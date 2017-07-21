Как выбрать спелый и безопасный для здоровья арбуз?

Запомните несколько основных правил!

Хороших вам арбузов и выходных!

Эта информация будет полезна для всех арбузофилов!Арбуз — продукт, вкус которого, любит огромное количество людей.Он богат клетчаткой, витаминами, фолиевой кислотой и другими полезными для человеческого организма веществами.Но с каждым годом количество нечестных продавцов, которые заботятся больше о собственной прибыли, а не о здоровье покупателей, все растет.Сейчас купить арбуз с высоким содержанием нитратов и получить вместо пользы и удовольствия пищевое отравление становится все более реальным.Если же спелость ягоды можно определить по внешнему виду, то содержание нитратов выявить далеко не так просто.Тогда выбрать правильный арбуз вам будет гораздо проще.Арбузный сезон начинается в августе. Несмотря на то, что арбузы начинают появляться на прилавках магазинов в июле или даже июне, а в крупных супермаркетах могут продаваться круглый год, именно после начала сезона шанс приобрести арбуз с большим содержанием нитратов уменьшается.Придя в магазин, никогда не стоит покупать первый же арбуз, что оказался в вашем поле зрения. Обязательно возьмите арбуз в руки и осмотрите со всех сторон. Это поможет убедиться в целостности плода. На кожуре не должно быть повреждений, трещин и других подозрительных изъянов, ведь даже через самые маленькие трещинки внутрь могут попасть различные болезнетворные организмы и бактерии. Благодаря сладкой мякоти арбуза, размножаются они очень быстро и активно, а это может привести к серьезным отравлениям.И не надо просить продавца отрезать кусочек, чтобы оценить зрелость плода. При транспортировке на кожуре скапливается огромное количество бактерий, а грязные руки или нож продавца только усугубят ситуацию.А потом уже можно его разрезать.Полоски, украшающие арбузную кожуру, должны быть четкими и контрастными. Если они бледные, не ярко выраженные, то это может означать, что арбуз не успел созреть. Но не стоит забывать, что существуют разные сорта арбузов, а некоторые из них могут быть вообще без полосок.Это место, которым арбуз соприкасался с землей во время роста. Оно должно быть желтого цвета, белый цвет означает, что арбуз не успел созреть. В диаметре такое пятно не должно превышать 10 сантиметров. Если пятно имеет слишком маленький или большой размер — это значит, что арбуз рос в неправильных условиях, что повлияет на его структуру и вкус.Не покупайте арбуз весом больше 10 килограммов, особенно если он выглядит очень большим на фоне лежащих рядом. Очень высокий вес может говорить о том, что плод впитал в себя большое количество нитратов. А слишком маленький арбуз скорее всего окажется неспелым.Самый известный признак спелости, о котором знают практически все — сухой кончик.Сухой чуть желтоватый кончик арбуза означает, что он засох прямо на бахче. Если же кончик слишком засохший, то есть вероятность, что арбуз перезревший.Но руководствоваться только этим признаком не следует, ведь у давно собранных, но не успевших созреть арбузов, кончик мог также засохнуть от времени. А самые недобросовестные продавцы даже могут вызвать искусственное высыхание кончика с помощью спирта. Этому признаку можно доверять только в совокупности с другими.Созревший арбуз, если по нему постучать должен издавать звонкий звук. Но этот показатель не всегда верный, глухим звук может стать если внутри арбуза есть небольшие пустоты. Более информативный признак спелости — это некоторая отдача, которая будет чувствоваться если шлепать по арбузу ладонью.Также, чтобы проверить степень зрелости, можно поднести арбуз поближе к уху и сдавить в руках. Кожура спелого плода должна прогнуться и затрещать.Арбузная кожура обладает свойством впитывать в себя токсины из окружающей среды, а это может привести к пищевому отравлению.Семечки в спелом арбузе крупного размера и имеют темный цвет, а белая часть, которая находится рядом с коркой, становится очень тонкой. Волокна, пронизывающие мякоть, должны быть белыми, если же они желтоватые, то это говорит о повышенном содержании нитратов. Со стопроцентной точностью измерить количество нитратов можно только с помощью специального прибора, но существует также и домашний способ, с помощью которого можно определить, безопасен ли арбуз.Чтобы определить содержание нитратов, возьмите стакан чистой воды и погрузите в нее несколько кусочков мякоти, порубите их немного ложкой, чтобы выделился сок, и посмотрите, изменится ли цвет воды. Если содержание нитратов в норме, то вода помутнеет и приобретет едва заметный розовый оттенок. Если же вода окрасилась в насыщенный красный цвет или приобрела фиолетовый отлив, то употреблять такой арбуз небезопасно для здоровья.Арбуз — очень вкусное и любимое многими летнее лакомство, и отказываться от его употребления только из-за страха отравления не стоит. Если подойти к выбору с достаточной ответственностью, то риск появления проблем со здоровьем можно свести к минимуму. Но даже убедившись, что вы выбрали качественный арбуз, не стоит съедать всю мякоть прямо до корки, ведь именно в ней скапливается самое большое количество нитратов.