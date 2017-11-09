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К вечеру Ковров затянет дымом? Horror

Екатерина Кокшарова
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Настоящее испытание. Сегодня ночью случилось ужасное. Город был в «дыму». С самого утра в соцсетях стали появляться кадры затуманенного Коврова. Кто-то бьёт тревогу, а кто-то шутит. Мол, don't worry. Просто сходка вейперов была.



Не только «Восточка», но и Текстильщик, Зоя, «шестёрка» и так далее — комментируют активные ковровчане.

На самом деле ещё вчера вечером в МЧС предупреждали: «Сильный туман придётся в ночь на 9 ноября. И продлится… Неизвестно. Также, как и повторится ли сегодня ночью.

Но требуют соблюдать осторожность. Цитируем: «Управляя автотранспортом в туман увеличьте дистанцию от впереди идущих транспортных средств! Будьте более аккуратными и бдительными!»

Ночь. Ковров. Туман. Фото


Фотографии, сделанные ковровчанами сегодня ночью:





Придёт ли экстренно сообщение от МЧС сегодня? Предупрежден, значит вооружен!


Анекдот в тему:

В Лондоне во время густого тумана заблудившаяся иностранка увидела недалеко от себя неясный силуэт человека и отчаянно закричала: — Мистер, вы не знаете, куда я иду? — К Темзе. — А вы в этом уверены? — Да. Я только что вылез из нее!



Фото из открытых источников

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