Как правильно организовать субботник. Пример

Субботник — это труд, а у любого труда должна быть мотивация. Разумеется, о какой-то финансовой выгоде здесь речь не идет. Скорее, это такая форма волонтерства. Но ведь работать всегда приятнее в хорошей компании! Вот это и станет первым ключом к успеху хорошей и веселой уборки!Хорошая компания для каждого своя. Так, субботник на берегу реки Нерехта в районе поселка Мелехово проводили сразу две разные группы.Первая компания начала свою работу в полдень. В группе семьи с детьми, собака и два внедорожника.— Собака старалась больше всех! — говорит организатор группы.Акция «Наследи чистотой» стала уже доброй традицией для Мелеховских активистов. Дети вместе с родителями проходят достаточно большую территорию вдоль реки, очищая ее от мусора. А после уборки, всех ждет горячий чай и полевая кухня.Вторая компания занимается уборкой второй половины поселковой набережной. В составе группы — молодежь. Конечно же, GK присоединился именно к этой группе. Возможно, скоро мы обзаведемся детьми и будем ходить на субботник в другую сторону Мелехово, а пока поможем молодёжи.К организации подошли серьезно. Отдельные пакеты под пластиковый мусор, отдельно под стеклянный. Большой фургон для вывоза мусорных мешков.По берегу, действительно, много мусоро, убедились лично.Собирали всё, до последнего фантика. Находили удивительные вещи в удивительных местах. Наша задача была оставить за собой «Чистый берег» — именно так называется акция в которой приняли участие мы.