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«Светофорик» и «Муравьишки». Автошкола для начинающих
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И для начинающих пешеходов есть своя «автошкола». Сегодня в детском садике № 5 прошёл квест по правилам дорожного движения. Его организовали в целях профилактики ДТП с участием малышей.
Игру провели инспектор по пропаганде ОГИБДД, классный руководитель кадетского класса школы № 23 Татьяна Солдатова, кадеты Ксения Бамбеева, Кристина Рябова, Татьяна Кралина и Алексей Павлов.
В квесте участвовали четыре команды из разных групп: «Светофорик», «Зеленый огонек», «Муравьишки» и «Пешеходы». Малыши прошли четыре станции, на каждой станции находился судья со своим заданием.
Участники собирали пазлы в виде дорожного знака, отвечали на вопросы по правилам дорожного движения, отгадывали загадки про дорожные знаки, разделяли транспортные средства на воздушные, наземные и другие.
Под музыку дети спешили перебежать от станции к станции, к новому заданию. За ребят болели воспитатели и зрители.
Пока судьи подсчитывали оценки, инспектор ОГИБДД провела познавательную беседу и викторину по ПДД с присутствующими.
Первое место заняла команда «Пешеходы». Всем участникам вручили светоотражающие браслеты и брелки.
Фото и информация предоставлены Госавтоинспекцией
Игру провели инспектор по пропаганде ОГИБДД, классный руководитель кадетского класса школы № 23 Татьяна Солдатова, кадеты Ксения Бамбеева, Кристина Рябова, Татьяна Кралина и Алексей Павлов.
В квесте участвовали четыре команды из разных групп: «Светофорик», «Зеленый огонек», «Муравьишки» и «Пешеходы». Малыши прошли четыре станции, на каждой станции находился судья со своим заданием.
Участники собирали пазлы в виде дорожного знака, отвечали на вопросы по правилам дорожного движения, отгадывали загадки про дорожные знаки, разделяли транспортные средства на воздушные, наземные и другие.
Под музыку дети спешили перебежать от станции к станции, к новому заданию. За ребят болели воспитатели и зрители.
Пока судьи подсчитывали оценки, инспектор ОГИБДД провела познавательную беседу и викторину по ПДД с присутствующими.
Первое место заняла команда «Пешеходы». Всем участникам вручили светоотражающие браслеты и брелки.
Фото и информация предоставлены Госавтоинспекцией
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