26 дворов-счастливчиков. Всем котиков!

Всем котиков!

переулок Ногина, дом 8, проезд Восточный, дом 16/1, ул. Дегтярёва, дом 18, ул. Куйбышева, дом 16, ул. Куйбышева, дом 16/1, ул. Машиностроителей, дом 5, МОПРа, дом 24, проспект Мира, дом 2, Бабушкина, дом 11, ул. Волго-Донская, дом 7Б, ул. З. Космодемьянской, дом 1/5, ул. Космонавтов, дом 6/3, ул. Куйбышева, дом 16/2, ул. Туманова, дом 13, ул. Краснознамённая, дом 9, ул. Ранжева, дом 5, ул. Щорса, дом 25, ул. Волго-Донская, дом 7А, проспект Ленина, дом 42, ул. Социалистическая, дом 21, ул. Чернышевского, дом 5, ул. Чернышевского, дом 13, ул. Машиностроителей, дом 7, ул. Островского, дом 75, ул.З.Космодемьянской, дом 1/2, ул. Матвеева, дом 5.Придомовые территории будут приводить в порядок по муниципальной программе «Благоустройство территории города Коврова в 2017 году». На благоустройство дворов выделено 37,2 млн. рублей.В рандомном порядке мы выбрали пять адресов и посмотрели, в каком состоянии находятся эти дворы.Проспект Мира, дом 2.Очень красивый и уютный двор без всякого дополнительного благоустройства.Несколько новых детских площадок, урны и лавочки. Радует глаз и свежепокрашенный бордюр. На дороге — асфальт. Много парковочных мест, даже дорожные знаки установлены.А вот двор из списка на улице Чернышевского.Благоустроен на процентов 50. Новая детская площадка соседствует со старой — в 90-е была точно.На улице Куйбышева придомовая территория буквально заросла травой-муравой. Услуги газонокосильщика придутся очень кстати. Также не хватает асфальта на парковке.На Дегтярёва двору также необходимо благоустройство. Особенно это касается детской и спортивной площадок.И последний пункт: Волго-Донская, 7Б. Также благоустроена на 50 процентов. Лавочки, урны на месте.Придомовая дорожка заасфальтирована, но уже с небольшими колдобинами.А вот детской площадке и турниками не повезло. Всё старое, ржавое и покосившееся набок.Программа благоустройства очень поможет этому двору. Кстати, результаты мы тоже проверим.Какой вывод? Смущает, что некоторые дворы из списка не требуют срочного вмешательства — в нашем городе есть и более «запущенные» придомовые территории.Но по большему счёту всё хорошо, город преображается.