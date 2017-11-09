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К вечеру Ковров затянет дымом? Horror
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Не только «Восточка», но и Текстильщик, Зоя, «шестёрка» и так далее — комментируют активные ковровчане.
На самом деле ещё вчера вечером в МЧС предупреждали: «Сильный туман придётся в ночь на 9 ноября. И продлится… Неизвестно. Также, как и повторится ли сегодня ночью.
Но требуют соблюдать осторожность. Цитируем: «Управляя автотранспортом в туман увеличьте дистанцию от впереди идущих транспортных средств! Будьте более аккуратными и бдительными!»
Ночь. Ковров. Туман. Фото
Фотографии, сделанные ковровчанами сегодня ночью:
Придёт ли экстренно сообщение от МЧС сегодня? Предупрежден, значит вооружен!
Анекдот в тему:
В Лондоне во время густого тумана заблудившаяся иностранка увидела недалеко от себя неясный силуэт человека и отчаянно закричала: — Мистер, вы не знаете, куда я иду? — К Темзе. — А вы в этом уверены? — Да. Я только что вылез из нее!
Фото из открытых источников
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