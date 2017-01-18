«Светофорик» и «Муравьишки». Автошкола для начинающих

Игру провели инспектор по пропаганде ОГИБДД, классный руководитель кадетского класса школы № 23 Татьяна Солдатова, кадеты Ксения Бамбеева, Кристина Рябова, Татьяна Кралина и Алексей Павлов.В квесте участвовали четыре команды из разных групп: «Светофорик», «Зеленый огонек», «Муравьишки» и «Пешеходы». Малыши прошли четыре станции, на каждой станции находился судья со своим заданием.Участники собирали пазлы в виде дорожного знака, отвечали на вопросы по правилам дорожного движения, отгадывали загадки про дорожные знаки, разделяли транспортные средства на воздушные, наземные и другие.Под музыку дети спешили перебежать от станции к станции, к новому заданию. За ребят болели воспитатели и зрители.Пока судьи подсчитывали оценки, инспектор ОГИБДД провела познавательную беседу и викторину по ПДД с присутствующими.Первое место заняла команда «Пешеходы». Всем участникам вручили светоотражающие браслеты и брелки.Фото и информация предоставлены Госавтоинспекцией