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Какие девушки нравятся парням? Мнение популярных
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Последним героем русского шоу «Холостяк» стал актер Илья Глинников, который покорил зрителей и участниц проекта своим обаянием и настоящим желанием найти вторую половину. Победительница шоу и Глинников и по сей день вместе, а зрители продолжают следить за развитием их отношений в социальных сетях.
Выбор героев шоу «Холостяк» порой бывает непредсказуем и совершенно не понятен для большинства зрителей. Так и в жизни, порой известные красавицы долгие годы не могут найти спутника жизни, а совершенно обычные девушки создают долгие и прочные союзы с успешными мужчинами.
Так какие же девушки нравятся мужчинам? Никто не ответит лучше их самих.
Один из самых завидных холостяков нашей страны Егор Крид рассказал о том какие девушки ему нравятся:
Мне всегда импонировали девушки, которые не сидят без дела, у которых есть мечта, цель, и они к ней идут. Мужчина должен обеспечивать семью. Но мне бы не хотелось на вопрос «А чем занимается твоя половинка?» отвечать, что она ходит по ресторанам и салонам красоты. Так что содержанки не для меня. Cвяжу жизнь с той, которой буду гордиться. Не подумайте, что я скупердяй. Когда мало зарабатывал, все деньги спускал на всякие приятные вещи для любимых. Мне важно видеть счастье в глазах. Например, когда просыпаешься утром пораньше, идешь на кухню, жаришь блинчики, варишь кофе и приносишь завтрак в постель.
Еще один известный холостяк Алексей Воробьев в поисках любимой девушки пришел на шоу «Холостяк», но даже там не нашел свою любовь. Вот, что он говорит о девушках, которые ему нравятся:
Мне всегда нравились девушки в платьях. Девушки по-настоящему женственные, а не девушки «свой парень». Это остается неизменным, как и обязательное для моей девушки качество — чувство юмора. Взрослея, я понял, что совершенно не умею подчинятся женщинам, и к идеальному набору девичьих качеств добавлю умение оставаться женщиной и не пытаться доминировать или открыто манипулировать мной, эти номера со мной не проходят. Идеальное для меня сочетание это девушка-личность, не сдающая своих позиций, но и не пытающаяся командовать мужчиной, при этом любящая и заботливая.
А что же те, кто ближе к ковровским девушкам? Какую спутницу хотят видеть рядом с собой наши мужчины? Для чистоты эксперимента мы взяли комментарии у известного юмориста Ильи Железнова, мастера спорта по тяжелой атлетике Тимура Ваапова, фотографа реалити-проекта «Городская красавица» Дмитрия Кулешова и музыканта Сергея Гришина.
Илья Железнов:
Девушка «должна» быть женственной. Как по мне, спортивно-пацанский прикид им совершенно не к лицу. В меру раскованной, не при всех, а при определенном человеке. В девушках привлекает скромность. Скромные девушки куда более интересны мне. Обязательно начитанные, без мата, даже банально в переписках. Мат вызывает отвращение. Категорически не привлекает курение, по мне так это самое ужасное, что девушка может делать. Вот татуировки, именно красивые, это интересно — мне нравится. Девушка должна быть спортивной, я, как человек отдавший восемь лет спорту, просто бы не мог обратить внимание на девушку, которая мягко говоря не следит за своей фигурой. Также привлекает хозяйственность, так как мы своего рода неряхи. И как по мне, самое важное, чтобы девушка разделяла твои интересы, ни в коем случае их не упрекала. Мужчинам дико нужна поддержка, просто об этом никто не говорит. Но из личного опыта, когда выступаешь на сцене и знаешь, что где-то в зале сидит она и трясётся за твое выступление больше чем ты, хочется сделать ещё лучше. Это моё личное мнение.
Тимур Ваапов:
В моем представлении, девушка, которая вызовет у меня интерес должна быть простой, без всяких понтов, что в наше время редкость. Я конечно понимаю, что главное душа и «бла, бла, бла», но девушка должна быть привлекательной, красивой, милой. Без десяти слоёв макияжа, которое вызывает только отвращение (всего лишь мое мнение). Она должна быть хорошо воспитана, а именно разговаривать нормально, без глупых фраз типо «эээщкере» и прочих мемов из ВК. Ни в коем случае не курить — это тоже лично у меня вызывает отвращение. Одеваться приемлемо, по мероприятиям и уж точно по погоде, а то на улице -20, она без шапки и в юбке, мол смотрите какая я! А через сутки лежит с температурой и женскими заболеваниям… На заметку: девушки, вы очень мило выглядите в шапочках! Далее, без мажорных запросов, мол вот мы полтора месяца встречаемся, а нового айфона у меня все нет. Я думаю, это каждого мужика будет раздражать. Ну и конечно же без выноса мозга по всякой ерунде, типо: «ты мне смайлик не поставил в сообщении, и тебя лайкнула какая-то не знакомая девушка». И главное, девушки будьте собой, и не старайтесь за кем то повторять и быть похожим на кого-то.
Дмитрий Кулешов:
Внешняя красота, хороший голос и грамотная речь.
Сергей Гришин:
Девушка должна быть, в первую очередь, женственной, любить ухаживать за собой, носить платья. Должна быть не совсем наивной и глупой, но милой, что бы глаза были добрыми и красивыми, что бы хотелось туда смотреть и смотреть. И, конечно, она должна быть заботливой и ласковой, чтобы могла утешить, когда больно. Это в моем понимании привлекательная девушка.
Эти комментарии абсолютно не являются руководством к действию.
Если ты побежала мыть голову, покупать платье, лабутены и косметику от MAC, сядь и подумай, а нравишься ли ты себе?
Только если ты довольна собой, ты сможешь стать идеальной девушкой для любого парня.
Это правило касается и мужчин. Любите себя!
Также не стоит забывать, что нет плохих и хороших девушек, есть девушки которые подходят или не подходят определенным парням.
А потому,
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