоимости. Если поставить благотворительность на поток, очень велика опасность, что начнётся «удешевление»: на краске, инструментах и самой работе. И дело даже не в том, что «благотворительные» тату будут малоэстетичными, главное — возникнет риск травмировать клиента, а то и занести инфекцию по небрежности.
Всё вышесказанное — собирательное мнение тату-мастеров. Но это субъективное мнение. Мы всё-таки сохраняем веру в то, что акции, подобные Ритиной — это такое же ответственное отношение к делу, как и обычные коммерческие тату-работы. Ну, а по поводу огласки… Будем считать, что все, кто решился на интернет-исповедь, действительно справились с былыми проблемами и перелистнули чёрную страницу.
Но самое тяжёлое — это следы на теле, как последствия насильственных действий. Извне, либо, когда человек, доведённый до последней черты, наносит себе увечья…
Если в конечном счёте человек остаётся в живых, продолжает земной путь, это значит, что он преодолел судьбу. Но тело продолжает напоминать.
В большинстве случаев преодолевшие тот страшный порог в дальнейшем уже не заморачиваются. Но есть и такие, кто больше всего на свете хотел бы избавиться от «знаков», особенно, если они связаны с унижением в прошлом.
Можно пойти к психологу и «проговорить» ситуацию. А можно просто «закрыть» участок на теле. Либо с помощью пластической операции, либо — татуировки. Однако все перечисленные способы недёшевы, это надо отметить сразу.
На самом деле, проблема как таковая не в шрамах, а в плохих воспоминаниях. Их надо уничтожить. По-моему, это примерно, как в сказке про Гарри Потера. Но волшебной палочки под рукой может не оказаться… И как быть?
Один из выходов предложила тату-мастер из Владимира Рина Цунами. Она рассказала о своей акции коллегам из «Зебра-ТВ».
Рина делает татуировки людям, которые получили шрамы при печальных обстоятельствах. Нанесли себе вред сами или стали жертвами домашнего насилия.
Интерес этой работы заключается в том, чтобы перевоплотить шрам в красивый рисунок. Отпустить боль, связанную с получением травмы и сделать его приятным напоминание о том, что человек смог отпустить жизненные трудности.
Татуировщица ведёт блог, в котором с разрешения «клиентов», рассказывает истории преодоления бед. Как уверяет тату-блогер, её цель — не хайп, а попытка мотивировать тех, кто отвергает своё тело из-за следов насилия на нём.
Рина призывает не молчать о проблемах, на будущее «ставить защиту» от тех, кто способен причинить вред, и не стесняться посещать психологов. На самом деле, это не владимирское ноу-хау. Практика «закрывания» татуировками существует во многих странах мира.
Австралийка Уитни Девель стала популярна ьлагодаря акции по бесплатным «перекрытиям» следов суицидальных попыток. «Позорные клейма» превращались в рисунки, иногда даже забавного содержания.
Похожая история у американского тату-мастера Брайана Финна. Он помогал таким образом жертвам домашнего насилия.
Акция Рины тоже благотворительная, то есть ЭТИ татуировки она делает бесплатно. А практикуют ли подобное ковровские тату-мастера.
О шрамах и тату на них я решила поговорить с ковровским тату-мастером Алексеем Ульяновым.
Вот, что он рассказывает о своей работе:
— Мне приходилось работать, как с небольшими шрамами, так и с серьезными. Самой запоминающейся для меня работой стала тату маскирующая шрам на груди девушки, которая поборола рак. Конечно, сделать большой рубец незаметным под татуировкой не просто, но опытные мастера знают, как добиться максимальной маскировки. Маскирующая тату не всегда должна быть чётко на месте шрама. Задача таких татуировок — сделать шрамы незаметными. Например, если это шрам после операции, не нужно делать акцент на нём. Акцент татуировки я бы предпочел сделать на здоровой коже, естественно, тату будет обширнее. Но эффект того стоит.
На вопрос, планируете ли вы присоединиться к акции Рины, ответы были отрицательные. И объяснение не только и не столько в «жажде наживы». Прежде всего, осторожность, если не скепсис, вызывает публичное оглашение житейских драм. Конечно, человека с травмированной психикой можно вызвать на откровенный разговор, он откроет душу и даже почувствует в какой-то момент облегчение. Но потом, перечитав или прослушав запись, словно вновь переживёт то давнее горе. И вряд ли получит заряд позитива.
Не потому ли, профессиональная этика запрещает психологам разглашать содержание бесед со своими пациентами? Да, возможно, для многих чужие несчастья станут занимательными байками, но терапевтический эффект от психологического тренинга будет полностью уничтожен. Более того, человек рискует погрузиться в новую, ещё более глубокую депрессию.
О том, почему на теле появилась новая тату должны знать только двое: мастер и клиент. Так думают мастера в Коврове.
И ещё о «бесплатности». Ситуации, когда тату-мастер по доброте душевной помогает другу или просто давнему клиенту решить подобную проблему, имеют место быть. Но флешмобов из этого никто не делает. Хотя бы потому, что качественная татуировка — это недёшево, даже по себестоимости. Если поставить благотворительность на поток, очень велика опасность, что начнётся «удешевление»: на краске, инструментах и самой работе. И дело даже не в том, что «благотворительные» тату будут малоэстетичными, главное — возникнет риск травмировать клиента, а то и занести инфекцию по небрежности.
Всё вышесказанное — собирательное мнение тату-мастеров. Но это субъективное мнение. Мы всё-таки сохраняем веру в то, что акции, подобные Ритиной — это такое же ответственное отношение к делу, как и обычные коммерческие тату-работы. Ну, а по поводу огласки… Будем считать, что все, кто решился на интернет-исповедь, действительно справились с былыми проблемами и перелистнули чёрную страницу.
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